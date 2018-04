Zcela jasný prodejní hit. Recenze Samsung Galaxy S III mini

Podzim a předvánoční sezona jsou plné především nových špičkových mobilů. Snad žádný z nich si však nezískal takovou pozornost jako podstatně levnější a dostupnější Samsung Galaxy S III mini. Už po našem stručném představení krátce po jeho odhalení se zvedla vlna dotazů a velké pozornosti se těšilo i naše srovnání s konkurencí. A byť ta mnohdy papírově Galaxy S III mini překonává nebo nabízí to samé za podstatně nižší cenu, pozornost na sebe zmenšená vlajková loď Samsungu strhává stále.

Snad žádný jiný model si za posledního půl roku nezískal tolik pozornosti veřejnosti jako právě S III mini. Nic na tom nemění ani fakt, že S III mini je tak trochu chytrý výtvor marketingového oddělení korejské firmy. S opravdovým špičkovým modelem má společné jen jméno a design, ale technika je odlišná.

Plusy a mínusy Proč koupit dobrá výbava

nová verze androidu

kvalitní zpracování

příjemné rozměry Proč nekoupit displej má PenTile mřížku

oproti konkurenci vyšší cena Kdy? V prodeji Za kolik? 9 190 Kč

To však není zásadní problém. Výbava S III mini je na velmi slušné úrovni a definuje v podstatě střední třídu pro celý příští rok. Poměr cena/výkon je velmi zajímavý a není pochyb, že tohle bude opravdový prodejní hit. Obzvláště s dotací u mobilních operátorů je cena lákavá.

Vzhled a konstrukce: tady ten design sedí

U špičkového Galaxy S III je často terčem kritiky design. Mnozí by rádi viděli hodnotnější provedení, protože oblé plastové tělo působí trochu lacině. U menšího typu je však oblý design daleko přijatelnější. Výsledkem je fakt, že design se všeobecně lidem líbí a mnohým přijde opravdu atraktivní. Svou roli v tom samozřejmě může hrát i fakt, že si již veřejnost na trochu kontroverzní design Samsungu zvykla. My k tomu však dodáváme, že S III mini to sluší opravdu více než velkému S III.

I proporce telefonu jsou vyváženější, a díky tomu nepůsobí obliny tak obyčejně. S tloušťkou 9,9 milimetru je S III mini nejen tlustší než velký bráška, ale také tlustší než řada dalších smartphonů. Díky zaoblení to však vůbec nevadí a telefon hezky sedne do dlaně. Škoda je, že kvůli hladkému povrchu může v ruce trochu klouzat. Jinak se však S III mini drží dobře, ačkoli rozměry 121,6 × 63 mm nepatří ke kdovíjak miniaturním. Ještě před rokem a půl by to byl docela velký telefon.

S III mini tak dokazuje, kam se posunulo vnímání dnešních chytrých telefonů. Pro mnohé by byl před nějakou dobu přerostlý, dnes je považován za sympaticky malý přístroj. Podle našeho názoru je velikost velmi rozumná: do těla se vejde už slušně velký displej a telefon přitom zůstává vcelku malý, takže se snadno vejde do každé kapsy. I hmotnost 111,5 gramu je velmi příjemná.

Co se konstrukce týče, ta v podstatě odpovídá většímu modelu. Kryt baterie tedy zabírá celou zadní část a přechází i do boků, jeho usazení na místě je zcela přesné a spáry minimální. Rozhodně nikde nehrozí nežádoucí zvuky, telefon je sestaven opravdu poctivě. Zatímco u S III jsme už po krátkém testu zaznamenali škrábance na lesklém bílém povrchu, u S III mini jsme zatím podobný neduh neobjevili. Je tedy možné, že materiál je i o trochu odolnější.

Displej a ovládání: WVGA stačí

Mnoho povyku vzniklo po uvedení Galaxy S III mini kvůli hardwarové výbavě telefonu. Vzhledem k pojmenování mnozí očekávali v podstatě stejnou výbavu jako u velkého modelu, jenom v malém balení. Tato očekávání však Samsung nenaplnil. Možná je to škoda, na druhou stranu bychom se pak v této recenzi nebavili o výborném smartphonu pro vcelku široké publikum, ale o špičkovém top modelu za velké peníze, který by asi složitěji ospravedlňoval svou cenovku v porovnání s modely s velkým displejem.

