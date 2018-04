Samsung Galaxy S 4 papírově překonává konkurenci

Nový Samsung Galaxy S 4 si na to na trhu rozdá s několika konkurenty. Asi největšími protivníky budou dva nedávno představené smartphony s Androidem, HTC One a Sony Xperia Z. Oba telefony mají podobnou výbavu jako nový Samsung, rozhodují detaily.

HTC One i Sony Xperia Z nad novým Samsungem vyhrávají materiály použitými na krytu. HTC zvolilo hliník, Sony potom sklo, zatímco Galaxy S 4 si ponechává plastový kryt. To může v dané cenové kategorii nejednoho zákazníka odradit, výhodou však je výměnná baterie. Konkurenti by ovšem měli mít pevnější konstrukci s jednolitým tělem. Xperia Z navíc boduje odolnou konstrukcí.

Rozměry se tři nové smartphony s Androidem příliš neliší. Nový Samsung je z nich však nejlehčí, což lze připsat právě použitým materiálům. Všechny tři smartphony mají Full HD displeje s podobnými rozměry s úhlopříčkou okolo pěti palců. Displej nového HTC je o něco menší, a tak má nejvyšší jemnost.Super AMOLED displeje od Samsungu jsou kritizovány za nepříliš věrné podání barev, mají však výhodu ve velkých pozorovacích úhlech.

Sony i nový Samsung mají fotoaparáty s rozlišením 13 megapixelů, HTC použilo unikátní technologii nazvanou Ultra Pixel.

Samsung Galaxy S 4 HTC One Sony Xperia Z

Pro někoho může být zásadní nevýhodou HTC One absence slotu pro paměťové karty. Vestavěná paměť je však dostatečná. Sony i Samsung paměťové karty podporují. Ale Sony má na rozdíl od Samsungu vestavěnou paměť pouze 16 GB. Galaxy S 4 bude existovat i s uživatelskou pamětí 32 GB nebo 64 GB (otázkou je, jestli budou všechny verze běžně dostupné).

HTC i Samsung, který bude u nás v prodeji, používají nový procesor Snapdragon 600. Procesor Samsungu je však taktován na vyšší frekvenci. Sony má z této trojice nejméně výkonný procesor a Samsung má oproti svým konkurentům jiný grafický procesor. Kapacitou paměti RAM se porovnávané smartphony neliší.

Nové Galaxy má baterii s nejvyšší kapacitou. Na to, zda se to projeví ve výdrži, si musíme počkat až telefony podrobně odzkoušíme. Na některých trzích by mělo být pro nový Samsung dostupné i bezdrátové nabíjení. Zda bude v prodeji i na našem trhu, v tuto chvíli nevíme.

Nový Samsung Galaxy S 4 by se měl začít prodávat v dubnu. Samsung podle dostupných informací nasadí sebevědomou cenovku okolo 17 tisíc korun. Už prodávaná Xperia Z má však doporučenou úplně stejnou cenu. HTC One se ještě neprodává, zpoždění je zaviněné problémy s výrobou. Do prodeje by se mělo dostat rovněž v dubnu. Cena by měla kopírovat konkurenty, takže v tomto směru to je remíza.

Samsung Galaxy S 4 v porovnání s konkurencí s Androidem Samsung Galaxy S 4 HTC One Sony Xperia Z Rozměry (mm) 136,6 x 69,8 x 7,9 137,4 x 68,2 x 9,3 139 x 71 x 7,9 Hmotnost (g) 130 143 146 Odolnost ne ne IP55, IP57 Operační systém Android 4.2.2 Jelly Bean Android 4.1.2 Jelly Bean Android 4.1 Jelly Bean Typ displeje Super AMOLED Super LCD 3 TFT Rozlišení displeje (obr. bodů) 1 920 x 1 080 1 920 x 1 080 1 920 x 1 080 Úhlopříčka displeje 5 palců 4,7 palce 5 palců Jemnost displeje (ppi) 441 468 443 Fotoaparát (Mpix) 13 Ultra Pixel 13,1 Druhý fotoaparát (Mpix) 2 2,1 2,2 CPU Čtyřjádrový Qualcomm Snapdragon 600 1,9 GHz Čtyřjádrový Qualcomm Snapdragon 600 1,7 GHz Čtyřjádrový Qualcomm Snapdragon S4 Pro APQ8064 1,5 GHz GPU PowerVR SGX 544 Adreno 320 Adreno 320 Paměť RAM 2 GB 2 GB 2 GB Uživatelská paměť 16, 32, 64 GB 32, 64 GB 16 GB Paměťové karty až 64 GB ne až 32 GB LTE ano ano ano NFC ano ano ano Vyměnitelná baterie ano ne ne Baterie 2 600 mAh 2 300 mAh 2 400 mAh Bezdrátové nabíjení vybrané trhy ne ne Dostupnost duben duben v prodeji Cena cca 17 000 Kč (16 GB) cca 16 500 Kč 17 000 Kč

Nový Samsung se bude na trhu poměřovat i se smartphony s jinými operačními systémy. Asi největší konkurentem bude iPhone 5. To už však je půl roku starý model. Podle některých informací bychom se měli nástupce dočkat možná už v červnu. I Nokia Lumia 920 byla představena před půl rokem. Ale na náš trh se dostává až v těchto dnech. BlackBerry Z10 je vcelku horká novinka a její dostupnost na našem trhu je zatím neznámá.

