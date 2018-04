První solidní, ale dýchavičný dvousimkáč. Recenze Samsung Galaxy S Duos

Nemálo lidí dnes používá hned dvě telefonní čísla, jedno soukromé a druhé pracovní. Telefonů, které dokážou zároveň pracovat se dvěma kartami, je však stále jako šafránu. Jediným renomovaným výrobcem, který si poptávky po solidním telefonu na dvě SIM všiml, zatím zůstává pouze Samsung.

Dokazuje to už několikátým chytrým telefonem podobného ražení. Po modelu Galaxy Y Duos, splňující spíše menší nároky, tak přinesl na trh o mnoho lepší, ale v dnešní konkurenci přesto poměrně slabý Galaxy S Duos. Kdo z jakéhokoli důvodu ke korejskému výrobci netíhne, může se poohlédnout u menších výrobců či v čínských e-shopech, kde naopak mobily na dvě a více SIM dominují.

Budoucnost tohoto okrajového odvětví mobilního trhu pak slibuje mnohem lepší výběr. Ze stáje Samsungu už je nahlášen další, ještě lepší model, na náš trh by se pak měl dostat i solidně vybavený Alcatel One Touch 997D. Další výrobci budou jistě následovat, otázkou však je, jak dobře se jim práce se dvěma kartami podaří vyladit. Samsung totiž v tomto - narozdíl v od hardwaru - skutečně nezklamal.

Vzhled a konstrukce: staré známé tvary

Narozdíl od méně vybaveného duosu se ten s eskem v označení může pochlubit vzhledem svých mnohem dražších sourozenců. Korejský výrobce si ostatně s designem v poslední době příliš hlavu neláme. Galaxy S Duos tak pokračuje v typicky zaoblených tvarech, které přinesl top model Galaxy S III. K nerozeznání pak je (včetně velikosti) od menšího Galaxy S III mini.

Plusy a mínusy Proč koupit? líbivý design

kvalita zpracování

práce s dvěma SIM

střídmé rozměry

poměrně přívětivá cena Proč nekoupit? nemožnost instalace aplikací na kartu

velmi slabý procesor

slabší displej

brzy přijde silná konkurence Kdy? V prodeji Za kolik? 6 799 Kč (na internetu od 5 499 Kč)

Nový designový směr Samsungu se lidem zkrátka líbí a výrobce si řekl, že není třeba vymýšlet novoty. Model S Duos je k dostání v bílé, v budoucnu možná i v černé variantě.

Vkusu uživatelů se snaží novinka zavděčit i optimální velikostí, danou především použitým čtyřpalcovým displejem. To je úhlopříčka, kterou většina lidí považuje za ideální kompromis mezi bleším písmem a "plochou televizí" v podání kříženců smartphonů a tabletů. Rozměry se ustálily na hodnotách 121,5 × 63,1 × 10,5 mm a hmotnost na vcelku příjemných 120 gramech.

Telefon se tak většinou vejde i do kapsičky u džín, jejichž výrobci začali na nové "plackoidní" telefony myslet a původní účel přizpůsobili moderní době. Mimochodem, víte vůbec, k čemu ona kapsička sloužila?

Designem tedy telefon nijak nepřekvapí. Snad jen tím, že lesklou plochu zad telefonu nahradila matná, která je méně náchylná na otisky prstů a hlavně se díky ní telefon lépe drží v ruce. Slícování všech dílů, ač plastových, je přesné a v tomto ohledu výrobce zaslouží jasnou pochvalu.

Čelní ploše dominuje displej, nad ním najdeme mřížku reproduktoru pro hovory, malou kamerku pro videohovory (rozlišení 640 × 480 bodů) a dvojici senzorů, které se starají o vypnutí displeje během hovoru při přiložení telefonu k uchu. Pod displejem jsou pak umístěny základní ovládací prvky telefonu.

Jednotlivé strany telefonu také žádné překvapení neskrývají. Chválíme zejména vypínací tlačítko na pravé straně telefonu, na níž se ve spodní části ukrývají už jen neoddělitelná dvířka slotu pro microSD paměťové karty. Spodní část nabízí klasický microUSB port a malou škvírku mikrofonu, levá strana pak dvojici tlačítek pro korekci hlasitosti. Nahoře našel své místo 3,5 mm Jack konektor.

