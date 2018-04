Špičkový velikán pro nejnáročnější. Recenze Samsung Galaxy Note II

Note II tentokrát láká uživatele po všech stránkách. Tím nejzásadnějším může být pro někoho obří displej s úhlopříčkou 5,5 palce, HD rozlišením a technologií Super AMOLED, který disponuje perfektním podáním barev a nadprůměrnou čitelností na přímém slunečním světle. Vynikající je rovněž pohled pod kapotu, kde se ukrývá čtyřjádrový procesor s taktem 1,6 GHz a dostatečné 2 GB paměti.

Bojíte se, že s takovými parametry bude baterie ihned vyčerpaná? Samsung myslel i na tento problém a její kapacitu oproti původnímu modelu ještě navýšil. Výsledných 3100 mAh je téměř dvojnásobek toho, co naleznete v běžných špičkových modelech s operačním systémem Android. Odpovídá tomu rovněž výdrž při běžném používání. Navíc již nedochází k zahřívání jako u první generace.

Plusy a mínusy Proč koupit? obří displej s HD rozlišením

špičkový výkon

výdrž baterie

kvalitní zpracování

výtečný fotoaparát

provázání telefonu se stylusem

funkce jako multi-window nebo Quick Command Proč nekoupit? větší rozměry

malá nabídka aplikací využívající S Pen a další specifické vlastnosti Kdy? V prodeji Za kolik? 15 499 Kč s DPH

To hlavní se však u modelu Note II skrývá zastrčené v těle přístroje. Stylus povyrostl, lépe se drží v ruce a změnou prošel i hrot. Má ještě více funkcí a ve spojení s upraveným operačním systémem Android nebude sloužit pouze pro rychlejší psaní textů.

Samsung přidal rovněž spoustu vylepšení, které jsme měli možnost vidět u modelu Galaxy S III nebo pouze u většího bratříčka v podobě Galaxy Note 10.1. Za všechny stojí zmínit režim multi-window, kdy můžete mít na každé polovině displeje spuštěnou jinou aplikaci, nebo kupříkladu okno přehrávače videa může být kdykoliv nahoře, ať již děláte cokoliv.

Stejně jako první model ani Galaxy Note II rozhodně není zařízením pro každého. V běžné kapse u džínů je pořád nepohodlný.

Tato kombinace telefonu s tabletem opět přináší to nejlepší z obou světů a ještě mraky drobností, na které byste možná ani nepomysleli. Výraznější chyby přitom prakticky neexistují. A tam, kde Samsung možná trochu zůstává za očekáváním v rámci softwarového vybavení, na které si trochu postěžujeme, jsou ostatní konkurenti několik koňských délek za ním. Galaxy Note II tak rozhodně stojí za každou korunu ze zhruba patnácti až šestnácti tisíc, které za něj dáte.

Vzhled a konstrukce: přerostlá trojka

Po designové stránce vychází Note II ze svého staršího kolegy, modelu Galaxy S III, a tak je kromě umístění několika drobných detailů a rozměrů vše identické. Čelní straně samozřejmě vévodí obří displej lemovaný pouze malou částí plastu. Stejný plast je použit i na zadní straně, ačkoliv se může zdát, že Samsung zde použil kartáčovaný kov. Na skvělém vzhledu a kvalitě zpracování to vůbec neubírá a ani při tak velkých rozměrech nikde nic nevrže. Ostatně v této cenové kategorii si to výrobce ani nemůže dovolit.

Hmotnost se podařilo udržet na relativně slušné úrovni 180 gramů. Přestože telefon v ruce určitě ucítíte, hmotnost se rozloží do daleko větší plochy a její působení není tak velké. Připravte se také na to, že s rozměry 151 × 81 × 9,4 mm nedáte zařízení příliš pohodlně do tradičních džínů a i při běžné chůzi telefon pocítíte. Na druhé straně je skvělé, že tloušťku se podařilo udržet pod jedním centimetrem. V galerii rovněž najdete srovnání s několika dalšími telefony (Galaxy S III, Galaxy Nexus, Galaxy Mini 2, Sony miro, Galaxy Note), abyste mohli jeho rozměry alespoň přibližně porovnat.

Rozmístění tlačítek a konektorů odpovídá zažité tradici výrobce, což bohužel znamená i absenci spouště fotoaparátu. Vypínací tlačítko nahmatáte palcem na pravé straně a dvojice pro regulaci hlasitosti je na opačné hraně. Konektor pro tradiční microUSB se schovává na spodní hraně a 3,5mm jack nahoře. Stylus se nachází na pravé dolní straně a díky drobnému výstupku na jeho těle ho snadno vyjmete.

