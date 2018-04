Bude to macek. Samsung Galaxy Note III má mít obří 6,3palcový displej

Server The Korea Times přinesl informace o redukci investic Samsungu do vývoje a výroby LCD displejů. Samsung se místo toho zaměří na OLED a ohebné displeje. Součástí zprávy jsou i informace o připravovaném nástupci Samsungu Galaxy Note II.

Připravovaný třetí Samsung Galaxy Note už však bude těžko možné považovat za telefon. Měl by totiž dostat obří OLED displej s úhlopříčkou 6,3 palce. Tak velké displeje mají tablety a lze si jen stěží představit, že by tak velký přístroj šlo ještě považovat za mobil. Snad jen kdyby se výrobci podařilo téměř eliminovat rámeček a displej by zakrýval opravdu celou přední část přístroje.

Samsung je ve zvětšování rozměru displeje průkopníkem. Právě první Galaxy Note sklidil úspěch v novém segmentu kříženců smartphonů a tabletů. Úhlopříčka jeho displeje však byla "jen" 5,3 palce. Jeho nástupce Galaxy Note II pak dostal displej s úhlopříčkou 5,5 palce (recenze zde).