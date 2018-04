Samsung by měl začít prodávat repasované Noty 7. Dostanou novou baterii

O tom, že by Samsung měl začít prodávat repasovaný a upravený Note 7, jehož výrobu ukončil z důvodu vadných baterií a s tím spojené možnosti výbuchu, jsme informovali již loni v listopadu (více zde). Nyní to vypadá, že se tak opravdu stane, a to v červnu.

Repasované kusy se ovšem budou prodávat jen na některých rozvojových trzích. Jihokorejský server The Investor uvádí, že půjde o vietnamský a indický trh. Podle serveru Gadgets 360 však zástupce Samsungu prodej v Indii vyloučil.

Každopádně na evropské trhy se podle všeho nedostane, důvodem je pošramocená pověst.

Samsung model Galaxy Note 7 před opětovným prodejem upraví. Vrácené kusy (podařilo se stáhnout 98 % ze zhruba 3 milionů kusů) určené pro opětovný prodej tak dostanou novou, menší baterii a jiný kryt. Nová baterie by měla mít kapacitu 3 000 až 3 200 mAh, ty původní byly 3 500mAh. Jihokorejské zdroje se zmiňují o výměně i dalších částí phabletů.

Cena repasovaného Notu 7 není prozatím známa, ale bude pravděpodobně nižší - už vzhledem k trhům, kde se bude prodávat. Připomeňme si, že na českém trhu se nový Galaxy Note 7 začal prodávat ještě před stažením za nezanedbatelných 23 800 korun. Je možné, že repasované přístroje dostanou například i menší vestavěnou paměť, podobných ústupků může být oproti původnímu provedení více.

Note 7 byl původně vítán, byl považován za jeden z nejlepších chytrých telefonů vůbec. Ze zázraku se ovšem stalo největší mobilní fiasko všech dob, kvůli chybné konstrukci baterií došlo v několika případech ke vznícení nebo přímo výbuchu telefonu. Problém to byl tak velký, že se Samsung měsíc po prvotní snaze nahradit vadné kusy upravenými rozhodl výrobu ukončit. Mezi uživateli zůstávají ovšem ještě dvě procenta prodaných notů, jejich používáním se vystavují minimálně riziku, že nebudou moci nastoupit do letadla (více zde).

Samsung obnoví prodeje modelu Note 7 na vybraných trzích i přesto, že v září bychom se měli dočkat nástupce. Příchod modelu Note 8 slíbil sám výrobce (více zde). Nová generace phabletu, která jistě bude mít špičkovou výbavu, se bude muset ovšem popasovat s neblahou pověstí svého předchůdce.