Nové trendy ve světě mobilních telefonů (bohužel) zavelely použít microSIM namísto tradiční miniSIM karty. Nic se naštěstí nezměnilo na microSD slotu, který je umístěn v horní části pod krytem baterie. Vnitřní paměť zařízení činí papírově 16 GB, ale po prvním spuštění je přístupných zhruba 10 GB. Odinstalováním některých předinstalovaných aplikací se tato hodnota možná může trochu zvýšit.

Operační systém: spousta vylepšení

Samsung do tohoto modelu zakomponoval v této době nejnovější operační systém Android Jelly Bean ve verzi 4.1.1. Vzorně mu asistují čtyřjádrový procesor Samsung Exynos 4412, taktovaný na 1,6 GHz, a 2 GB operační paměti, z které je uživateli přístupno zhruba 1,75 GB. Přibližně 800 MB však zabírají základní systémové procesy.

Mohlo by to vypadat, že Note II je velký otesánek, ale na oplátku přináší špičkový výkon a prakticky okamžité reakce na vaše povely. Velké využití systémových prostředků je běžné i u řady dalších špičkových přístrojů.

Společně s prostředím TouchWiz má navíc řadu vylepšení, které se budou při každodenní práci hodit. Libovolně upravovatelné domovské obrazovky s možnosti vybrat tu výchozí již nikoho nepřekvapí, ale jistě se bude hodit ještě chytřejší panel se zkratkami k systémovým funkcím v horní liště. Delší podržení některé z ikon vás navíc okamžitě přenese na možnosti nastavení, což se hodí především u wi-fi či bluetooth.

Obrovské možnosti nabízí sekce zamknutí displeje, kdy si vyšperkujete zamykací obrazovku do nejmenších detailů a to včetně zástupců aplikací, které se mají okamžitě spustit. Samsung částečně myslel i na ovládání jednou rukou a některé prvky na displeji jsou v případě zapnutí tohoto režimu zmenšeny a posunuty do pravého nebo levého dolního rohu. Kupříkladu je to číselník telefonu, qwertz klávesnice a kalkulačka. Není toho sice mnoho, ale ovládání jednou rukou je stejně spíše jen nouzová záležitost.

Note II samozřejmě pobral i řadu dalších funkcí, které známé z modelu Galaxy S III a podrobněji jsme je rozebrali v dřívější recenzi. Za zmínku stojí například sledování očí pomocí přední kamerky, díky čemuž se například oddaluje zhasnutí displeje, pokud třeba čtete delší text. Nechybí ani chytrá asistentka S Voice, podobná té z iOS a nahrazující tu již integrovanou v systému Jelly Bean. Bohužel, funguje pouze v anglickém jazyce.

Android ve více oknech

Novinkou je funkce multi-window, kde můžete mít na displeji spuštěné dvě aplikace současně. Delším podržením tlačítka Zpět aktivujete postranní lištu, kde se nachází aplikace, které umí v tomto režimu pracovat. Naleznete zde vše od poznámek přes internetový prohlížeč (včetně Chrome) a e-mailového klienta (včetně Gmailu) až třeba k mapám. Vznikají rovněž aplikace třetích stran jako Facebook nebo Twitter, které tento režim podporují.

Z této nabídky přetáhnete vybranou aplikaci a umístíte ji do dolní nebo horní části obrazovky. Samozřejmě je možné pohledy vyměnit nebo přizpůsobit zabrané místo každého náhledu. Chytře byl vyřešen problém s klávesnicí, která je zobrazena vždy navrchu v podobně dalšího okna.

Díky režimu multi-window tak můžete kupříkladu sledovat video a přitom mít zapnutý chat nebo procházet internetem a přitom si pohodlně dělat poznámky do vedlejšího okna. Praktická může také být v jednom okně spuštěná videokonference, zatímco ve druhém si budete procházet grafy či jiné poznámky.

Tento režim zkrátka vyzdvihuje multitasking na úplně jinou úroveň. Vše je samozřejmě naprosto plynulé a dvě aplikace spuštěné naráz nejsou pro Note II žádnou překážkou.

Nečekejte však, že v tomto režimu půjde nějakým snazším způsobem přesouvat fotky či video z jedné aplikace do druhé. Dobrou zprávou je, že systém tuto možnost umožňuje, ale aplikace musejí být pro tento účel upravené. Šikovný je rovněž druhý obdobný režim, kdy můžete mít například přehrávač videa vždy nad jakoukoliv aplikací.

