Samsung Galaxy S III udeří najednou na všechny klíčové trhy

Samsung si je totiž vědom faktu, že letos bude třetí generace Galaxy S patrně záhy po svém uvedení muset čelit ostré konkurenci a to nejen mezi androidími smartphony. Tvrdou ofenzivou by měl být i další iPhone, od kterého se očekávají mnohem výraznější změny, než jaké přinesla loňská verze 4S.

Jihokorejský výrobce si ovšem letos daleko více hlídal únik různých informací ohledně nadcházejícího topmodelu a tak doposud o Galasy S III můžeme říci s jistotou jen minimum, ačkoli se o výbavě chystaného monstra čile spekuluje.

Téměř jistě v porovnání s předchůdcem stoupne úhlopříčka displeje, hovoří se o 4,8" diagonále, technologii Super AMOLED Plus a HD rozlišení. Stejným ale disponuje Galaxy Nexus, od kterého se ale Galaxy S III odliší znatelně výkonnějším hardwarem.

Třetí nexus je dvoujádro, ovšem třetí Galaxy S se musí blýsknout čtyřjádrem, ovšem zřejmě to nebude dnes hojně nasazovaná Tegra 3. Počítá se spíše s vlastním řešením Samsungu s názvem Exynos 4412 vyráběným 32 nm procesem, 4 × ARM Cortex A9 jádry a grafickou jednotkou ARM Mali-400. Vrcholem z nedávno představené řady SoC (System On Chip) přitom bude 2GHz čtyřjádro s moderní grafikou Mali-T658.

Téměř jistá je podpora superrychlých dat LTE, jehož absence již dnes iPhone 4S znevýhodňuje ve prospěch androidích smartphonů. Lepší má být také vestavěný foťák, který by mohl zachytit až 13Mpix snímky a samozřejmě Full HD videa.

Letos nehodlá Samsung novinku zanedbat ani z hlediska konstrukce a odolné sklo Gorilla má na zádech doplnit neméně bytelná keramika, se kterou jsme se na poli mobilních telefonů snad ještě nesetkali. Výrobce má totiž v tomto ohledu co dohánět, jelikož tělo současného Galaxy S II přes prémiovou cenu kryla jen tenká plastová záda. Pokud budou nově tvořena keramickým materiálem, přiblíží se nové Galaxy S III svým zpracováním iPhonu, u něhož je sklo použito i na zadní částí krytu.

Poslední spekulace nicméně nahrávají tezi, že je hlavním důvodem pozdějšího představení telefonu snaha jej krátce po slavnostním odhalení uvést na co největší množství klíčových trhů. V okamžiku zahájení prodeje by tak Galaxy S III měl být k mání na 50 mezinárodních trzích, což by mělo zjednodušit jeho situaci oproti již dříve uvedeným smartphonům podobné výbavy.