Samsung Galaxy S 4 má špičkové parametry a opakující se design

Samsung nechce riskovat. To musí napadnout každého, kdo si nový Samsung Galaxy S 4 prohlédne. Zaprvé Samsung zachoval logiku označení, ač čtyřka zrovna není oblíbené číslo v mnoha asijských zemích (mnozí jiní výrobci čtyřku raději vynechávají). Jenže čtyřka je logický pokračovatel řady a Samsung v tomto případě kráčí striktně ve stopách největšího konkurenta Applu.

Zadruhé si Samsung vůbec nedovolil zariskovat v případě vzhledu přístroje. Ten z dálky jen velmi špatně odlišíte od dosavadního modelu Galaxy S III. Zblízka a při přímém srovnání je už rozdílů docela dost a to výhradně ve prospěch novinky. Ale i v případě designu se Samsung opět drží stejné taktiky jako Apple. Ten také obměňuje design jen velmi zvolna.

Prostě: co dobře funguje, to se nemění. A jelikož souboj top modelu Samsungu s iPhony od Applu je dlouhodobě velmi těsný, nechce ani jeden z výrobců riskovat.

Samsung Galaxy S 4 tak na své newyorské premiéře mnohé nadchnul a mnohé zklamal. Takové reakce se nesly velkým sálem Radio City Music Hall, kde se premiéra konala. Samotné představení, které jsme vám zprostředkovali on-line, bylo - jak je u Samsungu obvyklé - ve velkolepém stylu. Hrané scénky, které vysvětlovaly nové funkce telefonu, tak upozadily samotný přístroj.

Design novinky je nepřekvapivý, takový by vymyslel kdokoliv, kdo sleduje produkci Samsungu. Telefon kopíruje tvary předchozího modelu Galaxy S III téměř dokonale. Pravda, je tenčí, má výrazně menší rámeček (což se ale také očekávalo), takže ani přes větší úhlopříčku displeje není větší. Naopak, je o fous menší.

A to je jedna z předností Galaxy S 4. Signalizuje totiž, že růst velikosti top smartphonů se zastavil. Výrazně zajímavější je i povrchová úprava. Ta ale vynikne až při detailním pohledu. Zcela to platí pro bílou verzi, tmavá na tečkovaný kryt upozorní i z trochu větší vzdálenosti. Drobný vzorek má nejenom zadní, ale i přední kryt.

Kryt se vzorkem by měl omezit zanechávání otisků prstů na krytu. Jenže to platí jen o bíle variantě, na tmavé se nic nezměnilo. Ale celkově vypadá tmavý telefon lépe, bílá barva je dnes přeci jen už trochu okoukaná. Zpracování je jako obvykle perfektní a přes opět ryze plastový kryt slibuje výrobce větší pevnost přístroje. To jsme zatím otestovat nemohli.

Další nepříliš nápadnou, v praxi ovšem jistě velkou předností je baterie s výrazně větší kapacitou. Navíc 500 mAh je docela slušné vylepšení. A k tomu ještě mezigeneračně klesla hmotnost. Tři gramy nejsou příliš, ale s ohledem na výbavu a schopnosti je nový Samsung velmi lehká váha.

Displej je špičkový, oproti ostatním full HD displejům, které jsme zatím viděli, má jasně nejlepší podání černé, nejsytější barvy, obraz prostě vypadá skvěle. Výkon celého systému bude rozhodně dostatečný, ale kdo se těšil na osmijádrový procesor Exynos 5 Octa, bude zklamán. Verze s tímto procesorem s taktem 1,6 GHz se bude prodávat jen mimo země Evropské unie. Tam bude v prodeji, stejně jako na českém trhu, jen provedení s podporou LTE a se čtyřjádrovým procesorem s taktem 1,9 GHz.

Jelikož Samsung u vystavených modelů ve specifikaci pro jistotu žádný procesor neuváděl, je zřejmé, že nových osmijádrových procesorů má nedostatek, nebo ještě nejsou odladěné. Na všechny hlavní trhy totiž půjde jen konvenčnější čtyřjádrová varianta.

Pozitivně lze hodnotit zachování výměnné baterie a slotu na paměťové karty. Samotná uživatelská paměť zůstává tradičně na 16 a 32 GB, Apple dorovnává verze s pamětí o kapacitě 64 GB. V tomto případě spolu s podporovanou 64GB paměťovkou se tak z novinky stává už slušné přenosné úložiště dat.

Samsung dal při premiéře Galaxy S 4 mnohem více novým funkcím než samotnému hardwaru. A tady může a nemusí být jádro pudla. Pokud funkce zaujmou, bude to úspěch, pokud nikoliv, bude to mít novinka na trhu mnohem těžší. A že se konkurence mohutně rozrůstá včetně čínských značek. Vedle iPhonu 5 bude jasným hlavním konkurentem HTC One a možná i LG Optimus G.

Většinu funkčních "vychytávek" jsme si na premiéře nemohli vyzkoušet. Nebylo to technicky možné, ač už jich většina ve vystavených přístrojích byla připravena. Ale na první pohled ani jedna nepřináší nic převratného. On-line překladač je fajn, ale zatím bude omezen jen na několik nejsvětovějších jazyků. Vytváření alb z fotografií asi není zásadní funkce, stejně jako sdílené hraní z několika mobilů najednou. V praxi to jsou věci na vyzkoušení a občasné využití.

Občas jistě půjde využít některé funkce fotoaparátu jako je drama shot nebo dual camera, ale opět to nejsou funkce, kvůli kterým si někdo poběží ihned telefon koupit. Spíš je zajímavé, že Samsung se začal výrazně orientovat na uživatelské detaily a nezůstává jen u samotného hardwaru. Tím se opět přibližuje Applu a jeho koncepci, kdy hardware musí ladit i s funkcemi.

Z krátkého testu vystavených vzorků (čas na prohlídku byl omezen, čekaly se na ni fronty) nás příliš nezaujala nová vertikální vyjížděcí lišta z levé strany obrazovky. Ale je možné, že se v praxi osvědčí. Praktické může být bezdotykové ovládání, infraport, který změní telefon v dálkové ovládání, nebo možnost používat telefon i v rukavicích. Na druhou stranu, část z toho již někteří konkurenti umí.

Pozitiva převládají, nový top Samsung se povedl. Ale není to rozhodně revoluční model, je to logická evoluce předchozího hitu Galaxy S III. Samsung tak dokazuje, že dobu zásadních vylepšení u smartphonů máme za sebou. A před sebou období, kdy se bude hrát na maličkosti. A také na cenu. V tomto případě si zatím jihokorejský výrobce věří, novinka by měla stát okolo 17 000 korun. A to je docela dost a hlavně více, než kolik stál po premiéře předchozí Samsung Galaxy S III.