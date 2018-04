Samsung chce skoncovat s Notem 7. Na dálku z něj udělá těžítko

Na 15. prosince je naplánována další „bezpečnostní“ aktualizace pro Samsung Galaxy Note 7. Smartphone, který výrobce globálně stáhl kvůli potížím s bateriemi, si totiž stále i přes dosavadní omezení někteří zákazníci ponechali. Nová aktualizace má za úkol donutit i je, aby telefon vrátili. Nadále platí, že jej mohou vyměnit za jiný model z nabídky Samsungu, případně si mohou nechat vrátit peníze.

Aktualizace se týká několika globálních trhů včetně Evropy, a tedy i Česka. Redakci Mobil.iDNES.cz to potvrdil tiskový mluvčí českého zastoupení Ondřej Koubek: „Vzhledem k tomu, že bezpečnost našich zákazníků je pro nás prvořadá, rozhodli jsme se vydat k 15. prosinci novou aktualizaci softwaru baterie na všechny zbývající zařízení Galaxy Note7 v Evropě, která omezí maximální kapacitu nabíjení zařízení na 30 procent.“

Note 7 už jeden update s omezením nabíjení dostal. Přístroj by se v současnosti neměl nabít na více než šedesát procent. „Předchozí aktualizace softwaru pomohla k vysoké míře návratnosti zařízení,“ potvrzuje Koubek s tím, že zákazníci v Evropě dosud vrátili přes devadesát procent všech Galaxy Note 7.

„Nová aktualizace softwaru baterie je speciálně navržena tak, aby posílila rozhodnutí zbývající skupiny zákazníků co nejdříve vyměnit své zařízení prostřednictvím lokálních výměnných programů Galaxy Note 7. Od vydání této nové aktualizace si slibujeme, že i zbývající menší část Galaxy Note 7 v regionu bude vyměněna,“ potvrzuje Koubek, že cílem je donutit i zbylé zákazníky ke vrácení smartphonu.

Řešení navíc nemusí být definitivní. Pokud by nebylo dostatečně motivující, mohl by Samsung i v Evropě přistoupit k úplné deaktivaci. Naznačuje to poslední část prohlášení tiskového mluvčího české pobočky: „I nadále aktivně sledujeme míru návratnosti a budeme brát v úvahu všechny dostupné možnosti, jak zajistit, aby se vrátil zbytek zařízení,“ naznačuje Koubek, že si Samsung ponechává otevřená vrátka.

Cest, jak zákazníky donutit telefon vrátit, volí Samsung po celém světě více. V USA se chystá drsnější postup, který je možná dán i tamním přísnějším přístupem úřadů. Samsung se rozhodl přijít s aktualizací, která zcela zakáže nabíjení smartphonu. Tím dojde de facto ke kompletní deaktivaci přístroje. Operátor Verizon se ovšem už ozval s tím, že tuto aktualizaci na telefony ve své síti nutit nebude, obává se totiž o bezpečnost uživatelů v krizových situacích. Sprint aktualizaci nainstaluje, v síti AT&T nejprve dostanou zákazníci varování a aktualizaci bude operátor instalovat až v příštím roce. A čtvrtý největší tamní operátor, T-Mobile, spustí aktualizace 27. prosince.

A například v Kanadě je naplánována aktualizace, která vypne veškeré bezdrátové funkce telefonu, tedy bluetooth, wi-fi a také mobilní sítě. Aktivní zůstane pouze funkce pro tísňové volání.

Pro zákazníky je to jasné znamení, že Note 7 představuje velkou nejistotu a jeho vrácení je v podstatě jediným praktickým řešením. I tak je téměř jisté, že se Samsungu úplně všechny přístroje stáhnout nepodaří. A to i přesto, že aktivně přístroj příliš používat nepůjde. Nicméně z Notu 7 se jistě stal i vzácný sběratelský kousek, kterého se někteří majitelé jednoduše nevzdají. Otázkou ovšem je, kolik zákazníků provedlo na telefonu odemčení systému, protože potom jsou proti aktualizacím na dálku (OTA) imunní.