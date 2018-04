Galaxy S III na naše One X nestačí, říká interní dokument HTC

HTC letos neponechalo nic náhodě a jako první uvedlo čtyřjádrový smartphone s prvotřídním zpracováním a obřím displejem. Podobně vybavené Galaxy S III se oproti svému rivalovi pyšní vyměnitelnou baterií s větší kapacitou, rozšířitelnou pamětí a mnoha užitečnými chytrými funkcemi.

Na internet unikl interní dokument HTC, který oba rivaly srovnává. A podle srovnání One X vítězí nad samsungem na celé čáře. Podívejme se na jednotlivé aspekty konkrétně.

Tak například procesor. V tuzemsku prodávané One X pohání Tegra 3 (čtyři 1,5 GHz jádro + jedno pomocné), Galaxy S III naproti tomu spoléhá na SoC Exynos 4212 se čtyřjádrovým 1,4 GHz procesorem.

Papírově má tedy procesor u HTC maximální pracovní kmitočet vyšší o 100 MHz, ovšem poukazovat jen podle tohoto parametru na větší výkon je laciné. Syntetické benchmarky nejsou jednoznačné: zatímco v některých má navrch Samsung (Quadrant, AnTuTu), jinde mírně vede HTC.

Ani napevno instalovaná baterie podle dokumentu není problém. Ač má článek One X nižší kapacitu než akumulátor Galaxy S III (1 800 vs. 2 100 mAh), bez problému prý zvládne celý den vysoké zátěže, čemuž dáváme za pravdu. Přesto je ale možnost kdykoli vyměnit baterii za náhradní nebo větší v případě Samsungu jednoznačně výhoda. Výdrž je navíc vyšší než u One X.

HTC pak náročným uživatelům doporučuje používání externího článku, kterým mohou svůj telefon v případě potřeby dobíjet i v terénu. Komická je pak poznámka, že se výměna baterie u Samsungu neobejde bez vypnutí telefonu.

Souhlasit ale můžeme s kvalitou zpracování, kdy jednolitá polykarbonátová konstrukce HTC budí o něco lepší dojem než skořápka Galaxy S III, byť je i tento telefon zpracován příkladně.

Naproti tomu tvrzení o kvalitách displeje je opět až nepatřičně v neprospěch Samsungu. Použitá PenTile matice sice způsobuje při menší hustotě bodů viditelný rastr, což u IPS panelu s RGB mřížkou nehrozí, ovšem při parametrech panelu, jaký má Galaxy S III (HD rozlišení na 4,8"), je to spíše podružná záležitost. Vzhledem k nepatrně menší úhlopříčce je displej HTC opravdu jemnější (312 vs. 306 DPI), ovšem takto malý rozdíl lidské oko nerozliší.

Pokrytecky je rovněž srovnávána paměťová nadílka obou telefonů. Skoro máte pocit, že 25 GB účet na úložišti Dropbox dokonale vynahradí nemožnost paměť rozšířit paměťovou kartou, jejíž obsah je uživateli k dispozici vždy a nikoli jen v dosahu internetového připojení. V tomto ohledu má tak Galaxy S III jednoznačně náskok, jelikož lze jeho 16/32/64 GB vnitřní paměť rozšířit až 64GB kartou.

Kde ale HTC papírově vede, je fotoaparát, který má větší světelnost, rychlejší start a umí zachytit více fotek v rychlém sledu za sebou. V dokumentu se dále dozvíte, že má Galaxy S slabou světelnost (f2.6 vs. f2.0) a startuje pomaleji (0,99 s vs. 0,7 s).

Je logické, že výsledky srovnání z pera HTC vyzní ve prospěch vlastního kandidáta, přesto jsou některé uvedené argumenty trochu přehnané. Jisté je, že enormní poptávka po Galaxy S III ze strany operátorů vyvolává u HTC nervozitu, přesto má i One X velké šance na úspěch. V jeho prospěch kromě v recenzi uvedených parametrů hovoří dřívější uvedení na trh.

Uživatelé jsou leckdy nedočkaví, a tak v tomto ohledu mohou být rozhodující nejen týdny, ale dokonce i dny. Samsungu se ale důkladnou marketingovou kampaní podařilo uživatele přesvědčit, že právě Galaxy S III je tím nejlepším pro letošní rok, což zájem ze strany kupujících jednoznačně potvrzuje. Na podrobném srovnání obou rivalů už v redakci pracujeme.