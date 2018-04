Samsung má smůlu, neuhlídal nejzajímavější model. Sluší mu to

Galaxy Note 7 je pro Samsung druhým nejdůležitějším modelem. Loni Galaxy Note 5 na evropských trzích chyběl, protože Samsung pro Evropu připravil Galaxy S6 edge+. Letos by rozměrná novinka do Evropy dorazit měla.

Číselně letošní Note přeskočí generaci. Po loňské pětce pokračuje řada modelem Note 7. Řada Galaxy Note je průkopníkem v segmentu takzvaných phabletů. Jde o křížence smartphonů s tablety, mají tedy velké displeje.

Samsungu Galaxy Note 7 to podle uniklých snímků Evanem Blassem bude opravdu slušet. Chystaná novinka bude mít stejně jako S7 edge po stranách zaoblený displej, který sahá až ke krajům telefonu.

Potěší, že čočka hlavního zadního fotoaparátu by neměla výrazně vystupovat z těla přístroje. Stejně tak bude velkým plusem, že Note 7 dostane odolnou konstrukci se stupněm krytí IP68.

Atraktivitu nového phabletu zvýší elegantní modré barevné provedení Blue Coral, jinak bude chystaná novinka v prodeji v černé verzi Black Onyx a stříbrné variantě Silver Titanium.

Note 7 má pod displejem tradiční ústřední tlačítko. Uvidíme, zda v něm bude integrovaná čtečka otisků prstů. Nový Note má totiž dostat zabezpečení pomocí skeneru oční duhovky.

Výbava nového velkého samsungu už není nějaký čas tajemstvím. Rozměrný zaoblený Super AMOLED displej bude mít úhlopříčku 5,7 palce a vysoké rozlišení QHD. Chybět samozřejmě nebude pro řadu Note tradiční dotykové pero.

Použit by měl být stejný 12megapixelový fotoaparát jako v případě modelů Galaxy S7/S7 edge. Přední kamerka bude pětimegapixelová. Vestavěná uživatelská paměť s kapacitou 64 GB bude rozšiřitelná pomocí paměťových karet.

Samsung by měl nový Galaxy Note 7 představit 2. srpna a krátce poté by se měl dostat do prodeje. Cena zatím známá není, ale jistě bude hodně vysoká.