Zadní část telefonu tvoří jeden velký plastový kryt, který díky důmyslně vyřešeným západům drží na telefonu pevně a nikde nevrže. Prochází jím čočka hlavního fotoaparátu a osvětlující LED, vedle už je jen mřížka hlasitého reproduktoru, který při rozumné hlasitosti hraje překvapivě velmi pěkně a bez citelného zkreslení.

Displej a ovládání: klasika od Samsungu

Základním prvkem k ovládání je samozřejmě dotykový displej. Ten představuje jeden z největších kompromisů. Namísto dnes obvyklých IPS či SuperAMOLED displejů je tento pouze typu TFT s rozlišením 800 × 400 obrazových bodů. Podporuje 16 milionů barev a oproti papírové slabosti vytváří dojem velmi kvalitního zobrazovače. Čitelnost na slunci je solidní, avšak automatická úprava jasu chybí. Naštěstí ji výrobce zakomponoval do stahovací lišty Androidu, takže jeho úprava je otázkou okamžiku. Chybějícího světelného čidla je i tak škoda.

Designově čisté řešení pak představují senzorové klávesy pro vyvolání kontextové nabídky a klávesa zpět. Jsou umístěny po stranách hlavní "home" klávesy. V klidovém stavu vůbec nepoznáte, že tu jsou; po dotyku se však rozsvítí příslušné symboly. Délku jejich viditelnosti, tedy podsvícení, lze přizpůsobit v nastavení.

Ovládání je jinak typicky androidí. Samsung pouze přináší své vlastní rozhraní TouchWiz. To umožňuje rozházet aplikace či widgety na maximálně sedm základních ploch, mezi nimiž se lze snadno přepínat tahem prstem. Šikovný je pak náhled na miniatury jednotlivých ploch po multidotykovém gestu stažení prsty na kterékoli otevřené ploše. Samozřejmostí je možnost nastavit si výchozí plochu, tedy tu, na níž se budete vracet klávesou home.

Menu může být zobrazeno ve standardní matici podle přání uživatele, v matici seřazené abecedně či abecedním seznamu. Šikovnou funkcí jsou pak skryté aplikace. Díky této funkci můžete jednoduše skrýt ty programy, které nechcete, aby hned tak každý po vstupu do hlavního menu objevil.

Menu rozdělují záložky do tří dílů: aplikací, nástrojů a stažených aplikací. Díky tomuto dělení se lze rychle zorientovat mezi stovkami programů, v záložce nástroje pak naleznete dostupné widgety s popisem, kolik místa na ploše zaberou. Vše je intuitivní a pohyb v menu i vcelku svižný.

Popisovat samotnou logiku ovládání androidu by dnes už bylo nošení dříví do lesa, takže jen ve zkratce; tlačítkem home se vracíte vždy na základní plochu, kterou takto definujete. Delším podržením vyvoláte nabídku posledně otevřených programů, Samsung sem doplnil jen přímý odkaz na správce úloh a možnost celkového odstranění historie (ušetří jednotlivé "vyhazování" aplikací ze seznamu).

Klíčem k jednotlivým možnostem v dané aplikaci či na daném místě systému je pak kontextová klávesa. Ta vyvolává dostupné možnosti aplikace a je jádrem celé logiky ovládání systému. Klávesou zpět se pak vracíte v rámci každé aplikace o krok zpět, v poslední fázi ji mnohdy i ukončíte.

Důležitá je samozřejmě i systémová roleta, která slouží k rychlému přístupu k probíhajícím událostem, informacím o proběhlých instalacích či rychlé správě základních funkcí telefonu. A v tomto případě i k něčemu navíc.

Telefonování a zprávy: dvě SIM nejsou problém

Základní funkcionalitou každého mobilu bude vždy telefonování a možnosti textové komunikace. Veškeré funkce, včetně pokročilých, zvládá telefon díky systému bravurně. Vícepoložkový seznam, správa kontaktů, synchronizace... Vše, na co si vzpomenete, tu zkrátka je. Tady obšírnější popis není třeba. Navrch android má tu kladnou vlastnost, že v podstatě cokoli, co se vám nelíbí, lze nahradit něčím jiným.