Ačkoli by mohla taková varianta zaujmout fajnšmekry, dost pochybujeme, že by přístroj přetahoval zákazníky iPhonu. Naopak, zbytečně by konkuroval velkému S III. Výbava S III mini je podle našeho názoru dostatečná a to i v případě displeje, který má rozlišení WVGA, tedy 480 × 800 pixelů. Na úhlopříčce o velikosti 4 palce je to dostatečné množství pixelů, byť pochopitelně jemnosti o větších zobrazovačů s HD rozlišením nedosahuje.

Trochu zklamáním je v tomto případě použití PenTile mřížky, jejíž přítomnost je přeci jen při celkově menším počtu pixelů znát především na hranách textu a poznat se dá třeba při vykreslování ikon. V důsledku tak displej působí subjektivně zhruba stejně jemně jako Super AMOLED Plus verze u staršího Galaxy S III se stejným rozlišením a větší úhlopříčkou (4,3 palce).

Milovníci toho nejlepšího asi ohrnou nos, drtivé většině uživatelů však bude displej bohatě stačit. Líbit se jim bude i jeho živé podání barev, které je v podstatě shodné s top modelem. Výborné jsou i pozorovací úhly a ani čitelnost na přímém slunci není špatná.

Co se výkonu týče, většina uživatelů opět nebude mít důvod ke stížnostem. A to i přesto, že Samsung tentokrát namísto svých vlastních výkonných procesorů Exynos použil úsporné dvoujádrové řešení NovaThor s taktem 1 GHz od ST Ericsson. V benchmarcícch sice nebude S III mini trhat rekordy a rozhodně nechce šlapat na paty špičkovým modelům, ale výkon je dostatečný a podle našeho názoru budou dvoujádrové smartphony s aktuální verzí androidu zastarávat pomaleji než jednojádrové přístroje, které ve střední třídě dosud převládaly.

Co se operačního systému týče, je tu rovnou z výroby Android 4.1 Jelly Bean, tedy vlastně aktuální generace systému. Verze 4.2 přináší jen drobná vylepšení, která by mohla zůstat skryta pod vrstvou TouchWiz, což je tradiční uživatelské prostředí samsungů.

Ti, kdo znají některé z posledních modelů Samsungu, zde budou jako doma. Samsung dokonce připravil i pokročilé funkce, které si dosud nechával jen pro své nejlepší modely. Je tu tedy funkce Smart Stay, která zajistí, že displej nezhasne, dokud se na něj uživatel dívá. Podobně lze hovor vyvolat jen tím, že zvednete telefon k uchu. Je tu i chytré upozornění, díky kterému telefon v ruce zavibruje, pokud se v době nepozornosti objevila nějaká nová událost.

Rychlost systému je na vynikající úrovni a při používání jsme nezaznamenali žádné zádrhele. Zřejmě za to může i takzvaný Project Butter, který má zrychlit obnovovací frekvenci displeje u nového androidu. Pomalejší je však reakce na zmáčknutí hardwarového středového tlačítka home, opuštění aplikace je tak někdy pomalejší než její spuštění.

Baterie: slušná porce energie

Asi nikdo, kdo bude používat Samsung Galaxy S III mini, by neměl mít problém s ním přežít velmi perný pracovní den. Kapacita baterie 1 500 mAh přitom není kdovíjak obrovská. K dobrým výkonům však kromě sladění hardwaru s novým androidem pomůže i použitá čipová sada. Procesory NovaThor už několikrát ukázaly, že dovedou být vcelku úsporné. Vzhledem k tomu, že výkonem konkurenci nepředčí, je to oblast, ve které dovedou vyniknout.

Jeden den výdrže je tak naprostou samozřejmostí i při největším vytížení, dva dny nejsou moc potíž a při troše snahy se dá dosáhnout i třídenní výdrže. U nás šlo o případ, kdy měl telefon neustále puštěnou wi-fi a push synchronizaci se dvěma e-mailovými schránkami.

Díky snímacímu krytu má telefon výměnnou baterii, takže je možné s sebou nosit náhradní, pokud uživatel vyžaduje výrazně delší výdrž na jedno nabití.

Telefonování a zprávy: klasika Samsungu

Některé chytré funkce, které jsme popisovali v kapitole o ovládání, souvisí i se samotným telefonováním. Kromě vytočení čísla zvednutím telefonu k uchu je tu například i utlumení vyzvánění otočením telefonu a další. Veškeré funkce v podstatě odpovídají špičkovému Galaxy S III, který aktuálně používanou kompletní sadu přinesl jako první.

V seznamech hovorů lze snadno vytočit číslo jen tahem prstem přes něj, vyhledávání v seznamu kontaktů funguje pomocí predikce a telefon umí hledat i mezi kontakty s diakritikou.

