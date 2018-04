Samsung představil Galaxy S III. Uživatele vidí, poslouchá a chápe ho

Nový špičkový Samsung je tady. Jméno nakonec po řadě spekulací zůstalo věrné zaběhnutému schématu a tak se čerstvý top-model korejského výrobce jmenuje Galaxy S III. Oproti dosavadním modelům nabízí podle očekávání lepší výbavu, která je ale v podstatě na úrovni odpovídající konkurence, kterou tvoří především HTC One X, LG Optimus 4X HD a Huawei Ascend D Quad.

Výbavou se jim velmi podobá a Samsung na telefonu ani nepoužil žádné speciální a exkluzivní materiály nebo konstrukční řešení. Nad konkurencí má novinka vyčnívat především propracovanými softwarovými funkcemi. Samsung tvrdí, že nový telefon vás vidí, poslouchá vás a rozumí vám.

Vidí, slyší a chápe

Nové softwarové funkce mají výrazně zpříjemnit používání telefonu. Čelní kamera například sleduje oči uživatele a v případě, že ty stále sledují displej, displej se ani při nastaveném automatickém zhasnutí displeje po určité době nevypne. Telefon jednoduše pozná, že uživatel například čte souvislý text a displej tak není potřeba neustále odemykat. Samsung tuto funkci nazývá Smart Stay.

Nová funkce S Voice zase umožňuje hlasové ovládání telefonu tak trochu po vzoru Siri známé z iPhonu 4S. To bude prozatím k dispozici v angličtině, italštině, němčině, španělštině a korejštině. Galaxy S III také chytře využívá i vestavěné akcelerometry a další senzory. Zavolat na kontakt, se kterým si právě píšete SMS zprávy, tak například lze pouhým přiložením telefonu k uchu (Direct call), funkce Smart Alert zobrazí na displeji zameškané události, jakmile vezme uživatel telefon se zhasnutým displejem do ruky.

Funkce S Beam usnadňuje odesílání souborů přes wi-fi nebo NFC. Další novinkou, která dokazuje výkon procesoru, je funkce Pop Up Play. Ta umožňuje přehrávat kdekoli na obrazovce video z vestavěného přehrávače a přitom vedle mít spuštěnu jinou aplikaci – například e-mailového klienta.

I fotoaparát dostal nové softwarové funkce. Má být velmi rychlý (start do jedné sekundy), závěrka má nulovou prodlevu a telefon umí pořídit až dvacet snímků v řadě v plném rozlišení. Funkce Best Photo umožní vybrat si nejlepší snímek z osmi za sebou pořízených.

PenTile displej

Specifikace telefonu jsou opravdu špičkové, nicméně v podstatě odpovídají očekávání. SuperAMOLED displej má úhlopříčku 4,8 palce (o desetinu více než HTC One X) a rozlišení 1280 x 720 pixelů. Fakt, že to není SuperAMOLED Plus ale znamená, že displej používá mřížku PenTile. Co to bude znamenat v praxi, teprve uvidíme, teoreticky by ale neměla být jemnost taková, jako u klasického S-LCD u HTC One X. Důvodem je uspořádání sub-pixelů.

Telefon má čtyřjádrový procesor Exynos s taktem jader 1,5 GHz, potvrzena je i architektura Cortex A9, tedy stejná jako u ostatních dnešních čtyřjader. Na druhou stranu je všeobecně očekáváno, že procesor od Samsungu bude o něco výkonnější, než v současnosti dostupná konkurence, především v podobě čipsetů Tegra 3.

Android je ve verzi 4.0.4 Ice Cream Sandwich a pochopitelně nechybí grafická nadstavba TouchWiz. Fotoaparátu zůstalo rozlišení osm megapixelů, oproti stávajícím modelům má ale dostat řadu softwarových vylepšení.

Telefon má NFC, samozřejmostí je podpora wi-fi nebo HSPA+, LTE verze je v přípravě. Samsung nabídne verze s kapacitou paměti 16, 32 a 64 GB, k tomu telefon ještě zachovává microSD slot. Baterie s kapacitou 2 100 mAh je výměnná. Galaxy S III měří 136,6 x 70,6 x 8,6 mm a jeho hmotnost je 133 gramů.. Telefon je tedy mírně větší než Galaxy Nexus, hmotnost je prakticky shodná. Obojí prakticky platí i pro porovnání s HTC One X.

Jde svou cestou

Samsung tedy u svého nového telefonu zvolil spíše cestu evoluce než revoluce. Řada zajímavých softwarových funkcí může mnohé uživatele potěšit, nadšené technoidy ale možná nechá v klidu.

Na druhou stranu výbava je opravdu špičková a co možná může Samsung mírně na konkurenci ztratit v jemnosti displeje, to snadno dožene přítomností slotu na microSD karty nebo výměnnou baterií, což jsou dva prvky, které z nejnovějších smartphonů stále častěji mizí.

Nový Samsung Galaxy S III se dostane na trh relativně rychle. Na největších trzích bude k dispozici od konce května, u nás prodej začne záhy - už 4. června. Předběžná cena, která se nám podařila zjistit, by měla být 15 000 korun za 16 GB verzi, prodej verze s kapacitou 32 GB zatím není jistý. Varianta se 64 GB přijde později i na světové trhy a tak lze jen těžko předjímat, zda se jí u nás dočkáme. Telefon bude k dispozici ve dvou barevných variantách: bílé a tmavě modré.





Samsung Galaxy S III technická specifikace: