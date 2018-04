Galaxy Note 4 analytiky nepřesvědčil. Samsung podle nich nespasí

Jak informuje jihokorejská agentura Yonap, jihokorejští analytici se na novinku od Samsungu dívají skepticky. Podle Ryana Honga, analytika ze společnosti LIG Investment & Securities Co., nový Note přes vylepšení v oblasti hardwaru nijak nepředčil dřívější očekávání.

Dodává, že některé prvky, jako kovové rámečky, už nabízejí konkurenční společnosti. Samsung tak má těžkou pozici jak se odlišit. K druhé letošní novince, modelu Note Edge, potom sdělil, že pochybuje vzhledem k technologickým obtížím, že se z něj stane masově prodávaný produkt.

Park Young-joo, analytik z Hyundai Securities Co., odhaduje prodeje nového Notu na stejné úrovni, jak se prodával loňský Note 3. Yonap ho cituje: „Galaxy Notu 4 by se mělo v třetím čtvrtletí prodat 1,4 milionu kusů, ve čtvrtém potom 9,5 milionu kusů. Do konce roku by se tak mělo prodat 11 milionů kusů, což odpovídá prodejům loňského modelu Note 3.“

K inovativnímu Notu Edge potom Young-joo sdělil, že očekává do konce roku pouze jeden milion vyrobených kusů. A to vzhledem ke komplikovanému výrobnímu procesu. Podle něj nové modely Galaxy Note nevyřeší současné problémy Samsungu.

Yoo Eui-hyung, analytik ze společnosti Dongbu Securities Co., říká, že nové modely postrádají žádoucí „wow“ efekt. U Note Edge má připomínky k nepříliš plynulému fungování postranního displeje. Navíc zákazníci si budou muset na ovládání pomocí druhého „za roh“ umístěného displeje zvyknout.

Výdělek divize IT a mobilů Samsungu klesá. Tato divize přitom přináší celému koncernu Samsung největší zisky. Zisk klesl meziročně o 29,6 procenta. Letos ve druhém čtvrtletí byl 4,42 trilionu wonů, o rok předtím byl zisk 6,28 trilionu wonů.

Analytici se shodují, že nové modely Galaxy Note nezlepší zisk Samsungu vzhledem k očekávaným vyšším výrobním nákladům. Navíc Samsungu leží ve skladech neprodané modely Galaxy S5 a tablety. S příchodem nových iPhonů 6 bude boj o zákazníka pro Samsung ještě těžší.

Analytik Lee Jeong ze společnosti Eugene Securities Co. ale přeci jenom vidí šanci Samsungu. Může se stát lídrem na trhu s flexibilními displeji, což jeho produkty může odlišit od konkurence.

Samsung Galaxy Note 4 se na našem trhu začne prodávat za 21 500 korun včetně daně. Loňský Note 3 přitom při zahájení prodeje začínal na 19 000 korunách. Začátek prodeje není prozatím znám (více zde).