Samsungy mají spoustu užitečných drobností, které se však uživatel musí naučit používat a musí je objevit. Pokud se však na začátku budete důkladně věnovat všem nastavením a naučíte se vychytávky Samsungu používat, hodně si fungování s telefonem usnadníte.

Samsung například nezapomíná na rozumné možnosti filtrování hovorů a vyzváněcí profily. Obě funkce jsou však přímo propojeny a filtrů nelze nastavit několik. Na druhou stranu většině uživatelů bude takzvaný režim blokování, jak Samsung funkci nazývá, plně dostačovat. Příjemné totiž je, že lze například automaticky vypnout vyzvánění nebo upozorňování na zprávy v pevně nastaveném časovém rozmezí.

Pro psaní zpráv slouží klasická qwerty klávesnice s možností psaní tahy (Swype). Rozložení se opět nijak nemění, jen samozřejmě klávesnice nabízí méně místa než u velkého Galaxy S III. Při psaní tahy to však vůbec nevadí a i při běžném vyťukávání nabízí vcelku dost prostoru.

Jediné, co nám při psané trochu vadí, je absence tlačítka čárky přímo na klávesnici. Čárka se objevuje v nápovědách v horním řádku, rádi bychom ji však měli po ruce někde na obvyklém místě. Mezerník je dostatečně veliký a jedna drobná klávesa by se vedle něj ještě vešla

Organizace a data: drobné novinky

I datová výbava Galaxy S III mini je v podstatě obvyklá, wi-fi, Bluetooth, HSPA nebo GPS nemohou chybět. Příjemné je, že veškeré tyto funkce (a některé další) lze snadno rychle zapnout a vypnout pomocí lišty přepínačů, která se nachází na vrchu obrazovky po stažení notifikační lišty. Pokud tedy třeba často potřebujete vypínat datové přenosy, toto je ta nejsnazší a nejrychlejší cesta. Není třeba plýtvat místem pro widgety na úvodní obrazovce.

I softwarová výbava je v podstatě obvyklá. Trochu překvapivě na první pohled chybí třeba aplikace pro práci s dokumenty. Ale prohlížet je lze, software PolarisOffice je přítomen a spustí se třeba po otevření přílohy z e-mailové aplikace.

Na nervy nám leze tradiční kalendář, který Samsung přejmenoval nesmyslně na S plánovač. Než si na to uživatel zvykne, často nemůže kalendář v menu najít.

Klasický webKit prohlížeč tu ve standardní výbavě doplňuje i Chrome, který se rovněž objevuje ve stále větším množství přístrojů. Každý z prohlížečů má svá pro i proti, na druhou stranu při běžném brouzdání jsou oba velmi dobře použitelné.

Z neobvyklých aplikací tu překvapí snad jen Flipboard, což je jakási náhrada za standardní widget pro sběr zpráv. Uživatel má například možnost si tu nastavit více různých okruhů témat.

Samsung zůstává nadále věrný klasickému rozložení ovládacích kláves telefonu. To znamená, že vlevo od hardwarového tlačítka domů je menu klávesa, vpravo tlačítko zpět. Galaxy S III mini tak nemá speciální tlačítko pro přepínání mezi běžícími programy. Jejich seznam se objeví až po delším podržení středového tlačítka, jak je u samsungů obvyklé. Multitasking to trochu zdržuje, na druhou stranu má uživatel snáze přístupné volby v jednotlivých aplikacích. Do doby, než se většina programátorů naučí správně implementovat nové doporučené rozložení ovládacích prvků, je to asi lepší řešení.

S přepínáním aplikací souvisí i jedna další novinka. Na obrazovce s programy je dole uprostřed nenápadná ikona, která pouští funkci Google Now. Ta je novinkou v Androidu Jelly Bean a má uživateli pomoci s jeho každodenní rutinou. Google Now je v podstatě takový malý špion, který sleduje a učí se návyky uživatele. Podle toho, co se naučí, je pak aplikace schopna nabízet uživateli rady a návrhy.

Například upozorní, kdy je vhodné vyrazit na schůzku, umožní ihned zapnout navigaci k místu schůzky nebo třeba domů (otázkou je, kdo navigaci domů potřebuje). V okolí kin a různých kulturních institucí nabídne jejich program, večer zase doporučí restaurace a bary ve vašem okolí a to jak doma, tak především pokud jste na cestách.

