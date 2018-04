Recenze: Samsung Galaxy S III Neo je zbraň proti čínské konkurenci

Samsung se rozhodl prodloužit v podstatě již legendárnímu modelu Galaxy S III jeho modelový život a tak připravil inovovaný typ S III Neo. Ten se od běžného S III téměř nijak neliší – ani při porovnání obou telefonů vedle sebe vlastně rozdíly neexistují. Drobné změny se však udály uvnitř. Telefon dostal nově 1,5 GB paměti RAM a také nový Android 4.4.2 KitKat, který do původního modelu už Samsung není schopen dodat.

Důvod je jednoduchý – náročné uživatelské prostředí TouchWiz ve spojení s novým androidem prostě vyžaduje více paměti a původní typ by tuto kombinaci nezvládal. Pozitivní na celé změně je fakt, že Samsung v našich končinách nastavil lákavou cenu. S III Neo se totiž začal (na rozdíl od některých okolních států) prodávat za cenu, za kterou se původní S III doprodával – tedy za 5 990 korun.

Plusy a mínusy Proč koupit? dobrý poměr výkon/cena

povedený displej

aktuální android Proč nekoupit? okoukaný design

jen minimum změn proti S III Kdy? V prodeji Za kolik? 5 990 Kč

Někomu nemusí uvádění takové novinky dávat moc smysl, my ovšem vylepšení v podobě nové verze androidu vítáme. Znamená to, že uživatelé si budou moci užít některé aktuální funkce a snad i doufat v to, že by mohli dostat i nějakou tu aktualizaci na další generaci systému (byť to samozřejmě zatím vůbec není jisté). Díky zajímavě nastavené ceně a novému androidu se z S III Neo stává překvapivě zajímavá alternativa vůči agresivní konkurenci ve střední třídě. Za cenu kolem pěti až šesti tisíc korun tu totiž jde sehnat řada atraktivních smartphonů, často čínského původu. S III Neo oproti nim přidává jistotu zavedené tradiční značky i vyzkoušeného populárního modelu.

Vše samozřejmě není jenom optimistické. I když prostředí TouchWiz není tak nevyvážené a otravné jako u aktuálních modelů řady S5, přesto se přimlouváme za to, aby toho Samsung se svou grafickou nadstavbou nechal. Důkaz, že musel „novince“ zvednout kapacitu RAM je sám o sobě dostatečně vypovídající o „schopnostech“ tohoto prostředí.

Vzhled a konstrukce: jako vejce vejci

Kdo bude na těle S III Neo pátrat po změnách oproti modelu S III, nakonec se dopátrá. Jde ovšem pouze o kosmetické záležitosti. Na horní straně telefonu u novinky chybí malá dírka v krytu, která zřejmě umožňovala přístup zvuku k druhému mikrofonu pro lepší potlačování hluku. Vlevo nad displejem si pak na první pohled nevšimnete notifikační diody, která je schovaná pod panelem a jen skrz něj prosvítá – u staršího provedení byla však více vidět. Toť ovšem vše.

Soutěž „najděte byť jen jediný rozdíl“ může pokračovat v útrobách telefonu – tam také k jedné změně došlo. Po sejmutí krytu totiž uživatel odhalí, že se změnilo uspořádání slotů pro SIM a microSD kartu – u původního modelu jsou tu dva sloty nezávisle, u novinky jsou v jednom modulu nad sebou. Baterie zůstává stejná, kryt z jednoho modelu jde snadno přendat na druhý. Samsung tu neměnil konstrukčně nic, což znamená, že bude fungovat veškeré příslušenství, které bylo určeno pro původní model. A třeba různých nových krytů a pouzder existuje pro S III opravdu hodně.

Design telefonu jinak nemusíme představovat – oblé tvary a lesklé plasty vídáme u Samsungu právě od uvedení modelu S III velmi často. Novinka se jich drží a nezkouší vzhled aktualizovat po vzoru nových modelů, což je možná dobře – S III Neo si jednoduše na nic nehraje, je to čistě účelově vylepšený starší model s lákavou cenovkou. Nic víc, nic míň. Funguje to, a to je dobře.

Displej a ovládání: nový android

Hardware telefonu zůstal naprosto shodný až na již zmíněný upgrade RAM paměti. Ta má teď kapacitu 1,5 GB, čtyřjádrový procesor Snapdragon s taktem 1,4 GHz zůstává zachován, byť by možná dnes mohl Samsung použít modernější a úspornější čipset. Zachován zůstal i displej s rozlišením 720 x 1 280 pixelů a úhlopříčkou 4,8 palce. Nemění se živější barevné podání, na rozdíl od novějších modelů tu nejde třeba regulovat ani sytost barev. Výběr z několika režimů displeje měl i S III, u modelu Neo v menu tato možnost chybí. Komu se tedy nelíbí sytější barevné podání Super AMOLED displeje, má v tomto případě smůlu.

S novým Androidem 4.4.2 KitKat se jednoduše programátoři Samsungu nesnažili přidávat telefonu nové funkce, které mají aktuální modely s novějším prostředím TouchWiz. To u S III Neo zůstává v podstatě totožné s prostředím u S III, je tu jen několik málo změn. Místy se mírně pozměnila grafika, v menu nastavení je teď nově uspořádání se čtyřmi záložkami, které už zase mezi tím Samsung stihl u nejnovějších modelů opustit.

