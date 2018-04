Vyzkoušeli jsme právě představený Samsung Galaxy S III mini. Je skvělý

Nový Samsung Galaxy S III mini je model, po kterém řada uživatelů volá. Ne každému totiž vyhovují obří úhlopříčky displejů blížící se pěti palcům, přitom řada uživatelů stále žádá výkonný mobil. Doposud bylo specialistou na malé a výkonné smartphony s androidem Sony, teď se k němu přidává korejský Samsung.

Galaxy S III mini totiž nabídne dvoujádrový procesor s taktem 1 GHz, čtyřpalcový WVGA Super AMOLED displej, pětimegapixelový fotoaparát, 8 GB paměti a slot pro karty nebo NFC. To jsou specifikace, které byly obvyklé u loňských špičkových modelů. Celkově se Galaxy S III mini výbavou příliš neliší od populárního Galaxy S II. Ten má o tři desetiny palce větší displej a lepší foťák, chybí mu však NFC a S III mini také rovnou při uvedení na trh dostane nejnovější Android 4.1 Jelly Bean. Novinka se má na náš trh dostat v polovině listopadu za rozumnou cenu 8 999 korun.

Nový telefon jsme si mohli krátce v klidu vyzkoušet. Šlo sice o předsériový vzorek, který zatím nefungoval kompletně, přesto jsou naše první dojmy více než pozitivní. Ale začneme drobným negativem. Komu se nelíbí současný designový styl Samsungu, ten má smůlu a raději by se měl poohlédnout po starším Galaxy S II, než jej novinka vytlačí z trhu. Galaxy S III mini je totiž opravdu téměř přesnou zmenšeninou špičkového Galaxy S III. Na obrázku bez přímého porovnání od sebe telefony odliší jenom znalec. Uniformní design napříč modelovými řadami je ale dnes u některých výrobců v kurzu, takže to berme jako fakt.

Na druhou stranu, plastový oblý design sluší malému modelu daleko více než současnému top modelu. Zmenšený telefon se od většího typu odlišuje třeba tím, že má více zaoblené rohy. To je ku prospěchu, protože už tak vcelku příjemně malý přístroj padne skvěle do ruky. Vůbec nijak nevadí, že telefon je tlustší (je to na první pohled vidět). V ruce se novinka drží příjemněji než starší Galaxy S II. Další, čeho si rychle při zkoušení telefonu všímáme, je posunuté středové tlačítko Home. To není tak moc nalepeno na spodní hranu telefonu, takže se lépe mačká.

Dále jsme u novinky zkoumali displej. VWGA rozlišení je na čtyřpalcovou úhlopříčku zcela dostačující a na první pohled se jemností rovná HD zobrazovači většího S III. Papírové srovnání jemnosti sice vyznívá výrazně ve prospěch HD modelu, ale praktické rozdíly jsou vcelku malé. SuperAMOLED displej je jinak, co se barevného podání, pozorovacích úhlů a dalších parametrů týče, opravdu špičkový a byli jsme s ním velmi spokojeni.

Prozatím těžko můžeme podrobněji hodnotit samotný operační systém a jeho běh. To ani nebylo účelem našeho krátkého seznámení, ale musíme konstatovat, že třeba rychlost systému byla opravdu špičková a zřejmě se zde projevuje úsilí Project Butter, které má zrychlit vykreslování obrazu u Androidu Jelly Bean. Uživatelské prostředí nadále zůstává v podobě pro Samsung typického TouchWiz, takže pro tradiční uživatele smartphonů značky se nic nemění.

To je z našich prvních dojmů z novinky asi vše. Je to opravdu příjemný smartphone, kterým výrobce vyslyšel volání po výkonném, ale příjemně malém zařízení. Samsung se jím možná bude snažit sebrat i pár zákazníků iPhonu 5, který je ale přeci jenom ve výbavě o kousek dál, s novinkou jej pojí vlastně pouze velikost úhlopříčky displeje. Na druhou stranu při běžném každodenním používání uživatel drobné rozdíly ve výbavě většinou nepozná, hlavní roli tady hraje operační systém. Každopádně kapsy kalhot a kabelky si nemusí nutně zvykat na obří telefony, které se do nich mnohdy téměř nevejdou.

Samsung Galaxy S III mini, technické specifikace: