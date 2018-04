Tablet Galaxy Note 8.0 konkuruje iPadu mini. Má pero a umí telefonovat

Tablet Galaxy Note 8.0 byl očekávaným přírůstkem. Samsung jej ukázal už v předvečer veletrhu a my jsme si jej poprvé prohlédli přímo na stánku výrobce na výstavišti.

Note 8.0 není zařízení, které by kdovíjak překvapovalo. Koncept tabletu se stylusem už Samsung nějakou dobu piluje a i design tabletu vychází ze stávajících modelů. Ale přece jenom se posouvá trochu dále. Stále si však myslíme, že to Samsung trochu přehání s lesklými plasty. I bílý tablet je totiž rychle dost upatlaný a vypadá docela nevábně.

Konstrukční zajímavostí je fakt, že na rozdíl od Applu, jehož iPadu mini má Note 8.0 konkurovat především, se Samsung rozhodl ponechat okraje okolo displeje ve všech směrech. iPad je má po stranách (v režimu na výšku) užší.

To sice znamená, že rukou je nutné tablet při držení obsáhnout trochu více, na druhou stranu se však přístroj dá držet i v jedné ruce právě za okraj. Jde to vcelku snadno, tablet je se 338 gramy hmotnosti vcelku lehký. Přesto je však plastový Samsung těžší než kovový Apple, tady by se korejští inženýři měli zamyslet. Galaxy Note je i příjemně tenký, tloušťka je pouhých 8 milimetrů (ostatní rozměry jsou 210,8 × 135,9 milimetru).

Displej s úhlopříčkou 8 palců a rozlišením 800 × 1 280 pixelů nezní v dnešní době Full HD smartphonů tak lákavě, ale v praxi bude více než dostačující. Opět však zřejmě bude uživatele štvát jeho lesklý povrch, který znesnadní čitelnost na přímém slunci. Jinak má displej silné a živé barevné podání, perfektní černou a široké pozorovací úhly.

Tablet, který kromě prstu půjde ovládat i přiloženým perem (a tak půjdou využít i jeho speciální schopnosti), má docela kvalitní výbavu. Pohání jej čtyřjádrový procesor Exynos s taktem 1,6 GHz, RAM má kapacitu 2 GB a vnitřní paměť poskytne podle modelu buď 16, nebo 32 GB místa. K tomu ještě nechybí ani slot na karty microSD.

Ve výbavě je také fotoaparát s rozlišením 5 megapixelů a automatickým ostřením (ovšem bez diody). Tablet pohání Android 4.1.2 Jelly Bean s nadstavbou TouchWiz.

Zajímavou předností tabletu by mohl být fakt, že umí zcela běžně telefonovat. Třeba na dovolené nebo služebních cestách tak může tablet zcela nahradit mobilní telefon. Jistě, vhodnější bude při telefonování použít handsfree sluchátka, telefonování s tabletem opravdu není nic příjemného. Ale namísto nutnosti vozit s sebou několik přístrojů je tento ústupek zajímavou možností.

Specifikace Samsungu Galaxy Note 8.0 Rozměry: 210,8 x 135,9 mm

Hmotnost: 338 g (3G verze)

Operační systém: Android 4.1.2 Jelly Bean

Procesor: čtyřjádrový 1,6 GHz

Paměť RAM: 2 GB

Uživatelská paměť: 16 nebo 32 GB

Paměťové karty: microSDHC až 64 GB

Displej: TFT; 1 280 x 800; 8 palců; 189 ppi

Fotoaparát: 5 Mpix

Přední fotoaparát: 1,3 Mpix

Video: 1080p 30 fps

Video kodeky: MPEG4, H.263, H.264, WMV, DivX

Audio kodeky: MP3, AAC, AAC+, eAAC+, VMA, AC3, FLAC

Stereo reproduktory

3,5 mm audio konektor

Dotykové pero S Pen

HSPA+ 21 Mbps

Wi-fi 802.11 a/b/g/n (2,4 & 5 GHz)

Wi-fi Direct

Bluetooth 4.0

USB 2.0

A-GPS + Glonass (3G verze)

Baterie: Li-Ion 4 600 mAh

Samsung ve velkém

Mimochodem stánek Samsungu by stál za samostatný článek. Tak obří výstavní plochu tu nikdo jiný nemá a firma podobnou prezentaci neměla ani na veletrhu CES v Las Vegas. Stánky všech ostatních konkurentů jsou přinejlepším poloviční.

Galaxy Note 8.0 přitom zabírá velkou část z této plochy. Novináři a odborná veřejnost se tak nikde netísní a tabletů je dostatek. Na druhou stranu, zájem je spíš průměrný, ale ráno byl dán tím, že jsme si tablet prohlíželi při návratu z tiskové konference Nokie, kde bylo opravdu "narváno". A ve stejnou dobu mělo prezentaci i Sony.