Důležitější než rozebírat marginality typu možností nastavení konverzačních bublinek, jejich tvarů, barev či toho, jak se zprávy budou řadit a od jakého limitu mazat (vše tu najdete), je vyřešení práce se dvěma SIM. Základem pro pochopení, jak s nimi Galaxy S Duos pracuje, je právě systémová roleta.

Po jejím stažení se pod pásem pro správu základních funkcí nově objevuje volba mezi SIM 1 a SIM 2. První SIM je primární, na což je třeba myslet při vkládání karet do příslušného slotu pod krytem telefonu. Jen tato SIM (říkejme ji datová) bude mít přístup k síti třetí generace včetně HSDPA a HSUPA. Prvotní rozlišení karet tedy přichází už při jejich vkládání do telefonu. Na co tedy ona volba?

Ve stavovém řádku vždy vidíte číslo právě zvolené SIM. Neznamená to ovšem, že jste jen na ni dostupní. Tato informace je důležitá z jediného důvodu: z této SIM se budou nyní primárně uskutečňovat hovory. Kartu tedy nevolíte pro každé volání zvlášť, ale globálně pro celý telefon. V historii volání přitom vidíte, jaký hovor na kterou kartu směroval. Díky volbě na roletě tak stačí zvolit SIM, vytáhnout roletu, přetáhnout prstem přes příslušný kontakt a voláte z právě zvolené karty.

Jinak je tomu v případě, že zadáváte číslo přímo na klávesnici. Zde je jasně oddělená volba, z jaké karty se má hovor uskutečnit. To samé platí pro SMS, kde opět symboly 1 a 2 reprezentují příslušné karty. Problém nastává ve chvíli, kdy se na odeslání hovoru či karty nesoustředíte a roboticky stisknete více používanou kartu. Na SMS, která dorazila na jedno číslo, odpovíte z druhého. To se pak těžko vysvětluje, ale věřte, že si na tyto zprvu časté "úklepy" brzy zvyknete.

Hardware a výdrž baterie: i průměr by byl lepší

Poněkud netradiční je samotné fyzické uložení karet pod zadním krytem telefonu. Sloty totiž nejsou vedle sebe, ale nad sebou. Osobně toto řešení vítám a přijde mi chytré i z pohledu úspory místa. Kdo však hodlá karty často měnit, nesnadný přístup k oběma SIM bude proklínat. Sloty jsou výlisem na okolním plastu jasně popsány, takže víte, která karta je primární (datová) a která sekundární.

Zbylou část přístupných vnitřností telefonu zabírá baterie s kapacitou 1 500 mAh. Není to moc, ale ani málo. Při běžném používání telefon vydrží i dva dny, ale většinou se budete k nabíječce vracet každý den. Dvě karty si zkrátka vezmou o něco víc energie než jen jedna. Svůj díl energie spolkne i poměrně velký displej a hlavně datové přenosy, na nichž výdrž telefonu přímo závisí.

Zatímco dvě SIM karty jsou hlavním lákadlem telefonu, jeho největším minusem je rozhodně použitý procesor. Ten patří k velmi slabým kouskům. Jednojádrový a pouze gigahertzový čip, sic doplněný o slibných 768 MB paměti RAM, způsobuje telefonu často zamrznutí ne nepodobná "modré smrti" ve Windows. Občas i ve zcela nesmyslných chvílích vás tak telefon odmění zaseknutím a pak svéhlavým doháněním všeho, co jste chtěli po dobu jeho zamrznutí udělat.

Právě použitý hardware je tak nejslabším článkem celého telefonu. Na přehrávání HD videí s ním můžete rovnou zapomenout, středně náročným uživatelům však telefon dobře poslouží. Systém pak dokonce nabízí cosi, co se jmenuje úsporný režim. Už tak slabý hardware však není radno tímto ještě více omezovat.

Pokud jste trpěliví, lze jeho zapnutím ušetřit až den na příjmu, telefon se však bude zadýchávat o to víc, jelikož se bude snažit využívat minimum dostupných prostředků k provedení dané operace. A probuzení mu dost trvá.

Data a organizace: dva datové limity

Šikovná je přítomnost dvou karet i pro případ, že se vám podaří přečerpat datový limit. Stačí totiž v nastavení pouze změnit SIM kartu používanou pro datové přenosy a drakonické omezení rychlosti je ta tam. Nutno však počítat s tím, že pokud přepnete takto využívání dat na druhou kartu, využívat můžete maximálně EDGE. I to je ovšem v porovnání s omezením zatraceně rychlá technologie.