Jednotlivá upozornění a jejich karty se dají rozumně nastavit, takže uživatele nemusí nijak otravovat. Notifikace se zobrazují klasicky v horní liště, takže uživatel vždy ví, že mu chce Google Now něco sdělit.

Zní to velmi lákavě, ale minimálně v našich podmínkách to funguje trochu polovičatě. Časy pro odchod na schůzku jsou až příliš nadhodnocené, doporučené restaurace jsou pouze z řad těch luxusních a třeba na zastávkách MHD zatím Google Now u nás nefunguje, takže nezobrazí jízdní řád. S tím, jak se u nás budou rozšiřovat služby Google, by však užitečnost Google Now mohla růst. Zatím je to tedy takové příjemné zpestření, které možná pomůže najít zábavu v neznámém místě.

Zábava: pět mega stačí

V zábavní výbavě stojí za zmínku asi jen vestavěný fotoaparát, ostatní programová výbava je opět standardní a třeba hry v telefonu předinstalovány nejsou. Foťák může být na první pohled také trochu zklamáním, má totiž rozlišení pět megapixelů. Očekávali bychom, že Samsung nebude zbytečně modul měnit. Cenový rozdíl bude v tomto případě minimální a je trochu škoda, že alespoň u fotoaparátu se výrobce nerozhodl zachovat přímou podobnost s nejlepšími modely své řady.

Jenže onen pětimegapixelový foťák v Galaxy S III mini vlastně není vůbec špatný. Samsung se na rozdíl od konkurence nehoní za fotoaparáty s co nejlepší světelností, což třeba omezuje výkon v horších světelných podmínkách. A tady se nemají Galaxy S III a model mini vůbec co vyčítat, jejich výkony jsou velmi podobné.

Pozitivní je, že software dobře zvládá řízení přisvětlovací diody, takže snímky jsou vždy vcelku dobře osvětleny a neobjevují se nežádoucí přepaly. Dioda podává dobrý výkon i za úplné tmy a při větším množství světla se dovede adekvátně přitlumit.

Snímky pořízené za dobrých podmínek pak vypadají vcelku hezky, ale na větší model kvalitou nemají. Detailů je trochu méně a opravdu za to může spíše rozlišení. Naopak komprese snímků je vcelku malá, fotografie mají velikost mezi 2,5 až 4 megabajty, což je mnohem více než veškerá pětimegapixelová konkurence a velmi podobná porce jako u většího modelu s osmimegapixelovým fotoaparátem.

Shrnutí: hit s řadou konkurentů

Samsung Galaxy S III mini je všestranný a velmi solidní smartphone bez výraznějších a zásadních chyb. I vzhledem k jeho příjemným rozměrům je tak téměř jisté, že se z něj stane prodejní hit. Samsung sice při startu nasadil cenovku trochu výše, než jsme očekávali, oficiální cena je 9 190 korun, ale třeba u operátorů jej lze snadno pořídit levněji. U O 2 například za 8 395 korun a to už je hodně zajímavá suma.

Jenže konkurence nespí. Před časem jsme je ostatně už s Galaxy S III porovnali v našem tabulkovém srovnání. Xperia P s vyšším rozlišením displeje a kovovým tělem se nedávno dočkala snížení ceny a lze ji pořídit za atraktivních 8 290 korun. Windows Phone 8S od HTC zase není zatím tak snadno k dostání a operační systém od Microsoftu zřejmě řadu uživatelů odradí. A třeba Huawei Ascend G330 se na trh ještě vůbec nedostal.

Zbývá tak jen soupeř z vlastní stáje, Samsung Galaxy S Advance, který má v podstatě shodnou výbavu a o něco nižší cenu. Není však dostupný přes standardní prodejní kanály a lze jej sehnat jenom někde.

Nejzajímavějším soupeřem pro S III mini tak je model HTC Desire X, který má sice o něco méně RAM (768 MB oproti 1 GB) a android ve verzi 4.0 ICS namísto 4.1 Jelly Bean, ale jinak je soupeřem více než důstojným. Zaujme skvělým S-LCD displejem a především hodně atraktivní cenou. Třeba u Vodafonu je k mání už za 6 177 korun, tedy o více než dva tisíce korun levněji, než je cena S III mini u O 2 . A to už je hodně pádný argument.

Samsung však zřejmě díky síle svého marketingu nebude mít problém S III mini prodávat i za aktuálně nastavenou cenu. Kdo ji nebude chtít akceptovat, musí počkat do ledna, kdy by přeci jenom mohlo dojít k jejímu poklesu.

