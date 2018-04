Samsung vysvětlil, proč má Galaxy S III PenTile displej. Prý kvůli životnosti

Nový Samsung Galaxy S III používá displej s takzvanou PenTile mřížkou namísto klasické RGB. Displej proto je často terčem kritiky, PenTile kvůli uspořádání subpixelů mívá problémy s ostrostí písma nebo barevností na okraji obrázků (typicky třeba ikon v menu). Samsung ale tvrdí, že nic takového u HD displeje novinky nehrozí. Vysoké rozlišení a vylepšená výrobní technologie skryjí nedostatky tohoto typu displeje.

PenTile AMOLED displej má podle Samsungu oproti klasickému RGB AMOLEDu zásadní výhodu v delší životnosti. Představitel společnosti to řekl redaktorům serveru Mobileburn během setkání na veletrhu CTIA Wireless v USA.

Jde o to, že AMOLED displeje mají tendenci časem zhoršovat své vlastnosti. Je to dáno tím, že organické diody stárnou a po celou dobu životnosti tak nejsou schopny vydávat světlo o stejné kvalitě a barvě. O tom se přesvědčil i Google u svého původního smartphonu Nexus One, jehož AMOLED displej v některých případech "odcházel" už po měsíci používání. Toto je samozřejmě výjimečný stav a běžná životnost současných AMOLED displejů je podstatně delší.

Kvůli životnosti je u nového Samsungu Galaxy S III použit displej s PenTile mřížkou, jehož vlastnosti degradují pomaleji než u RGB. Důvod je jednoduchý. PenTile displeje používají v jednom pixelu vždy jeden zelený sub pixel a k němu buď jeden červený, nebo jeden modrý. Uspořádání masky displeje tak je červená, zelená, modrá, zelená a tak dokola, namísto tradičního opakujícího se uspořádání červená, zelená, modrá. Zelených subpixelů je tedy více, což může vést k problematické barevnosti na hraně obrázků.

U AMOLED displejů přitom nejrychleji stárnou modré subpixely, kterých je ale právě u PenTile displejů méně než u běžných RGB displejů. A tím je i celkové stárnutí displeje méně viditelné. Displej Samsungu Galaxy S III by tak měl mít delší životnost než například displej Galaxy S II. Ten kvůli nižšímu rozlišení používá klasickou mřížku RGB. Rozlišení 800 × 480 pixelů by totiž nevýhody PenTile na dané úhlopříčce nezamaskovalo.

Efekt stárnutí AMOLED displeje jsme si před nedávnem ověřili sami, ale uvědomili jsme si to až při psaní tohoto článku. Když jsme nedávno zkoušeli update Galaxy S II na Android 4.0 Ice Cream Sandwich, k otestování aktualizace jsme použili nový, nepoužívaný kousek.

Při přímém porovnání displejů s téměř rok používaným stejným telefonem bylo jasně viditelné, že rok používaný displej má malinko jiné barvy. Původně jsme to připisovali tomu, že redakční kousek pochází z některé z prvních sérií a že později Samsung displeje vylepšil, teď ale víme, že důvodem rozdílné barevnosti je nejspíš stárnutí displeje.

Rozdíl je v praxi bez přímého porovnání displejů těžko postřehnutelný a i u rok používaného přístroje je displej stále špičkový.