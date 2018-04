Nejlepší Samsung Galaxy S 4 by měl vyrůst do verze Mega

Samsung uvedl svůj top model Galaxy S 4 na trh už před časem a postupně se začaly objevovat informace o jeho dalších variantách. Potvrzen je zmenšený model Galaxy S 4 mini, stejně jako odolná verze, která ponese označení Active.

Dále by měl Samsung připravovat "fotosmartphone" Galaxy S 4 Zoom s 16Mpix fotoaparátem. Nyní se objevily informace o další verzi Samsungu Galaxy S 4, která bude mít přídomek Mega. To by mělo znamenat rozměrný displej, protože stejně jsou označeni nedávno představení kříženci smartphonu a tabletu s obřími displeji Galaxy Mega.

Zmínka o modelu Galaxy S 4 Mega v popisku aplikace Samsung WatchON.

Jak informuje server SamMobile, zmínka o modelu Galaxy S 4 Mega se objevila v popisku aplikace Samsung WatchON na portálu Google Play. V popisku je zmiňovaná přidaná podpora právě i pro dosud neznámý Galaxy S 4 Mega. Zmíněny jsou i modely S 4 mini a Active.

Prozatím netušíme, co by mohl model Galaxy S 4 přinést nového. Nedávné novinky Galaxy Mega 5.8 a 6.3 mají obří displeje ve stejně monstrózním balení, ale s průměrným hardwarem a výbavou. Tyto modely jsou levnější alternativou pro připravovaného nástupce Samsungu Galaxy Note II, který bude mít rovněž obří displej.

Pokud tedy Mega znamená především nadstandardně velký displej, tak v případě Galaxy S 4 Mega můžeme očekávat vyšší výkon, Full HD rozlišení velkého displeje, ale těžko něco převratného. Top modely v kategorii přerostlých smartphonů mají nadále zůstat v hierarchii Samsungu přístroje z řady Note.