Stylus: kouzelný pomocník

Druhá generace Note a její stylus (tzv. S Pen) samozřejmě podporují všechny funkce předchozí verze a k nim přidávají spoustu vylepšení. Již dříve šlo kupříkladu delším podržením udělat snímek obrazovky, libovolně ho upravit a ihned nejrůznějšími způsoby odeslat. Nyní můžete podobně vytvořit libovolný výřez na obrazovce a ten obdobným způsobem sdílet. Stačí při vyznačování držet tlačítko na stylusu.

Stylus je nyní o něco delší a padne lépe do ruky. Tlačítko je umístěno zhruba ve výšce palce.

Dvojité poklepání na displej s podržením tlačítka vždy spustí poznámkový blok, který bude pouze v okně nad původní aplikací. Drobnou novinkou je aktivace další domovské obrazovky, pokud vytáhnete stylus. Na této obrazovce jsou umístěny zkratky na programy, které se nejčastěji používají právě ve spojení se stylusem.

Velmi šikovná je rovněž funkce, kdy telefon hlídá, jestli jste náhodou neodešli z místnosti bez stylusu. Jednoduše spočítá určitý počet kroků a případně začne pípat.

Samostatnou kapitolou jsou gesta (tzv. Quick Command), která můžete sami vytvářet. Stačí přejet stylusem po displeji zespodu nahoru a aktivuje se obrazovka pro rychlý příkaz. V základní nabídce tak stačí nakreslit symbol zavináče a spustí se e-mailový klient. Pokud k zavináči rovnou přidáte jméno a pod něj text, rovnou se v dané aplikaci všechny tyto údaje předvyplní. Obdobně můžete nakreslit symbol otazníku pro webové hledání.

Stylus nefunguje při dotyku na senzorová tlačítka pod displejem, ale i tento problém Samsung elegantně vyřešil. Jak vstupu do menu, tak povelu zpět, jsou tedy přiřazena gesta.

Hodí se rovněž dodat, že stylus je speciálně upraven pro model Note II a nespolupracuje s jiným kapacitním displejem.

Speciální aplikace: stylus opět v akci

Výše uvedené vlastnosti jsou pouze zahřívací kolo a s využitím aplikací, které jsou pro stylus upraveny, se posouváme na další úroveň. Začneme aplikací poznámek, které kromě několika režimů kreslení či psaní textu zvládne rozpoznat libovolný matematický vzorec (nebo jiný tvar), vložit ho do textu a třeba ještě spustit webovou aplikaci, která vám ukáže výsledek. Vkládání nejrůznějších multimédií včetně obrázků, zvukových poznámek a dalších předem připravených objektů je snad již samozřejmostí.

Dokonce lze zakázat dotyky prstů na plochu displeje (samozřejmě vyjma ovládacích prvků) a používat výhradně stylus.

Pokud jste zvyklí si kreslit a různě vyznačovat poznámky v kalendáři, Note II opět splní vaše požadavky. Kromě šesti různých náhledů můžete aktivovat režim kreslení, kdy tradiční zobrazení překryje další plocha, na kterou můžete libovolně připisovat poznámky nebo si kroužkovat důležité termíny.

Podstatnou vlastností stylusu je tzv. Air View. Telefon totiž dokáže zachytit stylus již zhruba centimetr nad displejem, kde následně zobrazí oválný kurzor. Toho využijete kupříkladu při přejíždění na prvky ovládacího panelu, kdy podle ikon přesně nevíte, co která funkce znamená. Daleko zajímavější je použití například v galerii, kdy se pomocí tohoto přejetí zobrazí náhled fotky či videa. Mnohem snadnější je také pohyb na časové ose při přehrávání hudby či videa.

Vývojáři mají již od dob první verze Note k dispozici sadu nástrojů pro vytváření těchto aplikací. K jejich vyhledávání slouží aplikace S Suggest, která shromažďuje právě takto upravené aplikace a posléze vás přesměruje k jejich stažení na Play Store. Většinou zde však naleznete nejrůznější aplikace pro úpravu fotek, kreslení nebo vytváření poznámek. Jejich počet zatím není nijak oslnivý.

Zadávání znaků

Nezapomnělo se ani na rozpoznávání písma, které je aktivní, pokud máte vytažený stylus a aktivní výchozí klávesnici Samsung. Můžete psát celá slova, kratší věty nebo pouze jednotlivá písmena. Podle toho můžete nastavit i interval, jak rychle se mají symboly rozpoznávat. Kromě několika základních příkazů není nutné se učit žádné další speciální znaky. Opravdu rychlé a pohodlné psaní však bude vyžadovat chvíli cviku, než se zbavíte špatně rozpoznávaných písmen.

