Že Samsung sníží počet modelů? Kdepak, má dvě novinky z nové řady

Samsung byl dlouhá léta známý širokou a dost nepřehlednou nabídkou mobilů a chytrých telefonů. Především by se měl zbavit mnoha navzájem velmi podobných modelů nižších tříd, často jen reinkarnovaných typů z předchozích let (více zde). Ovšem jak to vypadá, tak se žádné zeštíhlení nekoná.

Novými přírůstky do velmi silné nabídky jsou modely Galaxy On5 a Galaxy On7. Zatím byly uvedeny na čínský trh, ale jistě se objeví i na dalších trzích, i když ne nutně všude.

Nové smartphony nezaujmou výbavou ani okoukaným designem.

Samsung Galaxy On7 má 5,5palcový TFT displej s HD rozlišením 1 280 × 720 obrazových bodů. Hlavní fotoaparát je 13megapixelový, přední pětimegapixelový.

Použit byl Android 5.1 Lollipop a čtyřjádrový procesor s taktem 1,2 GHz. Operační paměť má kapacitu 1,5 GB, uživatelská pak 8 GB, ovšem v praxi bude k dispozici jen 4,9 GB. Nechybí podpora paměťových karet.

Smartphone podporuje sítě čtvrté generace LTE a připojit se na internet lze i přes wi-fi 802.11 b/g/n. Nechybí GPS/Glonass navigace, ale NFC telefon nemá. Baterie má na danou kategorii slušnou kapacitu 3 000 mAh.

Model Galaxy On5 má o něco horší výbavu. Jeho pětipalcový displej má taktéž HD rozlišení. Hlavní fotoaparát si musí vystačit s osmimegapixelovým snímačem, přední je opět pětimegapixelový.

I menší nový samsung s Androidem 5.1 Lollipop podporuje sítě LTE. Používá čtyřjádrový procesor Exynos s taktem 1,3 GHz. Operační paměť i paměť uživatelská mají shodnou kapacitu. Nechybí podpora microSD karet.