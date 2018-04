Samsung na hraně. Takový displej jste ještě neviděli, pokračuje za roh

Loňský rok byl v případě převratných technických inovací ve znamení zahnutých mobilů LG G Flex a Samsung Galaxy Round. LG přineslo G Flex do Evropy se zpožděním, naopak Samsung se s Roundem v Evropě ani nepochlubil.

Letos žádný nový ohebný či prohnutý mobil žádný výrobce neukázal. Možná pro ně nejsou zákazníci, možná je jejich výroba extrémně drahá, možná jsou poruchové. Samsung ovšem projevil odvahu trochu jinak a ukázal světu mobil s displejem přes hranu. Asi je to primárně opět jen technologické a designérské cvičení, přestože do prodeje model Galaxy Edge půjde. Ale zatím bylo řečeno, že je určen jen pro vybrané trhy. Neoficiálně pro Jižní Koreu, Singapur, Austrálii a možná pro Španělsko (externí odkaz). Bude se tedy opakovat příběh s loňskými prohnutými smartphony? S největší pravděpodobností ano. Naděje však umírá poslední.

Základ Galaxy Edge je shodný s novým Notem 4. Hardwarově jsou na tom telefony téměř stejně, rozdíly jsou jen kosmetické. Design je zhruba podobný, ale Edge je jasně zajímavější a v praxi zcela nepřehlédnutelný.

Jeho displej je totiž na pravé straně plynule zahnutý až do boku přístroje. Původně se spekulovalo, že displej bude zahnutý na obou bocích, nakonec je zahnutý jen na jednom. Ale nesouměrný vzhled není na škodu, navíc ho Samsung u několika funkcí vtipně využil.

Pokud by byl displej zahnutý na obou bocích, mohl by v něm obraz jakoby přetékat. To by asi bylo efektní, ale v praxi málo upotřebitelné. Finální provedení se zahnutím na jednom boku má totiž zcela jiný efekt.

Displej je tak vlastně rozdělený na dva, ač je opticky jednolitý. Hlavní, přední část displeje funguje konvenčně jako u sourozence Note 4. Boční hrana pak funguje zcela samostatně jako proužek s mnoha funkcemi nebo informacemi. Co bude boční část displeje zobrazovat, si určí majitel. Na výběr je ze zhruba dvanácti lišt, aktivních jich může být sedm. Vše se nastavuje v jednoduchém menu, které je přístupné právě z bočního displeje.

Mezi jednotlivými lištami se roluje pohybem prstu směrem do boků. Funguje to překvapivě dobře a nekoliduje to s posuvem na hlavní části displeje. Lišty jsou do určité míry aktivní, a boční displej si tak žije svým vlastním životem. Může zobrazovat třeba výřez z fotografie, pak je to vlastně boční tapeta. Co bude vidět, si můžete vybrat při nastavení, ořez je na uživateli.

Další lišty ukazují například informace o počasí nebo třeba o kurzech akcií. Na displeji se může zobrazovat zkrácené vertikální menu, které Samsung virtuálně za boky displejů schovává už delší čas. Zde je vidět stále a nepřekáží na hlavním displeji.

Je zde i menu s praktickými aplikacemi, třeba rychlou aktivací svítilny (svítí dioda fotoaparátu). Boční displej poslouží i pro noční budík, po jeho aktivaci boční lišta trvale zobrazí aktuální čas i čas zbývající do alarmu. Dále jsou zde třeba stopky, odpočet času a dokonce jedna logická hra. Vtipně pak Samsung využil boční část displeje pro aktivní kryt s flipem. Ten je vepředu užší, a boční displej je tak stále vidět. Funguje pak jako notifikační lišta.

Celkově však Samsung boční displej naplno nevytěžil. I proto uvolnil vývojářské SDK, aby se do tvorby aplikací pustila i vývojářská komunita. Je tedy zřejmé, že to asi nebude poslední model s takovým displejem. Ale kdo ví.

Do boku zahnutý displej vypadá parádně. Je to především stylová záležitost a čas ukáže, jestli se dokáže prosadit i v praktickém využití. Otázkou je také výrobní cena, která ovlivní jak cenu telefonu, tak jeho odbyt u zákazníků. Loňským prohnutým (a ohebným) mobilům se to moc nepovedlo.

Konkrétní cenu Samsung nezveřejnil, jen uvedl, že se telefon začne prodávat do konce roku. Neoficiálně by měl být Galaxy Edge dražší než standardní Note 4, což je vcelku logické. Ale opět můžeme jen hádat, zatím nebyla stanovena ani cena Notu 4. Odhadujeme, že se základní cena posune k hranici 20 tisíc korun a Edge by tak mohl stát až okolo 25 tisíc korun. A to je suma, u které Samsung jen stěží může počítat s masovým zájmem zákazníků.

Kvitujeme, že vedle futuristického zahnutého displeje nese Edge výbavu standardního Notu 4. Není to tedy kompromisní přístroj, ale špičkový phablet s tradičním ovládáním dotykovým perem. Tím se celá řada Note odlišuje od konkurence, která to sice s dotykovým perem zkouší také, ale zatím ani nevidí Samsungu na záda.

Připomeňme, že displej Galaxy Edge má UHD rozlišení (2 560 x 1 440 obrazových bodů) + 160 bodů na šířku u zahnuté části. Silný procesor Qalcomm Snapdragon 805 má čtyři jádra s taktem 2,7 GHz. Operační paměť má 3 GB, uživatelská pak bude mít hodnotu 32, nebo 64 GB + slot na karty až do velikosti 64 GB.

Samsung Galaxy Edge parametry: