Na papíře král. Porovnání Samsungu Galaxy Note 8 s konkurencí

Samsung představil nástupce problémového Notu 7 a z hlediska parametrů jihokorejská novinka nemá konkurenci. Výbava je opravdu bezkonkurenční. Nechybí nic, co od moderního smartphonu očekáváme.

Note 8 je tak trochu kategorií sám pro sebe. Jde o jeden z mála nových opravdových phabletů (kříženců smartphonu a tabletu) se špičkovou výbavou. Ostatní konkurenti mají menší displeje.

Vážným konkurentem je tak především stájový kolega Galaxy S8+ s jen o něco menším zobrazovačem. Nové samsungy tak těží z moderní konstrukce, kdy displej kryje téměř celé čelo telefonu, a nemusí se tak zbytečně zvětšovat velikost celého přístroje.

To konkurence má ještě starší koncepci se znatelnými rámečky. Výjimkou je nový smartphone Essential PH-1 od tvůrce systému Android Andyho Rubina a také LG G6. Tomu zanedlouho přibude ještě lepší bratříček V30.

Novotou ještě voní nové HTC U11, ale to do kategorie phabletů můžeme zařadit jen stěží. Stejně jako čínský OnePlus 5. Úplnou novinkou je Nokia 8, ale ta sází na už překonaný design minulých let.

Zbylá konkurence už má něco za sebou. Nové iPhony jsou očekávány v září a ty současné vycházejí z tři roky starého iPhonu 6. Stejně tak je tomu skoro rok, co uvedl Google své Pixely.

Nový Note 8 nedělá jedinečným jen obří displej skoro bez rámečků, ale především dotykové pero S Pen. Na to někdo nedá dopustit, pro jiné je zbytečností. Note 8 tak není pro každého.

To dokazuje i cena. Ta je astronomická, dražší (neluxusní) smartphone zatím na trhu není. Nový Note je dražší i než iPhony s tradičně vysokou cenovkou. S přihmouřením oka srovnatelné nové LG G6 je o 15 tisíc korun levnější.

Samsung Note 8 můžete porovnat s konkurenty v následujících tabulkách:

Tabulka 1

Samsung Galaxy Note 8 Samsung Galaxy S8+ LG G6 Rozměry 162,5 x 74,6 x 8,5 mm 159,5 x 73,4 x 8,1 mm 148,9 x 71,9 x 7,9 mm Typ displeje Super AMOLED

Super AMOLED IPS Úhlopříčka displeje 6,3 palce 6,2 palce 5,7 palce Rozlišení displeje 2 960 x 1 440 obr. bodů 2 960 x 1 440 obr. bodů 2 880 x 1 440 obr. bodů Poměr tělo-displej 82.98 % 82.98 % 79.47 % Fotoaparát 12MP f/1.7 + 12MP f/2.4 telephoto, oba OIS 12MP f/1.7 OIS 13MP f/1.8 + 13MP f/2.4 širokoúhlý

OIS Přední fotoaparát 8MP f/1.7 8MP f/1.7 5MP, f/2.2 OS Android 7.1 Android 7.1 Android 7.1 Procesor Exynos 8895 Exynos 8895 Snapdragon 821 Operační paměť 6 GB 4 GB 4 GB Uživatelská paměť 64 GB 64 GB 32 GB Paměťové karty ano ano ano USB-C ano ano ano Audio jack 3,5 mm ano ano ano Baterie 3 300 mAh 3 500 mAh 3 300 mAh Bezdrátové nabíjení ano ano ne Rychlonabíjení ano ano ano Odolnost IP68 IP68 IP68 Čtečka otisků ano ano ano Skener očí ano ano ne Speciality S Pen Cena 26 999 korun 24 990 korun 11 990 korun

Tabulka 2

Apple iPhone 7 Plus OnePlus 5 HTC U11 Rozměry 158,2 x 77,9 x 7,3 mm 154,2 x 74,1 x 7,25 mm 153,9 x 75,9 x 7,9 mm Typ displeje IPS AMOLED

S-LCD Úhlopříčka displeje 5,5 palce 5,5 palce 5,5 palce Rozlišení displeje 1 920 x 1 080 obr. bodů 1 920 x 1 080 obr. bodů 2 560 x 1 440 obr. bodů Poměr tělo-displej 67,58 % 72,93 % 71,34 % Fotoaparát 12MP f/1.8 + 12MP f/2.8, 2x optický zoom, OIS 16MP f/1.7 + 20MP

f/2.6, 2x optický zoom, EIS

12MP f/1.7, OIS Přední fotoaparát 7MP f/2.2 16MP f/2.0 16MP OS iOS 10.3.3 Android 7.1 Android 7.1 Procesor Apple A10 Fusion Snapdragon 835 Snapdragon 835 Operační paměť 3 GB 6GB / 8GB 4 GB Uživatelská paměť 32, 128, 256 GB 64, 128 GB 64 GB Paměťové karty ne ne ano USB-C ne ano ano Audio jack 3,5 mm ne ano ne Baterie 2 900 mAh 3 300 mAh 3 000 mAh Bezdrátové nabíjení ne ne ne Rychlonabíjení ne ano ano Odolnost IP67 ne IP67 Čtečka otisků ano ano ano Skener očí ne ne ne Speciality Standardně DualSIM Dotykový rámeček Cena Od 24 990 korun Z Evropského e-shopu výrobce stojí přístroj od 13 000 korun podle výbavy. 19 990 korun

Tabulka 3