Vzor přerostlých smartphonů dospěl. Recenze Samsung Galaxy Note 4

Zdá se, jako by se Samsung rozhodl ignorovat nastupující ambiciózní konkurenci a ve vlastním světě soupeří jen s Applem. Jinak si asi ceny jeho nejnovějších špičkových smartphonů vysvětlovat nelze. Navíc velikostí a parametry se modely Galaxy Alpha a Galaxy Note 4 až nebezpečně přesně trefují do stejných míst, kam míří nové iPhony 6 a 6 Plus. Ty jsou pořádně drahé a nové samsungy rozhodně nechtějí být levnější.

Je to trochu škoda, důkazem je i nový Galaxy Note 4. Tento špičkový phablet se tak moc soustředí na to, aby porazil iPhone 6 Plus, že zapomíná na všední realitu (nejen) androidího světa. Note 4 je sice nejvybavenější samsung a asi i nejvybavenější a nejvýkonnější smartphone na trhu vůbec, jenže tento náskok je hlavně teoretický a projeví se v tabulkách a syntetických benchmarcích.

V praxi má Note 4 sice jemný QHD displej a nadupaný procesor, oproti konkurentům nabídne i dotykové pero a nějaké ty další prvky výbavy navíc. Jenže jeho cena začínající na částce 21 490 korun je v porovnání se soupeři doslova astronomická. Vždyť řada z nich je o zhruba devět tisíc korun levnější, za tuto sumu lze koupit ještě další výkonný smartphone.

Note 4 tak není chytrý telefon, který se kupuje rozumem. Musíte ho chtít podobně jako zmiňovaný iPhone. Musíte po něm toužit, musí pro vás být důležité jeho dotykové pero, které jej od konkurence odlišuje. Pokud toto neplatí, je Note 4 jen další z mnoha výkonných smartphonů, který bude časem překonán.

Vzhled a konstrukce: éra kovu nastupuje

O tom, že Samsung Galaxy Note 4 přejde na částečně kovovou konstrukci, se šuškalo už hodně dlouho před jeho uvedením. Tužby uživatelů se nakonec vyplnily a navíc se ukázalo, že Samsung nastoluje nový směr, ve kterém bude Note 4 jedním z příkladů. Společně s ním dostal kovovou konstrukci i model Galaxy Alpha, který považujeme za nejhezčí samsung současnosti a mohl by být i nejhezčím smartphonem v celé historii značky.

Note 4 je na první pohled modelu Galaxy Alpha hodně podobný, téměř jako by designéři pouze linky trochu nafoukli. Ovšem realita je jiná. Na parádní design a konstrukci Galaxy Alpha jsme názor nezměnili, ale Note 4 je přece jen o krok dál. Každý detail konstrukce a vzhledu, každá linka, každý kus materiálu je tu o něco lepší.

Plusy a mínusy Proč koupit? skvělý displej

pero s chytrými funkcemi

vysoký výkon

výborný fotoaparát

luxusní vzhled

Proč nekoupit? extrémní cena

zadrhávající se prostředí TouchWiz

velké rozměry Kdy? V prodeji Za kolik? 21 490 Kč

Když dáte Galaxy Alpha a Note 4 vedle sebe, vypadá to, jako by model Alpha vznikal oproti Note 4 narychlo. A to navzdory „vizitkové” aféře gapgate, podle které se mezi tělo a rám Note 4 dá v některých případech vsunout vizitka (více čtěte zde). U testovacího kousku jsme nic takového nezaznamenali, konstrukce je perfektní, výborně slícovaná a působí velmi jistě. Celý telefon je pevný a působí luxusním dojmem.

A jak že toho designéři a konstruktéři Samsungu dosáhli? Začněme u kovového rámu. Ten je kolem celého jeho těla, podobně jako u Galaxy Alpha je na bocích trochu tenčí než v rozích a na horní i dolní straně. Zkosení hran rámu je na testovaném tmavě šedém provedení telefonu stříbrné, ale boky rámu jsou právě v tmavě šedé barvě.