Pokud navíc patříte k pravidelným "přešvihávačům" limitu, Galaxy S Duos nabízí snadný přehled vyčerpaných dat včetně nastavení týdenního limitu, při němž vás včas upozorní na blížící se strop. Samozřejmostí je pak šetření drahých limitů stahování pomocí wi-fi sítí, které systém tak nějak automaticky preferuje, a při chytrém nastavení se tak k datovému limitu už nikdy nemusíte ani přiblížit.

Z pohledu organizační výbavy pak Galaxy S Duos nijak nezaostává. Kromě obligátních dvou e-mailových klientů (pro Exchange/POP3 účty a Gmailu) nabízí propracovaný kalendář (v tomto případě S plánovač), základní poznámky či alespoň základního správce souborů. Věci jako budík (samozřejmě několik a opakovaných), světový čas, kalkulačka, stopky a podobně jsou samozřejmostí.

K dispozici je i dnes již standardní GPS navigace včetně bohatého programového zázemí v základu. Off-line navigaci si bohužel stále musíte dokoupit či se spokojit s nižší kvalitou aplikací zdarma.

Stále mi také zůstává záhadou, pro Google jako otec androidu i velmi povedeného prohlížeče Chrome cpe v základu do svého mobilního systému slabší, leč beztak povedený prohlížeč. Co jsem tak ve svém okolí zkoumal, je jeho nahrazení právě Chromem jedna z prvních věcí, kterou většina majitelů androidu udělá. V nových distribucích to už Google snad pochopil.

Zábava: hledejte a instalujte, ale s rozumem

Kde naopak Galaxy S Duos trochu zaostává, je zábava. Tu lze aplikačně shrnout snad jen hudebním přehrávačem, dedikovaným videopřehrávačem (který však neumí téměř nic, například na podporu AVI zapomeňte) a nativní podporu sociální sítě Google+. Nic moc dalšího tu v základu nenajdete. Hry tu jsou zastoupeny pouze aplikace GameHub, což je jakýsi samostatný aplikační obchod.

Ukázkové fotografie ze Samsungu Galaxy S Duos

V tomto ohledu je potřeba telefon doladit, což bude pro mnohé milovníky hledání té nejlepší aplikace a hry trošku oříšek. Telefon totiž neumožňuje instalovat aplikace na paměťovou kartu a ty nejlepší 3D hry si na něm kvůli slabému procesoru také nezahrajete. Jenže, na tyhle lidi Galaxy S Duos stejně necílí.

Vestavěný 5mpix fotoaparát pak patří k tomu lepšímu, co výrobce ve svých telefonech nabízí (včetně širokých možností nastavení a vysocesvítivé LED diody), Snímky sice nejsou nijak zázračné, ale pro základní použití plně dostačují. V noci je fotoaparát použitelný jen na bližší focení, a to díky zmíněné LED. Na focení například západu slunce zapomeňte. Více ostatně napoví přiložené snímky.

Suma sumárum: první vlaštovka plná kompromisů

Samsung Galaxy S Duos je jako celek velmi lákavý telefon za poměrně slušnou cenu. Mnoho lidí zviklá zejména svým o mnoho dražším vzhledem i tím, že tomto segmentu v podstatě nemají moc na výběr. Osloví zřejmě spíše starší, byznysově zaměřené lidi, které už nebaví po kapsách nosit dva oddělené telefony, ale musí (či chtějí) být stále dostupní na obou číslech.

Díky chytré funkci "Vždy dostupný na obou kartách", kterou Samsung vlastně nazývá jen chytré nastavení vzájemného podmíněného přesměrování obou SIM, jim to právě tento model snadno splní.

Jakmile však tomuto pohlednému elegánovi nakouknete takříkajíc pod pozlátko, zjistíte, že více než co jiné umí klamat tělem. Na okolí působí jako odrostlý SGS III, ale uvnitř dřímá jen slabý hardware. Nejlépe Galaxy S Duos vystihuje přirovnání k běžným stolním počítačům, kdy doma máte stařičké Pentium v nabušené herní bedně: vypadá to pěkně, funguje to, ale to je tak celé, co od toho můžete čekat.