Jinak je tu klasická sestava chytrých funkcí, kterou zavedl právě už původní model. Díky větší porci RAM se nám zdá, že telefon už přeci jenom není tak citlivý na jejich běh na pozadí a pozapínání všech tak telefon nezpomalí. Nic to nemění na tom, že řada z nich nemá moc velký význam – například možnost spouštění dvou aplikací. Chytrá gesta pro zahájení telefonování jsou z těch lepších možností.

Před více než dvěma lety jsme S III prohlásili za rychlý smartphone, z dnešního měřítka tomu tak ovšem není. S III Neo má v tomto ohledu přinést vylepšení. Novější verze androidu přináší už z principu hladší běh systému, o to více jsou ovšem vidět případná zadrhnutí a zpomalení. U S III Neo jich naštěstí není mnoho, ale občas se tu a tam menší zádrhel přihodí.

Každopádně oproti dnešním modelům s hodně komplikovaným TouchWiz je S III Neo příjemnějším kouskem, který nepůsobí tak složitě a není zahlcen funkcemi, které telefon zpomalují. Oproti moderní konkurenci sice nepůsobí tak samozřejmým a bleskurychlým dojmem, ale není na tom zásadně špatně.

Ostatní funkce: vše zůstalo při starém

Typické přednosti i neduhy Galaxy S III, klasické programy ze sestavy Samsungu. To vše najdeme i u S III Neo. V menu je jen o trochu uklizeněji, protože programy lze řadit do složek. Je tu porce slušných 16 GB vnitřní paměti, zdá se však, že s telefonem už nedostanete 50 GB na on-line úložišti DropBox. Nechybí klasická sestava konektivity včetně Bluetooth 4.0 či NFC, sítě čtvrté generace ovšem telefon nepodporuje.

Akumulátor zůstal u původní kapacity 2 100 mAh a je zcela bez problémů zaměnitelný s tím u původního modelu. I výdrž je prakticky shodná, novější verze androidu by jen mohla v praxi přinést drobné úspory energie, které jsme ale v běžném provozu moc nepozorovali. Opět platí, že se i s S III Neo dá žít zhruba dva dny na jedno nabití, možná to bude s inovovanou verzí trochu snazší než s původním modelem.

Nemění se telefonní aplikace ani prostředí pro psaní SMS, stále je tu klasická klávesnice Samsungu, která umožňuje psaní tahy, ale které už roky chybí například snadno dostupná čárka. Při psaní tahy se podobně jako u všech androidích telefonů neořezává diakritika.

Fotoaparát zůstal u rozlišení osm megapixelů, automatického ostření a přisvětlovací diody. Prostředí jeho aplikace se přeci jenom změnilo po vzoru moderních samsungů. Uživatel tak už nemusí přepínat mezi fotografováním a natáčením videa, snadno se tu dají volit režimy focení nebo různé efekty. Aplikace je celkově intuitivnější, ale zbytečně zmizela třeba rychlá nastavení z levého sloupce.

Výsledné snímky jsou v podstatě shodné s tím, co předváděl už typ S III, kvalitu se jen podařilo pomocí softwarových vylepšení přeci jenom trochu zvednout. To znamená, že S III Neo fotí opravdu slušně. Na špičku se sice už dnes řadit nemůže, ale výsledek bude stačit i náročnějším uživatelům. Jen pozor, námi testovaný kousek měl z neznámých příčin velké potíže s ostřením – i když snímek na displeji vypadal zaostřeně, červený čtverec namísto zeleného značil, že není vše v pořádku. A byla to pravda, jakmile se objeví ostřící čtverec červeně, snímek opravdu ostrý nebude. Kvalita fotek také výrazně klesá s ubývajícím světlem, což částečně prozrazuje věk smartphonu.

Shrnutí: obrana proti agresivní konkurenci

Samsung Galaxy S III Neo je starý dobrý Samsung Galaxy S III, zcela bez pochyby. Změn je naprosté minimum, telefon jen dostal nový android, aby se byl schopen měřit s modernější konkurencí. A dle našeho názoru se mu to daří. Cena necelých 6 000 korun dělá z S III Neo konkurenta třeba pro atraktivní Xiaomi Redmi 1s, Motorolu Moto G nebo námi oblíbený Sencor Element P500.

Oproti nim je sice S III Neo trochu dražší, rozdíl několika stokorun se ovšem může vyplatit – získáváte smartphone prověřené značky s tovární zárukou a zcela bezproblémovým servisem. K telefonu je dostupná doslova nekonečná řada příslušenství, což může být také dalším argumentem, proč si vybrat zrovna tento samsung.

Chce se skoro říci, že původní Galaxy S III v modelu S III Neo dozrál jako víno. Sice už nepatři na špičku produkce, ale i náročnějším uživatelům bude bohatě stačit. Upřímně, je to dnes z pohledu výkon/cena ten nejlepší samsung, jaký si můžete koupit. Je to telefon, který má oproti konkurenci stále co nabídnout.