Z toho možná pramení obavy některých zájemců o Note 4, že přístroj vlastně kovový rám nemá. Má, jen je jeho povrch potažen vrstvou velmi tvrdého materiálu. Tato vrstva je zřejmě nevodivá, protože překrývá jinak viditelné proužky, které u horních a spodních rohů telefonu kovový rám oddělují. Takové proužky mají prakticky všechny smartphony s kovovou konstrukcí, slouží k elektrickému oddělení jednotlivých částí rámu, díky čemuž mohou tyto být využity jako antény.

Toto řešení znají už uživatelé iPhonu 4, u kterého se řešila aféra antennagate - přemostěním těchto jednotlivých částí třeba prstem se mohla snížit úroveň signálu. Od té doby už sice výrobci smartphonů tento konstrukční detail odladili, takže ztráta signálu není takový problém, potažení kovového rámu dalším nevodivým materiálem ovšem zcela jistě jakýmkoli takovým problémům zamezí. Navíc tak rám vypadá elegantněji, není přerušen tak výrazně, plastové proužky prosvítají jen na zkosených hranách smartphonu.

Další pochvalu zaslouží zadní kryt. Ten je i nadále snímatelný a má povrch imitující texturu kůže. Tentokrát se však Samsungu podařilo docílit i příjemného pocitu z materiálu při dotyku. Je to měkčený materiál, který sice jako kůže na omak nepůsobí, ale někoho by přece jen mohl zmást. Pryč jsou nevkusné umělé švy, takže Note 4 je opravdu elegantní kus.

Samozřejmě je to stále hodně velký smartphone. Aby také ne, vždyť právě původní Galaxy Note je považován za zakladatele kategorie takzvaných phabletů, tedy přerostlých smartphonů na pomezí chytrých telefonů a tabletů. U Samsungu se nehnali za maximální úhlopříčkou displeje, a tak v dané kategorii najdeme i výrazně větší kousky. Naopak na druhou stranu se mu přibližují některé top smartphony. Note 4 ovšem nenechává nikoho na pochybách o tom, že jde o phablet.

Konkrétní rozměry jsou 153,5 × 78,6 × 8,5 mm, hmotnost je 176 gramů. Ani jeden z parametrů není nijak rekordní, na phablet je Note 4 v ruce docela příjemný přístroj. Ale kdo není na velké úhlopříčky zvyklý, bude mu smartphone připadat obří.

Displej a ovládání: pero je stále bonus

Jeden z největších pokroků oproti předchozím modelům udělal Samsung Galaxy Note 4 v případě displeje. Ten má v tomto případě totiž QHD rozlišení, tedy 2 560 × 1 440 pixelů. Úhlopříčka 5,7 palce přitom zůstala zachována od minula, takže výrazně stoupla jemnost displeje. Ta je teď vyjádřena hodnotou 515 pixelů na palec. Samsung je v podstatě teprve druhým smartphonem s takto vysokým rozlišením displeje na našem trhu. Tím prvním je LG G3 s úhlopříčkou 5,5 palce.

Rozlišení displeje není u samsungu tak znát jako u LG a důvodů je pro to několik. Samsung především nepoužívá v grafice takové prvky, které by dávaly superostrým tenkým linkám vyniknout. Displej také možná bude v ostrosti o malinko horší než ten u LG, což je dáno tím, že jde o Super AMOLED panel s pen-tile mřížkou. Jenže v praxi je to úplně jedno, běžně uživatel nepozná ani rozdíl oproti Full HD rozlišení, natož oproti soupeři od LG.

Displej samsungu se chlubí ještě dalšími výhodami. Má skvělé pozorovací úhly, vynikající podání barev a skvělou čitelnost téměř za všech podmínek. V tomto ohledu jasně displej LG G3 překonává. Bez diskuse je to jeden z nejlepších displejů současnosti, ne-li vůbec ten úplně nejlepší.