Papírové porovnání nového Galaxy S 4 s iPhonem 5, Lumií 920 nebo novým BlackBerry není tak docela vypovídající. Ostatní operační systémy mají rozdílné nároky na hardware, a tak můžou některé položky vyznít pro ostatní smartphony nepříznivě. Každý zákazník tak musí zvážit svoje priority, protože každý ekosystém poskytuje něco jiného.

iPhone 5 Nokia Lumia 920 BlackBerry Z10

iPhone 5 má ze všech porovnávaných smartphonů nejmenší displej. Ale to mu pomohlo zachovat si oproti konkurenci kompaktní rozměry. Nokia i BlackBerry jsou o něco nižší než nový Samsung, BlackBerry i užší. U Lumie zarazí její vysoká hmotnost. Oproti plastovému Samsungu jsou ostatní smartphony z hodnotnějších materiálů. Lumia 920 má sice rovněž plastový kryt, ale díky zabudované baterii by měla nabídnout pevnější konstrukci.

Ostatní výbava je srovnatelná s konkurencí se systémem Android. iPhone postrádá podporu NFC, Nokia má bezdrátové nabíjení. Lumia se také pyšní špičkovým fotoaparátem, iPhone zase může nabídnout propracované služby. Cena iPhonu i Lumie je pod očekávanou cenou nového Samsungu. I když ne o moc. Lumia má větší vestavěnou paměť, ovšem bez podpory paměťových karet.

Konkurence Samsungu Galaxy S 4 bez systému Android iPhone 5 Nokia Lumia 920 BlackBerry Z10 Rozměry (mm) 123,8 x 58,6 x 7,6 130,3 x 70,8 x 10,7 130 x 65,6 x 9 Hmotnost (g) 112 185 137,5 Odolnost ne ne ne Operační systém iOS 6.1.2 Windows Phone 8 BlackBerry 10 Typ displeje IPS IPS TFT Rozlišení displeje (obr. bodů) 1 136 x 640 1 280 x 768 1 280 x 768 Úhlopříčka displeje 4 palce 4,5 palce 4,2 palce Jemnost displeje (ppi) 326 332 356 Fotoaparát (Mpix) 8 8,7 PureView 8 Druhý fotoaparát (Mpix) 1,2 1,3 2 CPU Dvoujádrový Apple A6 1,3 GHz Dvoujádrový Qualcomm Snapdragon S4 MSM8960 1,5 GHz Dvoujádrový Qualcomm Snapdragon S4 Plus 1,5 GHz GPU PowerVR SGX 543MP3 Adreno 225 Adreno 225 Paměť RAM 1 GB 1 GB 2 GB Uživatelská paměť 16, 32, 64 GB 32 GB 16 GB Paměťové karty ne ne až 64 GB LTE ano ano ano NFC ne ano ano Vyměnitelná baterie ne ne ano Baterie 1 440 mAh 2 000 mAh 1 800 mAh Bezdrátové nabíjení ne ano ne Dostupnost v prodeji v prodeji ? Cena 16 600 Kč (16 GB) 16 400 Kč ?

Z čistě papírového srovnání vychází nový Samsung nejlépe. I když rozdíly mezi novými smartphony s Androidem nejsou nikterak propastné. Samsung má nejvýkonnější procesor, má nízkou hmotnost a používá baterii s nejvyšší kapacitou. Baterie je navíc výměnná.

Konkurence s Androidem i bez něj má obdobnou výbavu, ale Samsung bude mít několik nových softwarových vychytávek. Zda jsou podstatné pro každodenní použití, to je ovšem jiná věc.

Ale papírové porovnání není všechno. Záleží na odladěnosti systému a také na pocitu z telefonu. Konkurence je vyrobena z hodnotnějších materiálů, těla bez výměnných baterií by měla být pevnější. Design je záležitostí osobního vkusu, nové Galaxy je však možná až příliš podobné svému předchůdci. Někomu také u nového Samsungu nemusí vyhovovat "přebarvený" Super AMOLED displej.

Do boje také vyrazí hned několik modelů od čínských výrobců Huawei, ZTE a dalších, kteří by měli nabídnout nižší cenu. Nové LG Optimus G Pro s 5,5palcovým displejem je konkurentem spíše pro modelovou řadu Galaxy Note. V každém případě je nový Samsung na boj s konkurencí vybaven dobře, což se pravděpodobně projeví ve vysokých prodejních číslech.