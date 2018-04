Tento Samsung považujeme za nejpovedenější. Kdysi změnil trh

První ́model z řady Galaxy S představil Samsung v roce 2010 a s každým dalším rokem pak přibyla nová verze. Aktuálně jde do prodeje osmá generace v podobě dvojice modelů S8 a S8+. Z celé modelové řady je samozřejmě důležitý ten první Galaxy S a rozhodně i model S6 edge, protože před dvěma roky jako první přinesl zahnutý displej, který v aktuální generaci mají obě verze.

Šestka je ovšem stále aktuální model, letos na jaře se pomalu doprodává. První generace je pak z dnešního hlediska už hodně zastaralá, i když i její miniaturní displej překvapivě nepodává tak mizerný obraz, jak by papírové parametry naznačovaly.

Z celé řady přesto považujeme za nejdůležitější druhou generaci. Samsung Galaxy S II byl představen před šesti lety v dubnu, takže má nyní i výročí. Přišel s novým designovým stylem, měl větší displej než předchůdce a především silnější hardware. Ten pak překvapivě dobře funguje i dnes.

Z historického hlediska můžeme Galaxy S II považovat za jeden z nejdůležitějších modelů celého systému Android. V roce 2010 totiž nebyl Android žádným dominantním systémem. Za celý rok získal necelých 23 procent trhu a byl dvojkou za Symbianem, který měl podíl skoro 38 procent. Pro zajímavost: v roce 2010 měl iOS od Applu necelých 16 procent a Blackberry měl dokonce celých 16 procent.

O rok později se to zlomilo a právě i úspěchem Samsungu Galaxy S II. Telefonu se totiž za prvních několik měsíců prodaly desítky milionů. Za rok 2011 si už Android připsal 46,6 procenta trhu a začal konkurenční systémy válcovat. Apple držel 19 procent a zhruba stejný podíl měl i Symbian. O rok později již měl Android 66 procent, v roce 2013 pak 78 procent a tak dále.

Ale zpět k telefonu. Galaxy S II jsme vytáhli z šuplíku po třech letech a k našemu milému překvapení se hned začal nabíjet a bez problémů funguje. Po letech nás překvapilo, jak je malý. Dnešní smartphony jsou větší, nebo spíš výrazně větší. Když jsme připravovali srovnání celé řady, tak jsme si připomněli, že telefon má displej s úhlopříčkou 4,3 palce, což je dnes rarita. A hlavně že má rozlišení jen 800 × 480 pixelů, což je zhruba 11× méně obrazových bodů než u nových modelů S8.

Jenže displej S II byl na svou dobu tak dobrý, že ani dnes nevypadá vůbec špatně. Samozřejmě se na něj nevejde tolik, ale obraz je ostrý, jasný, ikony nejsou zubaté, prostě bez problémů. Vlastně jen klávesnice nám přišla menší, než by bylo vhodné. Ale i s ní se dá psát velmi slušně.

Na telefonu běží čtyřkový Android, což ještě ani dnes není nic neobvyklého u výprodejových levných smartphonů. Neoficiálně s Cyagonem dokonce může na S II běžet šestkový Android.

Do tabulky parametrů jsme se podívali na hardware, protože telefon je i po mnoha letech stále velmi svižný. Dvoujádrový Exynos a 1 GB RAM je z dnešního pohledu velmi slabá sestava, ale v Galaxy S II výborně odladěná. To se třeba o nástupních modelech S3, S4 nebo S5 říct nedalo a při srovnání všech přístrojů jsme si to i aktuálně prakticky ověřili. Stejně dobře odladěná i po letech provozu nám přišla až S6. Navíc i baterie s kapacitou pouhých 1 650 mAh stále vydrží celý den méně náročného provozu, což je po šesti letech slušný výkon.

Porovnávat parametry S II s nejnovějšími osmičkami by bylo vysmívání se legendě. Výbava je dnes logicky úplně někde jinde, ale to podstatné umí S II také. Vlastně největší problém je u základní verze v absenci LTE, které v roce 2011 v praxi k ničemu nebylo, ale dnes je to omezující vlastnost.

Samsung Galaxy S II se už dávno neprodává, posledních kusů se obchodníci zbavovali někdy na přelomu let 2014 a 2015. Přesto třeba na Ebay lze najít nové kusy. Pravděpodobně to budou rekonstruované kousky od asijských prodejců. Za ceny okolo 2 200 korun to není špatná volba. Minimálně pro sběratele, protože tento model ve sbírce mít musí.