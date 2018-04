Samsung asi připravuje fotomobil s rozlišením 16 megapixelů

14:30 , aktualizováno 14:30

Už i na pole smartphonů přichází známá honba za megapixely. Po Nokii by měl do smartphonu zabudovat výkonný fotoaparát i Samsung. Měl by se jmenovat Galaxy S 4 Zoom, ale kromě foťáku výbavou nenadchne.