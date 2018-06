Šéf Samsungu vyzkoušel čínské smartphony a nařídil změnu top modelu

Podle původních zpráv měl být Galaxy Note 9 od Samsungu představen už v červenci, protože firma chtěla urychlit představování nových modelů. To Samsung předvedl už u jarního modelu S9, který představil a začal prodávat o měsíc dříve než loni model S8.

Zpoždění má být nakonec jen dva týdny, Note 9 by měl mít premiéru 8., či 9. srpna. Ovšem to bude záležet na tom, jak se jihokorejští inženýři popasují se změnou konstrukce.

Původně to vypadalo, že jde vše podle plánu, divize Samsung Display dokonce začala s výrobou displeje pro Note 9 už dubnu, tedy o dva měsíce dříve, než tomu bylo u Notu 8 v minulém roce. Jenže jak informuje server The Bell, tloušťka displeje bude na poslední chvíli o 0,5 milimetru zmenšena. A to přímo na příkaz vrcholného představitele Samsungu Lee Jae-yonga. Ten se měl podle zprávy seznámit s konkurenčními čínskými smartphony a vydat rozhodnutí pro změnu konstrukce.

Čínští výrobci Oppo a Vivo totiž podle Lee Jae-yonga dokážou pracovat se Super AMOLED displeji kreativněji. Představitel Samsungu ocenil, že se čínské smartphony drží v ruce lépe než chystaný model Note 9. Paradoxní je, že čínské značky používají právě displeje od Samsungu.

Konstruktéři tak musí ztenčit sklíčko displeje chystaného top samsungu. Sklíčko má být tenčí než u modelů Galaxy S9, právě kvůli komfortnější obsluze a držení. Displej chystaného modelu Note 9 bude opravdu velký, má mít uhlopříčku 6,38 palce. A u tak velkého telefonu je komfort obsluhy velmi důležitý.