Vyzkoušeli jsme nejpokročilejší, nejdražší a nejlepší Samsung

Samsung se s korejským rivalem LG přetahuje o to, kdo dovede dát smysl zahnutým displejům. A zatímco na poli nositelné elektroniky se to Samsungu daří, mezi smartphony zatím firmy ten správný recept nenašly. Jak pozoruhodné LG G Flex, tak jeho konkurent Samsung Galaxy Round se rozhodně nestaly trhákem. Galaxy Round se k nám vůbec nedostal, zatímco LG na G Flex lákalo jako na technický unikát, kterým bez pochyby je.

Oba první smartphony s ohnutým displejem pocházejí ze závěru roku 2013, letošní kolo hledání smyslu zahnutých displejů začal Samsung, když uvedl speciální verzi špičkového modelu Note. Pod označením Edge se skrývá varianta Note 4, která má kus displeje jakoby přehnutý přes hranu.

Stejný hardware, nové proporce

Note Edge je v jádru stejný phablet jako Galaxy Note 4. Hlavní rozdíl je tu právě v displeji, hardware obou modelů je totožný. Tedy alespoň co se týče Evropy, kde se i Note 4 prodává se čtyřjádrem Qualcomm Snapdragon 805 namísto procesoru Exynos přímo od Samsungu. Note Edge se vyrábí jen ve verzi se Snapdragonem. Podobně jako jeho sourozenec je to nejspíš vůbec nejvýkonnější smartphone současnosti.

I ostatní výbava je vlastně shodná. Je tu 16Mpix hlavní fotoaparát a širokoúhlý čelní fotoaparát s rozlišením 3,7 megapixelu, telefon má 3 GB RAM a 32 GB vnitřní paměti, nechybí slot na karty microSD. Samozřejmostí je podpora LTE, NFC a dalších moderních funkcí. Note Edge je prostě špička se vším všudy.

Od Notu 4 se telefon docela zásadně liší proporcemi, ačkoli se tak podle fotografií nemusí zdát. Jenže po uchopení do ruky je hned cítit rozdíl. Šířka telefonu je už hodně velikých 82,4 mm, což je na úrovni větších phabletů. Oproti celkem překvapivě kompaktnímu Notu 4 jsou ty necelé 4 mm na šířku navíc až překvapivě hodně znát. Držení telefonu tak vyžaduje zvyk, ale na druhou stranu nijak nevybočuje z toho, na co jsme ve světě phabletů zvyklí.

Druhým překvapením je výška 151,3 mm, o více než dva milimetry méně než má Note 4. A zdá se, jako by byl rozdíl větší. Do třetice překvapí o chlup menší tloušťka, s hodnotou 8,3 mm je Edge o dvě desetiny milimetru tenčí než Note 4. To však uživatel sotva pozná.

Zahnutí pro nové možnosti

Design Edge jde také ve stopách Notu 4, liší se jen provedení těla na pravém boku, kde samozřejmě musí rám ustoupit přehnuté části displeje, a tak se pro změnu rám trochu více objevuje na zadní straně telefonu. Asymetrický design nemusí sedět každému, ale určitě telefon hodně ozvláštňuje.

Hlavním tahákem je tu ovšem displej. Jeho standardní plocha má úhlopříčku 5,6 palce, což je o desetinu palce méně než má Note 4. Rozlišení QHD (1 440 × 2 560 pixelů) zůstalo zachováno. Přehnutá část displeje je vlastně jakoby samostatný panel, byť s tím hlavním splývá. Na výšku má 2 560 pixelů, na šířku pak 160 pixelů, které má Note Edge oproti klasickému modelu navíc.

I malý přehnutý proužek na boku telefonu je tak velmi jemný, drží se hodnoty 524 pixelů na palec jako u rovné plochy panelu. To je opravdu parádní hodnota, která tu umožní zobrazovat velmi jemné písmo.