Jenže jenom chválit Note 4 nebudeme. U Samsungu totiž opět tradičně pokulhává software telefonu za jeho hardwarovými parametry. Super výkonný procesor Qualcomm Snapdragon 805 a 3 GB RAM paměti jsou tak občas spíše trochu k smíchu, to když si telefon tak po samsungovsku začne dělat, co se mu zachce.

Na to, že se i u extrémně výkonných smartphonů prostředí Touch Wiz sem tam zadrhne, jsme si zvykli. Ale u telefonu za 21 tisíc je to na pováženou. Tím spíše, že v drtivé většině případů je telefon velmi rychlý a zcela plynulý, jakékoli anomálie jsou tak tím víc vidět. Spíše než nějaké to zadrhávání nás tentokrát trápily reakce na uživatelské pokyny. Displej jako by občas nechtěl zareagovat na dotyk, v některých aplikacích ovšem bylo poznat, že dotyk rozpoznal, jen neprovedl patřičnou akci. Mačkání na tlačítka se tak čas od času změnilo třeba v trojí opakování téhož.

Zajímavé je, že se to příliš nezmění ani při použití pera. To je tradičním prvkem smartphonů řady Note, ale Samsung jako by na něj tentokrát nedával takový důraz jako u předchozích modelů. Pero ovšem neztratilo nic ze svých schopností, naopak práce s ním stále otevírá nové možnosti, které u konkurentů nenajdeme. Při vytažení pera se objeví menu pro spuštění některých vybraných aplikací, s oblibou jsme takto třeba pero používali pro rychlé zapsání poznámek.

Pero nadále může fungovat jako interaktivní prvek při multi-taskingu nebo odhaluje detaily o položkách díky funkci bezdotykového náhledu. Kdo si na jeho používání a všechny možnosti opravdu zvykne, asi už nebude chtít nic jiného. Ale na druhou stranu, že by bylo pero něčím, bez čeho se uživatelé neobejdou, to se říci nedá. Přináší určité výhody, ale většinou jej prostě nepotřebujete.

Samsung navíc jako by důležitost pera trochu upozadil, když už ne po funkční stránce, tak z hlediska marketingového. Zrovna tak už firma neklade důraz na všechny možné možnosti multi-taskingu, byť tu všechny jsou (třeba možnost mít otevřená dvě okna s aplikacemi). Samsung pochopil, že pro mnoho uživatelů jsou to složité a komplikované funkce, praktické jsou jen pro malé procento z nich. Dotykové pero i možnosti multi-taskingu jsou tak u Notu 4 jakýsi bonus, nikoli nutnost, bez které by používat nešel.

Popisovat všechny možnosti v ovládání telefonu by možná vydalo na knihu. Že je funkční sada i z hlediska možností nastavení chování prostředí a všech možných chytrých funkcí zdaleka nejbohatší ze všech samsungů, to asi není třeba podotýkat. Jenže jen málo z těchto funkcí si z dnešního hlediska zaslouží nějak zvlášť vyzdvihovat. Jsou tu, ale řadu z nich nevyužijete, spousta z nich prostě funguje, ale obejdete se bez nich.

Note 4 ovšem už na nás nepůsobí tak složitým dojmem jako předchozí generace. Možná je to i trochu tím, že jsme si na různé chytré funkce u samsungů zvykli. Ale zdá se, že přece jen se řada věci podařila uhladit. Třeba chytré funkce pro probuzení telefonu mávnutím ruky nad displejem nebo nezhasínání displeje, když jej uživatel sleduje, tu totiž fungují samozřejmě a není potřeba se tím nijak zaobírat.

Komentář moc nevyžaduje ani čtečka otisků prstů, která je opět součástí home tlačítka pod displejem (i rozložení ovládacích prvků je stále standardní). Funguje stejně jako u Galaxy Alpha nebo Galaxy S5, a je tedy v praxi téměř na nic. Už jen třeba kvůli tomu, že čtečka vyžaduje přejetí, nikoli přiložení prstu. A že přejetí je potřeba pečlivě provést jedním směrem. Huawei Ascend Mate7 a iPhony s Touch ID senzorem (5s, 6 a 6 Plus) jsou na tom funkčně mnohem lépe.

