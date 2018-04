Samsung chystá „virtuální mobily“, budou se jmenovat Galaxy O

Nedávno se objevily informace o tom, že Samsung chystá modelovou řadu Galaxy O. Podle analytika Gene Munstera by měla být tato řada určena pro smartphony vybavené pro zobrazování virtuální reality. Informuje o tom server Barron’s.

Samsung už delší dobou spolupracuje se společností Oculus patřící Facebooku na přístrojích pro virtuální realitu. Společná práce vyústila v brýle Gear VR, které se už prodávají i na našem trhu a originál od Oculusu tak výrazně předběhly.

Brýle Gear VR fungují tak, že se do nich vloží některý ze smartphonů od Samsungu. Jenomže ne každý, například nový model Galaxy Note 5 do brýlí Gear VR vložit nelze.

Šéf Samsungu JK Shin se nechal slyšet, že třetí generace brýlí bude představena brzy, o tom, že by podporovaly nové smartphony Galaxy S6 edge+ a Galaxy Note 5 ale nepadlo ani slovo.

Řada speciálních smartphonů Galaxy O by tak měla být určena pro použití v některé příští generaci virtuálních brýlí Gear VR. Podporu virtuální reality by tak Samsung zpřístupnil jen pro speciální chytré telefony.

Analytik Gene Munster nepočítá s tím, že by řada Galaxy O patřila celému headsetu (brýlím) pro virtuální realitu. Pokud by ale headset nebyl závislý na telefonu, tak by mohl nabídnout vyšší výkon a optiku pro VR.

Samsung by mohl novou řadu představit už na veletrhu IFA, který začíná v Berlíně začátkem září. Samotný Oculus by měl podle Munstera začít přijímat objednávky na svůj přístroj ještě před Vánoci.