Kromě rozpoznávání ručně psaného písma nechybí ani tradiční qwertz klávesnice nebo její speciální režim Swype. Oproti prvnímu modelu Note se již symbol čárky, ale je velmi šikovně umístěn hned vedle mezerníku. Dokonce si můžete vybrat z nabídky několika znaků, jaký symbol na tomto místě bude. Do horní řádky se vešla čísla.

Bohužel se nám nepodařilo přehodit rozložení qwertz na občas používaný režim qwerty a instalací jiné klávesnice byste přišli o výše zmiňované výhody. Na druhou stranu, ačkoliv je slovník s diakritikou, před odesláním jsou všechny háčky a čárky ořezány.

Displej a výdrž baterie: zázraky se dějí

Náramnou podívanou je Super AMOLED HD displej s úhlopříčkou 5,5 palce, což je ještě o dvě desetiny více než u předchozího modelu. Rozlišení je sice "pouze" 1 280 × 720 pixelů, což mají nyní i daleko menší displeje, ale rozhodně se nemusíte bát viditelného rastru nebo jiných nectností. Právě naopak. Barvy jsou syté a podsvícení dostatečně jasné. Ze souboje s přímým slunečním světlem odchází Note II s nadprůměrným výsledkem.

Podstatnou kapitolou je výdrž baterie, která se s kapacitou 3 100 mAh dostane do nabíječky zhruba jednou za tři dny. Podle používaných funkcí to samozřejmě může být podstatně více nebo i méně. Jeden plně vytížený den (ale klidně i více) však telefon rozhodně přežije i bez toho, abyste museli večer z práce rychle utíkat s telefonem do nabíječky. Takový výkon si rozhodně v dnešní době zasluhuje potlesk.

Funkce: výtečný fotoaparát

Kromě běžné nabídky zaujme snad jedině podpora NFC, která ještě nebývá takovou samozřejmostí, a to včetně funkce včetně S Beam pro rychlé přenášení souborů pouze přiložením obou zařízení k sobě. Vedle podpory Bluetooth 4.0 a GPS je k dispozici také systém Glonass.

Z programové výbavy se můžete těšit na tradiční nabídku předinstalovaných aplikací a to včetně zajímavé aplikace Paper Artist pro snadné přidávání efektů do fotografií. V nastavení naleznete i rozšířenou nabídku pro filtrování hovorů. Základní matice ve výběru aplikací zabírá na velkém displeji o jeden sloupec a jeden řádek ikon navíc.

Výtečné výsledky předvádí rovněž integrovaný fotoaparát s rozlišením 8 megapixelů, automatickým ostřením a přisvětlovací diodou. Rozhodně se může řadit mezi současnou elitu. Snímky nepostrádají ostrost ani barevnou věrnost. Zajímavé jsou speciální funkce, jako je režim nasnímání až dvaceti fotek v intervalu několika málo vteřin. Zpracování fotek je prakticky okamžité, a vy tak máte možnost vybrat tu opravdu nejlepší fotku. To vše pouze za pomoci delšího podržení tlačítka fotoaparátu.

K dispozici je režim slow a fast motion, kdy je podle výběru nahrané video ihned upraveno. Samozřejmě se optika Note II nemůže v tomto případě rovnat se špičkovými fotoaparáty, ale i přesto je výsledek více než dobrý. Perličkou na závěr je možnost libovolně upravovat zástupce nejpoužívanějších funkcí, které se zobrazují při focení.

Konkurence: nikde nikdo

Samsung Galaxy Note II v mnoha ohledech překonává svého předchůdce a spoustu věcí nyní dotáhl do konce. Série Note má rozhodně budoucnost a především některé softwarové vlastnosti, jako je nepříklad multi-window, bychom rádi viděli na dalších přístrojích.

Pokud již vlastníte předchozí Note, pak počkejte, jaké funkce přinese na konci roku aktualizace na Jelly Bean. O trochu větší a kvalitnější displej a pár dalších drobností totiž za nákup nového přístroje spíše nestojí.

Hlavní síla Note II totiž spočívá v softwarové výbavě, spoustě větších či menších vylepšení a perfektní spolupráci se stylusem.

Konkurence je i téměř po roce nulová, a Samsung tak společně s tabletem Note 10.1 pouze upevňuje svoje pozice. Prodejní výsledky předchozího modelu a první informace o prodeji tohoto modelu navíc ukazují, že Samsung nalezl prázdné místo na trhu a série Note není pouze výstřelem do tmy.

Samsung Galaxy S III nabízí obří HD displej a praktické funkce, ale i výkonný čtyřjádrový procesor. SuperAMOLED displej má úhlopříčku 4,8 palce. Telefon má NFC, samozřejmostí je podpora wi-fi nebo HSPA+. LTE verze je v přípravě. Cena: 13 500 Kč