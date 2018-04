Samsung představil Galaxy S4 mini. Je to ideální elegán do kapsy

Galaxy S4 mini je jednou z očekávaných variant odvozených od top modelu S 4. Společný s ním ovšem má v podstatě jen vzhled a podobně jako u předchůdce je výbava verze mini o trochu horší. Stydět se za ni ovšem nemusí. Displej mezigeneračně povyrostl na 4,3 palce, rozlišení je 960 × 540 pixelů. Pravda, někteří konkurenti umí v této třídě nabídnout i HD rozlišení (1280 × 720 pixelů), ale díky Super AMOLED technologii bude obraz velmi kvalitní.

Ani přes nárůst úhlopříčky nedošlo k zásadnímu nárůstu rozměrů. Přístroj sice povyrostl do výšky, ovšem šířka i tloušťka jsou nižší, takže telefon by měl vlastně do ruky padnout ještě o něco lépe než předchůdce. Telefon se sice odborné veřejnosti představí až 20. června v Londýně, my jsme si ovšem mohli už krátce prohlédnout jeden z prototypů. A musíme potvrdit, že telefon vzhledově velmi dospěl a v ruce je velmi příjemný. Podle našeho názoru vypadá malý model ještě o něco lépe než velký S 4, u kterého už došlo oproti předchůdci k výraznému posunu k lepšímu.

S4 mini pohání dvoujádrový procesor s taktem 1,7 GHz a 1,5 GB paměti RAM. Interní paměť bude mít kapacitu 8 GB a půjde ji rozšířit o microSD karty s kapacitou až 64 GB. Fotoaparát bude mít rozlišení 8 megapixelů.

Telefon bude v prodeji v několika verzích. Existovat bude varianta pouze s podporou 3G, verze s podporou LTE a také 3G dvousimková verze. Která z nich se dostane na náš trh, to zatím nevíme. Vzhledem k tomu, že NFC bude mít jen LTE varianta, doufejme, že k nám přijde právě tato. Baterie má mít solidní kapacitu 1 900 mAh.

S4 mini také od svého většího bratříčka převezme řadu chytrých softwarových funkcí. Základem je Android 4.2.2 Jelly Bean, chytré funkce dostane fotoaparát, bude tu sledování očí, ovládání pomocí různých gest a další záležitosti, které již známe z S 4. Budou tu i funkce S Translate a díky vestavěnému infraportu a aplikaci WatchOn půjde ovládat třeba televizi.

Do prodeje se zpočátku dostanou dvě barevné varianty: bílá White Frost a černá Black Mist. Kdy se tak stane, zatím není jasné, nemělo by to ovšem být příliš dlouho po akci v Londýně.

Tam bychom se také měli dočkat dalších novinek od Samsungu, spekuluje se především o odolné verzi velkého S 4.

Samsung Galaxy S4 mini, technické specifikace: