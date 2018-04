Samsung Galaxy Note 5 má být superstroj s pohádkovou výbavou

Pro Samsung je již pátý rok po sobě důležitá jak jarní, tak i podzimní sezona. Zatímco na jaře přichází odhalení vrcholového smartphonu řady Galaxy S, na podzim si na své přijdou příznivci phabletů. Představen totiž bývá nový Note. Ani letos tomu nebude jinak, i když k premiéře by mělo dojít dříve než v září a spekuluje se, že Note 5 se bude prodávat jen na některých trzích. Na dalších ho pak nahradí přerostlá verze Galaxy S6 edge, kterou výrobce také připravuje (více zde).

Pojďme si teď zrekapitulovat, co vlastně víme a očekáváme od pátého Notu, který by mohl analogicky s tandemem S6/S6 edge přijít se sourozencem se stejným přídomkem.

Design: známé linie i materiály

Co se týká designu, zřejmě nelze čekat přílišný odklon od současného stylu. Kovový rámeček měl již čtvrtý Note a „pětka“ o něj jistě ochuzena nebude. Záda by pak stejně jako dotykový panel mělo chránit sklo Gorilla Glass 4. Jak by phablet mohl vypadat, si můžete prohlédnout na přiložených konceptech od fanoušků značky.

Rozměry zatím nejsou známy, dosud se zmiňuje jen předpokládaná hodnota v pase 7,9 milimetru. To je vzhledem k tomu, že tělo musí pojmout i dotykové pero, velmi slušná štíhlost. Slot na stylus S-Pen by navíc mohl disponovat patentovaným mechanismem, který by pero dokázal vysunout na hlasový pokyn, případně nějaké dotykové gesto.

Note 5 by dále mohl jako vůbec první chytrý telefon nabídnout microUSB typu C. Tento 24pinový konektor je podobně jako konektor Lightning od Applu symetrický a rovněž symetrický kabel (na obou koncích microUSB Type-C) tedy lze zasunout v obou polohách. Ze přístrojů s novým microUSB tak půjdou v nouzi dobíjet i větší zařízení (notebook) a vyšší je také jeho přenosová rychlost, která dovolí přehrávání i 4K videí (čtěte více o novém microUSB).

Bude Note 5 první se 4K displejem?

Současným maximálním rozlišením u smartphonů a phabletů je QHD (Quad HD, tedy 1 440 × 2 560 pixelů), které i při 6palcové úhlopříčce znamená velmi vysokou jemnost téměř 490 PPI. Přestože by Note 5 mohl mít 5,9" a Note 5 edge 5,78" panel, předpokládá se, že právě tato zařízení jako první dostanou displej s rozlišením 4K (2 160 × 3 840 obrazových bodů). To by znamenalo už zcela zbytečnou a lidským okem nerozlišitelnou mozaiku pixelů jemnosti 748, respektive 762 PPI (Note 5 edge).

4K panel čítá celkem 8 294 440 pixelů, tedy rovný čtyřnásobek toho, co má Full HD displej, což znamená obrovské nároky na výpočetní výkon. Připočteme-li vysoké náklady na výrobu takového panelu a možné komplikace při výrobě, jež mohou vždy nastat, jeví se jako pravděpodobnější varianta ponechání QHD panelu.

První čipset typu all-in-one a fotoaparát s optickou stabilizací

Základem pětkového Notu má být nová čipová sada Exynos 7422, kterou opět navrhli inženýři Samsungu. Na čip velikosti 225 mm² se podle serveru PhoneArena díky výrobní metodě ePoP (embedded package on package) se kromě osmijádrového CPU a výkonné grafické jednotky vejdou i 3 GB operační paměti, 32GB modul pro uložení libovolných dat i univerzální modem s podporou LTE. Má jít o vůbec první řešení Samsungu, kdy je vše podstatné integrováno do jednoho jediného čipu.

Kromě rychlé RAM typu LPDDR4 s vysokou datovou propustností lze u dvojice Note 5/5 edge počítat také s vnitřní paměti UFS 2.0. Výhodou tohoto standardu, který nahradí dosud používaný eMMC 5.0/5.1 jsou vysoké rychlosti sekvenčního čtení (až 350 MB/s) i zápisu (150 MB/s). To má smysl především při pořizování 2K/4K videí s obrovským datovým tokem. Připomeňme, že Samsung takovými paměťovými moduly vybavil již modely Galaxy S6/S6 edge.

Navzdory předpokládané nízké tloušťce má být v útrobách telefonu dost místa na akumulátor kapacity 4 100 mAh. Pravda, zdaleka nejde o rekordní hodnotu, přesto by mohl přístroj bez problému udržet při životě celý perný pracovní den.

Skromné jsou dosud informace o fotomodulech, zmiňuje se hlavní 16megapixelový s optickou stabilizací a čelní 8MPix pro selfie a videohovory.

Zatím není jisté, kdy Samsung pátou generaci svého phabletu představí. Před časem se čile spekulovalo, že z důvodu možného dřívějšího uvedení příštích iPhonů uvede Note 5 již během července namísto tradičního představení během prvního týdne v září na berlínském veletrhu IFA.