Note 6 bude monstrum. Samsung ho možná představí už v červnu

Samsung phablety (křížence smartphonů a tabletů) řady Galaxy Note představuje tradičně v září, ale už několikrát se spekulovalo, že by měl premiéru posunout do dřívějšího termínu. V září jsou totiž rovněž představovány nové iPhony a dřívější premiérou Notu 6 by mohl Samsung získat marketingový náskok. Letos se tak hovoří o tom, že by Galaxy Note 6 mohl být představen už v červnu.

Otázkou je, zda novinku nabídne i na evropských trzích, loňský model Note 5 si oficiální cestu do Evropy nenašel. Letos však Samsung změnil strategii a nedočkáme se zvětšené verze topmodelu S7, jako byl loňský model Galaxy S6 edge+. Ten Notu mohl krást zákazníky. Šance tu tedy je.

Podle serveru SamMobile se Samsung rozhodl vybavit Note 6 odolnou konstrukcí, kterou získaly i vrcholné modely Galaxy S7/S7 edge. Note 6 by měl splňovat stupeň krytí IP68.

Podle některých zprávy by nový Note mohl dostat i zabezpečení pomocí skeneru oční rohovky, ale to zatím není potvrzeno, stejně jako dříve uváděná výbava. Galaxy Note 6 by podle ní měl mít 5,8palcový displej s 4K rozlišením a operační paměť má mít obrovskou kapacitu 6 GB.

Nový Note asi nedostane nejnovější Android N, ten jako první dostanou až na podzim nové Nexusy.