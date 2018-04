Nejdražší samsung všech dob se blíží. V základu bude za 30 000 korun

Loňský Samsung Galaxy Note 7 byl pro výrobce fiaskem. Vzhledem k problémům se vznícením a výbuchům byl prodej zhruba po měsíci ukončen a výrobce vyzval majitele, aby telefony vrátili. Samsung si ale věří a letošní nástupce bude představen v New Yorku s plnou parádou.

Nový Samsung Galaxy Note 8 má premiéru 23. srpna a vedle maximální výbavy bude velmi drahý. Podle dostupných informací bude jeho cena začínat na 1 100 dolarech, tedy v přepočtu 24 500 korunách. Ovšem americká cena je bez daně, takže by novinka na našem trhu měla vyjít na téměř 30 000 korun.

Samsung ovšem připravuje ještě dražší provedení. To by se mělo lišit především větší uživatelskou pamětí. Základní verze bude mít 64GB paměť, ale v Jižní Koreji se má podle serveru SamMobile prodávat navíc takzvaná Emperor Edition s pamětí 256 GB. Evropští zákazníci by se měli dočkat i 128GB verze.

Podobu chystaného phabletu, tedy jakéhosi křížence smartphonu a tabletu, odhalil server BGR. Note 8 by měl vypadat jako větší model Galaxy S8+, displej tedy bude opět takřka od kraje ke kraji. Naroste na úhlopříčku 6,3 palce, model Galaxy S8+ má 6,2palcový displej.

Očekávanou specialitou, kterou je pro řadu Note charakteristická, bude dnes jinak nezvyklé dotykové pero. Oproti modelům S8/S8+ nový Note také dostane dvojitý fotoaparát. Čtečka otisků prstů bude opět umístěna vedle něj spolu se senzorem tepu.

Přesná specifikace nového vrcholného samsungu prozatím známá není. Očekává se, že chystaná novinka dostane 6 GB operační paměti. To by spolu se silnými procesory poslední generace z řad Snapdragon a Exynos mělo znamenat skvělý výkon.

Podle dostupných zpráv nedostane rozměrný samsung příliš velkou baterii. Hovoří se o článku s kapacitou jen 3 300 mAh. Přitom Samsung Galaxy S8+ má baterii s kapacitou 3 500 mAh. Vzhledem k novým funkcím se do nového phabletu podle všeho větší baterie nevejde.

Samsung si také musí dávat pozor vzhledem k problémům předchůdce. Do prodeje znovu uvedený Samsung Galaxy Note FE, což není nic jiného než repasovaný Note 7, má zmenšenou baterii s kapacitou 3 200 mAh. Původní Note 7 měl 3 500mAh baterii.