Galaxy S 4 nepřinesl žádnou revoluci. Konkurence se i tak probudila

Reklamní plochu přímo nad hlavním poutačem Samsungu na newyorském náměstí Times Square, které si Samsung pronajal, využila k propagaci vlastního top smartphonu Optimus G Pro firma LG. Sloganem "LG Optimus G Pro is here 4 you now!" poukazoval na pozdní příchod konkurenčního přístroje.

Kolik bude Galaxy S 4 stát? Cena za 16GB variantu se na českém trhu bude pohybovat okolo 17 tisíc korun. Nabízet jej budou všichni tři operátoři.

Akce Samsungu umně využilo i tchajwanské HTC, které mezi diváky na náměstí v mrazivém počasí při slavnostním odhalení vyslalo osoby, jež v reklamním oblečení rozdávaly teplé kakao a další občerstvení.

Představení Galaxy S 4 sledovali kromě milionů příznivců z celého světa také hlavní představitelé některých konkurenčních společností. Například marketingový ředitel HTC Benjamin Ho poukázal na to, že opět plastový Samsung Galaxy S 4 není žádným překvapením. Vyzdvihl tak hliníkové tělo smartphonu HTC One.

VIDEO: Tady je! Nový Samsung S4





"S opět plastovým tělem, ač s větším displejem, což je prozatím nejzřejmější fyzická změna, Samsung Galaxy S 4 bledne ve srovnání s hliníkovým tělem HTC One," reagoval Benjamin Ho na odhalení novinky Samsungu. Posléze sebevědomě dodal: "HTC zůstává nejlepší volbou pro ty, kteří hledají nejlepší technologii, zabalenou v prvotřídním designu. Naši zákazníci chtějí něco jiného, co se odlišuje od hlavního proudu, který se zdá být cílem Samsungu."

Média jsou skeptická, ale prodeje by mohly být vysoké

Reakce zahraničních médií jsou poměrně rozpačité. Shodují se, že nový Samsung svým vzhledem výrazně nepřekvapil. Na první pohled se od předchozího Galaxy S III liší jen minimálně. Zklamáním je také absence osmijádrového procesoru Exynos 5 Octa pro modely mířící do zemí EU.

Samsung Galaxy S 4

"Galaxy S 4 není revoluční produkt, ten ale Samsung nepotřebuje," sdělil portálu CNET Ben Wood z analytické společnosti CCS Insight. Novinka má šanci stát se nejprodávanějším telefonem letošního roku.

Portál Engadget věnuje pozornost bezdrátovému dobíjení, o němž se spekulovalo ještě před oficiálním odhalením parametrů a o kterém nepadla během večera zmínka. V koncertním sále Radio City Music Hall, v němž se celá show odehrávala a jenž byl vyhrazen pouze pro pozvané novináře, byly totiž na stolech pod pódiem telefony umístěny na bezdrátových dobíjecích destičkách.

Ty jsou zhotoveny ze stejného lesklého plastu jako telefon. Jejich vrchní plocha je pokrytá šedou gumou, která má zamezit sklouznutí telefonu. Verze s funkcí bezdrátového dobíjení se však dostane jen na vybrané trhy. Její uvedení pak bude záležet ještě i na rozhodnutí prodejců.

Podle portálu GSMArena by tato funkce měla přímo souviset se zadním krytem telefonu. Při vhodném krytu baterie by tak mohli telefon bezdrátově nabíjet i ti uživatelé, v jejichž zemi nebude tato verze oficiálně v prodeji.

V jiném článku portál zmiňuje, že jen málokterý výrobce si může dovolit uvést novinku krátce po jejím představení u celkem 327 prodejců ve 155 zemích světa. Do prodeje má Galaxy S 4 přijít již koncem letošního dubna.

Samsung Galaxy S 4 bude do prodeje uveden ve dvou barevných verzích: Black Mist a White Frost.

Server The Verge poukazuje zejména na podobnost novinky s předchozí generací v podobě Galaxy S III či tabletem Galaxy Note 8. Podle něj není Galaxy S 4 žádnou revolucí. K výrazné změně vzhledu nedošlo údajně proto, že vzhledem k úspěchu předchozí generace pravděpodobně nebyla nutná.

The Verge zároveň poukazuje na lepší hardwarové vybavení novinky, lepší displej i fotoaparát či některé překvapivé softwarové funkce. Tyto přednosti pak prý mohou Samsungu, který je téměř synonymem pro slovo Android, zajistit obrovskou úspěšnost prodeje Galaxy S 4.

Americký trh je pro Samsung důležitý

The Wall Street Journal přinesl velký rozhovor se šéfem Samsungu J. K. Shinem. V něm mimo jiné objasnil, proč si jihokorejský gigant vybral pro přestavení Galaxy S 4 právě New York. "Jsme nyní globálním hráčem na trhu se smartphony a globální společností. Americký trh je pro nás důležitý. Je to poprvé, co jsme tuto událost pořádali v New Yorku," upřesnil J. K. Shin s tím, že společnost není spokojena se svým stávajícím podílem na americkém trhu.

V rozhovoru také informoval, že v souvislosti s vývojem Galaxy S 4 podala společnost přibližně 120 patentů souvisejících s uživatelským rozhraním a softwarem. Samsung se podle svého šéfa ani nadále nevzdá své aktivity v segmentu levných telefonů, ač na americkém trhu se zaměří především na topmodely z rodiny Galaxy.

Firma navíc pravděpodobně v letošním třetím čtvrtletí vypustí první telefon s operačním systémem Tizen. "Naší strategií byla vždy spolupráce s více vývojáři operačních systémů. Naši zákazníci mají různé potřeby, a proto je tu prostor pro další operační systémy," nechal se pro The Wall Street Journal slyšet Shin.