Řada Note je prokletá. Musí skončit, jinak způsobí zkázu

S trochou nadsázky lze Samsungu doporučit, že by měl s řadou Galaxy Note skoncovat dřív, než způsobí apokalypsu. Pokud by Samsung pokračoval v nastoleném tempu, budoucí generace by tak byly doslova nástrojem zkázy.

První Note, tedy smartphone, který vynalezl kategorii phabletů a zároveň do světa chytrých telefonů přinesl obří úhlopříčky, zaznamenal obrovský úspěch a Samsung se jal řadu postupně každý rok vylepšovat a aktualizovat. První generace se obešla bez skandálů a spíše ji provázely posměšky na adresu obří velikosti. Jenže ty se poměrně záhy ukázaly jako krátkozraké, protože úhlopříčka 5,3 palce, která byla v tehdejší době neskutečně obrovská, je dnes u lepších smartphonů v podstatě normou.

Ani Samsung Galaxy Note II vlastně nebyl žádný zásadní potížista, některé uživatele jen trochu rozčílilo, že Samsung u druhé generace sice zvětšil úhlopříčku displeje o dvě desetiny palce, ale snížil rozlišení. Z trochu nezvyklého 800 x 1 280 pixelů na standardní HD, tedy 720 x 1 280 pixelů. Jenže na jemnost displejů se v roce 2012 zas tolik nehledělo a důležitější bylo, že standardní rozlišení znamenalo spolehlivé fungování aplikací.

První náznaky potíží přišly v závěru roku 2013, kdy se objevilSamsung Galaxy Note 3. Tehdy už byl Samsung nařčen z podvodů v benchmarcích u modelu Galaxy S4 a Note 3 tuto diskusi jen přiživil. Že si u svého nejlepšího smartphonu uměle vylepšoval skóre ve výkonových testech, Samsungu omlacovali o hlavu nejen škarohlídi, ale i zarytí fanoušci řady Note. Nepomohlo ani to, že firma skandál intenzivně zatloukala a bagatelizovala. Nicméně nakonec se na problémy zapomnělo a definitivně jim učinil přítrž Android KitKat, který podvody tohoto typu zarazil.

U Note 4 uvedeného v roce 2014 se objevily první fyzické potíže s telefonem, první zákazníci především z Koreje hlásili, že telefon má mezi displejem a rámem těla až nečekanou mezeru. U drahého smartphonu s jinak špičkovým zpracováním to mnozí nemohli přenést přes srdce. Samsung vydal prohlášení, že mezera je konstrukční vlastnost, ale na druhou stranu u námi testovaného kousku jsme ji neodhalili, takže pravděpodobně firma vyladila výrobní proces a později dodávané kusy již byly bez mezer. Mimochodem, verzi se zahnutým displejem Note edge se tyto stížnosti vyhnuly zcela.

U generace Note 5 z roku 2015 si Samsung zákazníky nejvíce naštval tím, že jej uvedl jenom na některé trhy. V USA se prodával, ale v Evropě nikoli a namísto toho nabídl Samsung model Galaxy S6 edge+. Jenže ten mnozí zavrhovali ze dvou důvodů – chybělo mu dotykové pero a také se nelíbil těm, kdo by raději plochý displej. Jak prozradil při představení aktuálního Note 7 ještě před premiérou jeden z představitelů firmy, největší z peticí získala přes 50 000 podpisů, a proto se firma rozhodla v další generaci pro globální návrat. Mezi tím ale u Note 5 došlo k menšímu skandálu, když někteří nepozorní a možná trochu šťouraví zákazníci objevili zvláštní konstrukční chybu: pero se do telefonu dalo zasunout i opačně a takto se mohlo v těle telefonu zaseknout. Někdo takhle zničil pero, někdo možná poškodil i samotný telefon, ale možná i díky dostupnosti jen na některých trzích nakonec nepředstavovala konstrukční chyba telefonu zásadní skandál.

Letos tak Samsung uvedl novou, již šestou generaci Note, která z důvodů sjednocení aktuálních řad nese označení Note 7. Mělo jít nejen o nejdokonalejší Note všech dob, ale také o ten nejlepší smartphone na trhu, který by Samsungu dovolil se posmívat iPhonu 7. Špičkové zpracování (opravdu bez mezer), luxusní zahnutý displej, šachta pro pero konstruovaná tak, aby nešlo zasunout obráceně, ale především výbava na téměř maximální možné úrovni ho k tomu doslova předurčovala. Jenže namísto toho se směje Apple. Jeho nový iPhone není žádnou revoluční novinkou, ale má v podstatě o soupeře méně. Note 7 se diskvalifikoval sám svým výbušným skandálem.

Počáteční prodejní úspěch tak střídá nejistota zákazníků. V USA již Samsung odstartoval výměny vadných telefonů, ale třetina zákazníků se prý namísto toho rozhodla pro navrácení peněz. Tipujeme, že víme, ke komu si většina z nich půjde pro náhradu za Note.