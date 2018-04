Nejlepší Samsung je tady. Má pero a složku, kterou otevřete jen okem

Loňský Note 5 byl vlastně dvojčetem Samsungu Galaxy S6 edge+ a korejský výrobce si tak vybral, na kterých trzích bude nabízet jeden nebo druhý model. To se mnoha uživatelům nelíbilo. Jak prozradili zástupci Samsungu na „tajné“ schůzce v Londýně, při které jsme si mohli Note 7 s předstihem prohlédnout, jedna z největších petic sesbírala přes 50 000 podpisů. A to byl pro výrobce dostatečný důvod, aby novou generaci navrátil na globální trhy plošně. Světovou premiéru má telefon právě dnes 2. srpna.

V označení se Samsung rozhodl vynechat šestku, novinka tak nese jméno Galaxy Note 7, to aby bylo vidět, že je jeho technologie na špičce stejně jako u aktuálních modelů řady S7. Note 7 k ní představuje nejen určitou alternativu, ale také další posun.

Malý přerostlý

Samsung letošní modelovou řadu špičkových modelů rozdělil velmi chytře. Pro uživatele, kteří nemají rádi obří smartphony, je tu Galaxy S7, pro ty, kdo rádi velký displej (a trochu extravagance), je tu S7 edge. Note 7 je pak ještě o něco větší, úhlopříčka displeje je 5,7 palce – což je stejné jako u loňských modelů Note 5 a S6 edge+. Displej Note je ale tentokrát zahnutý přes obě krajní hrany, takže kombinuje vlastnosti obou loňských modelů – pero a zakřivení.

Náš první dojem, obzvlášť v přímém porovnání s S7 edge, je trochu rozpačitý: podle nás je škoda, že Samsung nezvětšil Note 7 trochu víc, blíže k hranici šestipalcové úhlopříčky. Mezi oběma modely by to vytvořilo větší rozdíl, takto je displej jen mírně větší než u S7 edge a telefon se odlišuje perem.

Na druhou stranu fakt, že Note 7 nenarostl do žádných nově obřích rozměrů, znamená, že do ruky padne vlastně stejně dobře jako S7 edge, rozdíl v šířce je pouhých 1,3 mm (rozměry 153,5 x 73,9 x 7,9 mm). Note 7 je nově stavěn tak, aby byl doslova symetrický podle všech os. Pravda, v detailech jako jsou ovládací prvky a některé další součásti to neplatí, ale co se tvarů těla týče, nemá chybu. Zahnutí čelního skla je stejné jako zahnutí toho zadního, shodná jsou zaoblení všech rohů. Uvidíme, jestli to v praxi nebude matoucí třeba při vytažení telefonu z kapsy, ale neměli jsme pocit, že bychom měli tendenci telefon uchopit špatně. Naopak, pohodlí držení to pomáhá a v ruce necítíme opravdu žádný zásadní rozdíl proti Galaxy S7 edge.

Spousta drobných rozdílů

Design Note 7 je jinak méně oblý než u S7 edge, to bude cílové skupině jistě vyhovovat, telefon působí trochu serióznějším dojmem. Přispívají k tomu i nové barvy, které Samsung připravil. Note 7 bude k dispozici ve stříbrném, černém a modrém provedení, modrá verze bude mít zlatý rámeček po bocích, druhé dvě varianty mají stříbrné kovové tělo. Barvy působí mnohem decentněji než u řady S7, jsou malinko tlumenější. Na prezentaci byla dostupná i zlatá varianta, která sice mezi vyjmenovanými dostupnými verzemi nefigurovala, ale na trh se nejspíš dostane, byť možná s drobným zpožděním za třemi „zaváděcími“. I ta působí celkem decentně, rozhodně to není křiklavá zlatá.

Note 7 dostal oproti svému předchůdci i oproti modelům S7 řadu drobných vylepšení. S aktuální modelovou řadou například sdílí odolnost vůči vodě, kterou vyznačuje certifikace IP68. Samsung zlepšil i reakce mokrého displeje na dotyk, lze ho ovládat jak prsty, tak dotykovým perem. Systém umí nově rozlišit 4096 úrovní tlaku a špička pera má nově průměr jen 0,7 mm pro přesnější ovládání a tahy. Je tu funkce always-on-display, zajímavou novinkou je možnost psát poznámky perem rovnou na zhasnutý displej a tyto pak na always-on-display „přišpendlit“. Funkce pera byly opět o něco vylepšeny, snáze pomůže třeba s překladem konkrétních slov v textu, s přiblížením drobného textu, třeba i v obrázcích a v dalších případech. Všemožné aplikace, které dovedly využít vlastností pera při pořizování poznámek nebo kreslení byly sdruženy do jedné multifunkční – Samsung Note.

Note 7 samozřejmě dostal zabezpečení pomocí čtečky otisků prstů, novinkou je i skener oční duhovky. Jak jsme mohli krátce vyzkoušet, zdá se, že funguje dobře, i s brýlemi (ty ale mohou někdy kvůli odrazům způsobit nečitelnost), skenování je svižnější než u Lumií s Windows 10 Mobile. I tak ale bude pohodlnější telefon odemykat spíše otiskem prstu. Duhovka však nemusí přijít vniveč, v rámci funkcí Knox totiž přibyla záležitost nazývaná Secure Folder. Do této složky si mohou uživatelé „uklidit“ tajné soubory a aplikace, ke kterým nemají mít nepovolaní přístup. A vstup sem lze zabezpečit právě duhovkou. Elegantní a jednoduché, tohle se nám líbí.

Note 7 samozřejmě nabízí funkce jako bezdrátové dobíjení nebo rychlé dobíjení, velkou novinkou tu je konektor USB-C, který zažívá u Samsungu premiéru. To také znamená, že Note 7 není kompatibilní se starými kity pro virtuální realitu Gear VR. Samsung ale připravil nový kit, který je pohodlnější a má výměnnou patici s konektorem. Nový kit tak pojme jak Note 7, tak starší modely s microUSB konektorem.

Špičková výbava

Co se ostatní výbavy týče, Note 7 patří samozřejmě na špičku, ale zásadně nepřekvapí. Displej má QHD rozlišení, zajímavostí je podpora přehrávání HDR videa. Telefon bude mít na našem trhu procesor Exynos s osmi jádry a dostane 4 GB RAM paměti. Baterie má kapacitu 3 500 mAh.

Fotoaparát tento model zdědil po typech S7, technologie DualPixel tu zajišťuje rychlé ostření. Rozlišení je 12 megapixelů, světelnost f/1.7. Slot na paměťové karty pojme microSD kartu s kapacitou až 256 GB. Operačním systémem tu je zatím Android 6.0.1, ale dá se předpokládat, že právě Note 7 dostane jako jeden z prvních samsungů update na chystanou verzi Nougat. Už teď dostal systém vylepšení v podobě trochu zjednodušené grafiky. Možná to na první pohled není moc vidět, ale ikony jsou čistší, méně graficky komplikované. Telefon je samozřejmě skvěle rychlý.

Celkově máme vůbec z Note 7 velmi dobrý pocit, špičkový model s perem posouvá modelovou řadu opět o něco dál, v detailech je mírně lepší než S7 a S7 edge, ale přitom tyto modely nijak zásadně nezastiňuje. Prostě si každý z těchto typů najde svého zákazníka. Jasně, nemůžeme se ubránit pocitu, že mohl být Note 7 přeci jen trochu větší, ale třeba si tuhle „inovaci“ nechává Samsung na některou z dalších generací.