Baterie: není to rekordman, ale ani zoufalec

Velký telefon je dnes synonymem dlouhé výdrže baterie. Není divu, do velkého těla se samozřejmě vejde i pořádný akumulátor. Jenže u Notu 4 trochu místa ubírá šachta pro dotykové pero, takže jeho akumulátor za některými soupeři kapacitou zaostává. 3 220 mAh není špatná hodnota, ale ani žádný rekord.

Očekávat od Notu 4 výdrž jako u Huawei Ascend Mate7 nelze, ale překvapivě na tom samsung v praxi není drasticky hůře. Jasně, tři dny na jedno nabití je tu už spíše teoretická záležitost ve chvíli, kdy telefon využíváte opravdu minimálně. Ale dva dny reálné jsou, byť většinou se nám stávalo, že v pozdním odpoledni druhého dne už jsme museli hledat nabíječku, nebo telefon přepínat do úsporného režimu.

Akumulátor je tu vyjímatelný, což stále mnohé uživatele potěší. Ale v dnešní době velmi levných a kompaktních externích zdrojů ztrácí tato vlastnost trochu na důležitosti.

Telefonování a zprávy: mistr komunikace

Displej s úhlopříčkou 5,7 palce dává dost prostoru třeba klávesnici. Při psaní SMS nebo třeba e-mailů neexistuje nutkání přetáčet telefon do pozice na šířku, klávesnice je velmi prostorná a téměř neexistují překlepy. Psát můžete i tahy, Samsung má ovšem trochu svéhlavou predikci. Když budete telefon používat delší dobu, nebude to problém, všechny výrazy ho snadno naučíte. Při našem rychlém měnění jednoho telefonu za druhý ovšem trochu jiné chování slovníku Samsungu s konkurencí docela kontrastuje.

Klávesnice navíc rovnou obsahuje i horní řádku s číslicemi, na což stále mnohé smartphony s velikými displeji zapomínají. Na druhou stranu nemožnost nastavit si některé rozložení kláves a nutnost hledat čárku pro psaní souvětí mezi alternativními znaky (mezerník je přitom obří), dovede naštvat.

Telefonní aplikace umí stejné triky (volání na číslo v přehledu tažením prstem a podobně) jako u všech samsungů. Při telefonování na nás už nepůsobí obří telefon u ucha nijak divným dojmem, opět jde o zvyk. Kovová konstrukce se ovšem přes všechnu snahu trochu podepsala na citlivosti na signál. Když jsme telefon používali v místech se špatným signálem, protistrana si na kvalitu hovoru stěžovala trochu častěji než u většiny jiných telefonů.

Možná to zní, že jsme k Notu 4 hodně kritičtí, jenže telefon s tak vysokou cenovkou si zaslouží vyplísnit za sebemenší nedostatek. I za ten, který bychom jinak soupeři (často o více než třetinu levnějšímu) odpustili. Ale Note 4 je i z hlediska telefonních a dalších komunikačních schopností špičkový smartphone, který snese srovnání s nejlepšími.

Organizace a data: vylepšené senzory

LTE, podpora paměťových karet, NFC i ta čtečka otisků prstů nebo infraport, to vše je vlastně standardní součástí těch nejlepších modelů korejské značky. Note 4 k tomu přidává 32 GB vnitřní paměti, což je více než dostatečná porce. I softwarová výbava je v podstatě obvyklá, najdeme tu vše, co u Galaxy S5 a dalších drahých modelů od Samsungu.

Jak Samsung posouvá úroveň softwarové výbavy, ukazuje třeba obyčejný diktafon, který je v telefonu nainstalován. On totiž tak obyčejný není, má speciální mód pro meetingy a pro rozhovory. V nich dovede rozeznávat zvuky z více směrů a ty jednotlivě utlumovat při přehrávání nahrávky.

Z hlediska hardwarové výbavy tu nepřekvapí ani sada senzorů, které slouží pro měření tepu a k dalším účelům. U Notu 4 se však poprvé setkáváme s vylepšenou sadou. Zatímco u stávajících modelů, které takový senzor měly, byl odkrytý, tady je už senzor kryt sklíčkem. To není jediný rozdíl, senzor má také trochu jinou konstrukci a dostal i nové funkce.

