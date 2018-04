Samsung chce vyzrát na Apple. Note 5 má představit ještě před iPhonem 7

Podle informací korejského portálu WhoWired by měl Samsung dokončit funkční prototyp již v polovině června. A díky tomu se firma rozhodla posunout datum jeho představení o týdny dopředu. Získá tím strategickou výhodu oproti konkurenčnímu Applu, novinku totiž představí se značným předstihem. Společnost totiž nejnovější generaci Galaxy Note představovala dosud tradičně při zahájení berlínského veletrhu IFA. Odhalení Note 5 tak připadalo původně na 4. září.

Samsung měl už novinku údajně představit i obchodním partnerům. A to včetně globálních telekomunikačních společností, od nichž začal přijímat předběžné objednávky. Patrně tak nechce po zkušenosti s neočekávaně vysokým zájmem o modely Galaxy S6 a Galaxy S6 edge ponechat nic náhodě. Překvapením je především zájem o model se zakřiveným displejem (více zde).

Dřívějším představením modelu Galaxy Note 5 by tak Samsung zkrátil jemu vlastní roční lhůtu odhalení nové generace. Pokud k tomu skutečně dojde, bude to první rok, kdy společnost u vlajkové lodi použije strategii jejího uvolnění v co nejkratší lhůtě. Nejzásadnější rival pro konkurenční iPhone by se tak na trhu objevil s výrazně větším předstihem oproti nové generaci telefonu Applu. Ten má dorazit s dvojnásobnou operační pamětí oproti stávající generaci (více se dočtete zde).

Aktuální osmé generaci iPhonu se, co se prodejů týče, velmi daří. Apple za poslední čtvrtletí prodal více než 50 milionů kusů telefonů. A tak se nelze divit, že Samsung přehodnocuje obchodní strategii. Applu se totiž díky novým iPhonům s většími displeji daří na svou stranu přetahovat i řadu dosavadních uživatelů androidích telefonů. Samsung tak vzhledem k tomu, že jde o největšího výrobce telefonů se systémem Android, v segmentu smartphonů s velkými displeji ztrácí na své dominantní pozici.

Nová generace vlajkové lodi Samsungu by mohla být prvním smartphonem tohoto výrobce s UHD AMOLED displejem (2 160 × 3 840 obrazových bodů). Podle dřívějších informací má společnost během léta spustit sériovou výrobu těchto zobrazovacích panelů.

Displej standardního Galaxy Note 5 by podle korejského portálu WhoWired měl mít úhlopříčku 5,89", verze edge se zakřiveným displejem pak 5,78". Podle dřívějších spekulací (více zde) by se o pohon novinky měl starat čip Exynos 7422. Tedy vylepšený čip z modelů Galaxy S6 a Galaxy S6 edge. Korejská média naznačují, že by měl výrobce použít zcela totožný čip. To se však vzhledem k použití ultrajemného displeje jeví jako méně pravděpodobné, v takovém případě by totiž bylo nutné počítat s výrazně nižším výkonem.

Galaxy Note 5 má být oproti předchůdci o 0,6 milimetru tenčí, tloušťka těla tak má být jen 7,9 milimetru. A to i přesto, že vzhledem k energeticky náročnějšímu displeji vzroste i kapacita baterie. Ta by totiž měla disponovat 4 100 mAh, tedy o téměř 900 mAh vyšší kapacitou oproti baterii Note 4.