Přehnutý panel slouží standardně pro zobrazování notifikací, může se tu ukazovat přednastavený text a přináší širší možnosti ovládání. Tak třeba v běžném režimu s aktivním hlavním displejem přináší nové možnosti multitaskingu. Zobrazuje se tu například panel s aplikacemi, které umí Note Edge spouštět v okně nebo s některými oblíbenými aplikacemi. Phablet se tak zbavil spodní řady ikon, které přesunul na bok. Vespodu zůstaly jen zmenšené ikony pro přístup do menu a k telefonní aplikaci, na obrazovce je tak místo pro jeden řádek ikon nebo widgetů navíc. V aplikacích pak objevíme další novinku: z hardwarových tlačítek tu zůstalo jen Home, zatímco zpět a multitasking jsou na displeji ve virtuální podobě.

S bočním displejem může uživatel interagovat už z odemykací obrazovky. Nejprve se objeví právě panel s vlastním popisem i pozadím, přepínat lze mezi dalšími funkcemi. Tahem prstem se tu může objevit třeba přehled notifikací a informací o počasí, další na řadě je výstup z aplikace S Health (tedy počet kroků a spálené kalorie). Zobrazovat se tu mohou tweety, informace o akciích a další. Dostupná je i sada nástrojů: pravítko, stopky, minutka a ovládání záznamníku zvuku a LED lampičky. Tím ovšem možnosti nekončí, další panely si mohou uživatelé stáhnout, a tak bude přehnutá část displeje časem dostávat i nové funkce.

Uživatel si může nastavit, které panely mají být přístupné a i u jednotlivých panelů se dá nastavit chování. Ale to je už na delší zkoumání. Boční panel může být užitečný i v některých konkrétních aplikacích, ve kterých se tu mohou zobrazovat ovládací prvky, třeba v hudebním přehrávači, ve fotoaparátu a podobně.

Hádka mezi leváky a praváky

Celkově se zdá být boční panel docela zajímavým a užitečným pomocníkem při zacházení s telefonem. Ale na druhou stranu nijak zásadním, byť je pravda, že multitasking je s ním snazší a příjemnější. Je ovšem otázkou, jak bude uživatelům displej na pravé straně vyhovovat. Sami jsme se nemohli rozhodnout, jestli je tato pozice lepší pro leváky, nebo praváky.

Ale vezměme to jinak. Pokud telefon držíte v pravé ruce, displej se velmi snadno ovládá a rychle se naučíte využívat jeho možností. Jestliže ovšem máte telefon v ruce levé, moc si panel neužijete. Může se zdát, že to záleží přesně na tom, zda jste leváci, nebo praváci. Ale situace je složitější, a to kvůli dotykovému peru S-Pen, které může ovládání telefonu změnit. Někdo si telefon kvůli lepšímu vedení pera přehodí do druhé ruky, někdo zase ne.

Například pokud jste levák, třeba držíte při jednoručním ovládání telefon v levé ruce. I když to může být u Notu Edge trochu nepohodlné, jde to (obzvlášť s jednoruční variantou prostředí). Při vytažení pera si ovšem můžete telefon přehodit do pravé ruky. Nebo také nemusíte, opravdu záleží na vašich preferencích a možné jsou asi všechny kombinace držení telefonu. Mimochodem, kvůli displeji se muselo přesunout vypínací tlačítko nešťastně na horní stranu telefonu.

Ptejte se po něm

Samsung Galaxy Note Edge je telefon pro relativně úzkou skupinu zákazníků. Jeho neobvyklý displej není žádnou funkční nutností ani velkou bombou, která by změnila způsob, jak zacházíme s chytrými telefony. Na druhou stranu dovedou být některé jeho funkce docela užitečné a praktické, jen se trochu obáváme, aby jimi nebyl uživatel zahlcen.

Na českém trhu zatím není Note Edge dostupný a v českém zastoupení firmy zvažují, zda model alespoň v omezené míře českým zákazníkům nabídnout. Případnou cenu nám sdělit nechtěli, ale tipujeme, že by byla vysoká, zhruba na úrovni 25 tisíc korun. Pokud i přesto máte o tuto novinku zájem, budete jej muset nejspíš projevit. Jestliže totiž české zastoupení Samsungu zájem vycítí, Note Edge nabídne.