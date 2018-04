Takhle vypadá Samsung Note 5. Překvapivě se v Evropě prodávat nebude

Na twitterovém účtu @OnLeaks se objevily CAD rendery chystaného phabletu Galaxy Note 5. Novinka na nich vypadá, že převezme vzhled z modelu Galaxy S6. Nikoliv ale modelu S6 edge. Ten totiž dostane zvětšenou verzi Galaxy S6 edge Plus.

A pravé zvětšený model Galaxy S6 edge by se měl prodávat na evropských trzích místo nového modelu řady Note. Podle nejmenovaného vysoce postaveného zaměstnance francouzského operátora se phablet Galaxy Note 5 v Evropě vůbec prodávat nebude.

Je však možné, že Samsung své rozhodnutí později reviduje, rozhodně by to nebylo poprvé.

Model Galaxy S6 edge Plus bude mít displej zahnutý na obě strany, Galaxy Note 5 pak klasický.

Tělo modelu Galaxy Note 5 by mělo být kovové. U nového provedení phabletu řady Galaxy Note nebude opět chybět dotykové pero, které by mělo mít automatické vysouvání. Na renderech není patrný nový konektor USB Type-C. Ten by však chybět neměl.

Galaxy Note 5 bude mít podle všeho opět rozměrný displej s úhlopříčkou 5,7 palce. Hovoří se i o možnosti, že by displej měl mít ultravysoké rozlišení 4K, spíše ale bude mít „jen“ QHD rozlišení.

Otázkou je, kde Samsung nový Note představí. Tradičně tak konal na veletrhu IFA v Berlíně v září. Vzhledem k zacílení novinky na jiné trhy se tak premiéra pravděpodobně odehraje jinde a podle našich informací i dříve.