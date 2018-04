Samsung začne prodávat „inovovaný“ Galaxy S III Neo. Stojí 6 000 korun

Ještě před nedávnem se dva roky starý Samsung Galaxy S III prodával za osm tisíc korun, poté se cena se snížila na šest tisíc. Nyní Samsung připravil vylepšený model Galaxy S III Neo, který si nízkou cenu ponechá. Ale mnoho vylepšení nová verze nenabízí.

Trochu zmatek je ve značení. Sám výrobce „nový“ model s typovým označením GT-I9301I označuje někdy jako S III Neo či SIII Neo, jindy zase S3 Neo. Vylepšení nového provedení spočívá zejména v přítomnosti novější verze operačního systému Android 4.4 KitKat.

Původní model totiž podle výrobce nebylo možné updatovat na novější verzi Androidu, jelikož dva roky starý smartphone má operační paměť pouze 1 GB. To by mělo pro KitKat stačit, ale s nadstavbou TouchWiz by nebyl zaručen plynulý běh. Proto je tu nové provedení, která má z těchto důvodů paměť RAM s kapacitou 1,5 GB.

To jsou jediná dvě vylepšení. Vše ostatní zůstává. Opět je tedy použit čtyřjádrový procesor s taktem 1,4 GHz, 4,8palcový displej má HD rozlišení 1 280 × 720 obrazových bodů, fotoaparát je nadále osmimegapixelový a zachována zůstala i uživatelská paměť 16 GB, rozšiřitelná pomocí paměťových karet.

Nechybí ani podpora NFC. Baterie s kapacitou 2 100 mAh je rovněž shodná s původním modelem. Výdrž by se tak ani přes použití nové verze operačního systému zásadně změnit neměla. Stejný zůstává i vzhledu, rozměry a hmotnost.

Na našem trhu se Samsung Galaxy S III Neo bude prodávat pouze v modrém provedení. Na některých trzích je dostupná i bílá varianta.