Jednou z nich je měření intenzity UV záření. Senzor jednoduše namíříte ke slunci a spustíte měření. A telefon vás informuje, jak silné zrovna UV záření je. Další novinkou je měření hladiny kyslíku v krvi. Zatímco první novinka se může hodit třeba při opalování na pláži, druhá bude přínosem pro aktivní sportovce. Měření samozřejmě probíhají v aplikaci S-Health, která byla také náležitě vylepšena.

Zábava: mezi ty nejlepší

Samsung Galaxy Note 4 je velmi výkonný smartphone, který bude vyhovovat například i náruživým hráčům mobilních her. Ale kromě spousty síly je v zábavní oblasti jeho hlavní výbavou fotoaparát, vlastně oba fotoaparáty.

Ten hlavní se chlubí rozlišením 16 megapixelů, tedy stejným, jako má Galaxy S5. Už to samo slibuje skvělé výsledky. Ovšem v případě Notu 4 dostal navíc optickou stabilizaci obrazu, takže možnosti fotoaparátu pořídit povedený snímek především ve ztížených podmínkách jsou tu opět o kousek lepší. Už Galaxy S5 fotí skvěle, Note 4 je na tom v praxi ještě o něco lépe. Získává náskok především v horších světelných podmínkách, foťák o něco méně šumí a samozřejmě díky stabilizaci častěji docílíte ostrého snímku.

Opět musíme pochválit skvěle fungující automatické HDR (v reálném čase) i řadu dalších režimů pro rekreační fotografy. Jediné, co foťáku v Notu 4 chybí k dokonalosti, je možnost plně ovládat parametry focení tak, jak to umí třeba špičková HTC nebo Lumie od Microsoftu.

U Notu 4 kladli vývojáři docela důraz i na čím dál populárnější selfie fotky. Čelní foťák tak dostal hodně solidní rozlišení 3,7 megapixelu a hodně široký úhel záběru. Ano, existují i lepší selfie telefony, ale Note 4 se rozhodně nemá za co stydět a funguje dobře. Jako spoušť lze při pořizování selfie použít zadní senzor pro měření tepu, přiložením prstu na něj se pořídí snímek.

Shrnutí: drahá špička

Samsung Galaxy Note 4 je bezpochyby jeden z nejlepších smartphonů, jaký si můžete koupit. Jenže stojí přes 21 tisíc korun, což znamená, že je to také jeden z vůbec nejdražších chytrých telefonů. Cena je to extrémní, srovnávat se může jen s novým iPhonem 6 Plus. S tím se chce Note 4 měřit především a v mnohém to je hodně vidět.

Oproti šestkovému iPhonu má Note 4 větší a jemnější displej, sadu senzorů nebo foťák s větším rozlišením. A také typické dotykové pero. Ale občas zazlobí kvůli softwaru. V podstatě totéž srovnání můžeme použít i pro další konkurenci. Note 4 má sice extrémní displej a několik dalších funkcí navíc, ale zdaleka ne vše z toho je podstatné.

Pro mnoho zájemců bude nakonec podstatná cena. A v tom případě to bude mít Note 4 velmi těžké. Skvělý (ale softwarově také ne úplně dokonalý) Huawei Ascend Mate7 stojí lákavých 13 tisíc korun. Má opravdu použitelnou čtečku otisků prstů, ale třeba o dost horší foťák než Note 4. Lumia 1520 stojí méně než 12 tisíc korun, má větší šestipalcový displej a její foťák naopak patří k tomu nejlepšímu. A uživatel si s ním vyhraje víc než s tím u Notu 4. Jenže systém Windows Phone není příliš optimalizovaný pro phablety, a tak má Note 4 některé specifické funkce pro multi-taskery.

Rozum tedy často velí pořídit si některý z konkurenčních phabletů. Ale pokud Note 4 prostě chcete, není co řešit.