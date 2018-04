Špičkový Note 4 je výborný, ale Samsung si za to nechá pořádně zaplatit

Samsung řadou smartphonů Note definoval novou kategorii phabletů - kříženců mobilu a tabletu. Poslední přírůstek do modelové řady se drží zažitých kolejí, vlastně je úplně logickým pokračovatelem. Nešokuje vzhledem, výbavou, ani vlastnostmi. Vše je tak, jak si to asi většina zájemců představovala. Když už se Samsung pokusil zariskovat, vytvořil si příbuzného Note Edge, kterého představil spolu s Notem 4. Edge má displej zahnutý do jednoho boku.

Note 4 je naopak klasik každým coulem. Má dotykové pero, nikterak extravagantní vzhled a výbavu na absolutní současné špičce. Note zůstává, to svět okolo se mění.

Možná i proto bylo letos přijetí novinky od novinářů na výstavišti Tempodrom poněkud chladnější než v minulých letech. Čekalo se víc, něco, co jinde nemají. Jenže na to si budeme muset počkat. Samsung to napravil dalšími novinkami a vlastně i samotným Notem 4, který při osobní zkoušce ukázal, že je opravdovým univerzálem.

Kdysi obří, dnes normální

Když přišla první generace Notu na svět, byl to šok. Bude někdo chtít nosit tak velký mobil? S ohledem na tehdejší dobu byl Note opravdu velký, běžné smartphony měly displej okolo čtyř palců a Note vyrukoval s displejem o úhlopříčce 5,3 palce.

Jenže dnes je situace úplně jiná a smartphony pádí k displejům o úhlopříčce 5 palců a některé modely jako LG G3 mají rovnou úhlopříčku 5,5 palce, přitom jde o standardní smartphone a nikoliv phablet. Tedy alespoň tak je výrobcem prezentován. Displej se zvětšil i u Notů na současných 5,7 palce. Souběžně s tím se však podařilo zúžit rámečky, takže současný model je výrazně užší než první generace.

Note už velikostí dávno nešokuje, spíš míří do kategorie běžných smartphonů. Obří phablety to zkoušejí s více jak šestipalcovými displeji a s těmi už Note 4 nechce mít nic společného. Když jsme k němu přiložili Samsung Galaxy S5, rozdíl už není nikterak výrazný.

Změna velikostních poměrů na trhu má pro Note 4 další konsekvence. Telefon (alespoň v našich krajích) přestává být speciálem pro byznysmeny a začíná se vnucovat zákazníkům, kterým jsou pracovní funkce vcelku ukradené. A Samsung to asi také tak cítí, protože na rozdíl od premiér minulých generací dost ubral z prezentování nejrůznějších kouzel s dotykovým perem.

Naopak, do popředí posunul fotoaparát a styl v podobě rozmanitého příslušenství. Z Notu 4 se sice asi jen stěží stane model pro každého, přeci jen je stále o něco větší, dražší a pro mnohé až zbytečně výkonný. Cenu sice výrobce zatím neuvedl, ale očekáváme, že bude vyšší než loňských startovacích 19 tisíc korun u modelu Note 3. Neoficiálně se dokonce mluví o sumě okolo 22 000 korun, což by bylo už poněkud moc.

Nenápadný s výraznými oblečky

Design se povedl. Sice to není nic převratného, ale v kontextu posledních samsungů mu sluší ostřejší linky a jemněji provedený zadní kryt s imitací perforované kůže. Barevná škála přístroje bude široká, od bílé přes odvážnou růžovou, zlatou nebo modrou až po černou.

Samsung si dal záležet na příslušenství. Krytů bude velké množství včetně odolného, s displejem nebo kamínky od známé značky Swarovski. Směr k luxusnímu zboží představuje spolupráce s výrobcem luxusních doplňků Montblanc, který pro Note 4 připravil kožená pouzdra a dotyková pera ve firmě tradičním designu. Kryty vypadají dobře, plastová pera poněkud lacině, což platí jen o vzhledu, cenovka bude jistě pikantní.

Výbava je bez výhrad, Note 4 má to nejlepší, co dnes trh nabízí. Zmínit můžeme Quad HD Super AMOLED displej (1 440 x 2 560 pixelů), procesor Qualcomm Snapdragon 805 s taktem 2,7 GHz (případně osmijádrový procesor pro některé trhy), 3 GB operační paměti nebo 32 GB uživatelské paměti.

Důležitou součástí telefonu je nadále dotykové pero. Hodí se k poznámkám (snad na všechny možné způsoby), na kopírování textu, k výřezu printscreenů, funguje jako myš, a tak dále. Systém ovládání a menu se drží pravidel zavedených loni modelem Note 3, novinky jsou evolucí. Pero detailněji zpracovává tlak a pohyb.

Tím by dřív prezentace skončila, Note byl vždy přeci živ hlavně prací. Jenže u čtyřky půjde i o zábavu. Třeba při panoramatickém selfie s kolegy. Do širokoúhlého záběru přední kamery se jich vejde celá kancelář, možná i firma. Vtipným detailem pro selfie snímky je spoušť, kterou v tomto případě supluje zadní senzor pod fotoaparátem.

Hlavní fotoaparát má optickou stabilizaci, takže se bude hodit na snímání sportovních aktivit. A přesně tímto směrem nový Note směřuje. Spolupracuje s hodinkami, měří sportovní aktivity, a tak podobně. Prostě do práce i po práci. Rozumí si s tabulkami i se zábavou. Potěší dynamické spořiče displeje nebo nová funkce urychlující nabíjení. Podle prezentace výrazně.

Samsung Galaxy Note 4 parametry: