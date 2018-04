Vybroušený klenot s mnoha unikáty. Recenze Samsung Galaxy Note 3

Od představení prvního zařízení Note nás dělí již tři roky a Samsung s každým novým modelem tento klenot vybrušuje. Nabízí vždy to nejlepší a nedělá žádné kompromisy. Kupříkladu zákazníci chtějí stále větší displeje, a Note 3 tak opět povyrostl v rámci úhlopříčky o dvě desetinky palce. Přitom však nezvětšil svoje rozměry a hmotnost (dokonce naopak). Stejně se dá hovořit i o ještě vyšším výkonu, kdy zůstala výdrž baterie prakticky beze změn.

Uživatelé chtějí i zbrusu nové věci a kromě zdokonalení funkcí dotykového pera nabídne Note 3 jako první zařízení vůbec konektor s podporou USB 3.0 a připojitelné hodinky Galaxy Gear, které rozšiřují flexibilitu celého řešení a k nimž se dostaneme v samostatném článku. I další parametry představují to nejlepší, co může zařízení s operačním systémem Android nabídnout a ještě dlouho tomu tak bude.

Můžeme si postěžovat na obtížnější vytahování stylusu, tradičně větší rozměry, hodně omezené možnosti ovládání jednou rukou a trpkost ve vás jistě vyvolá i pohled na cenu okolo devatenácti tisíc korun. Nelze však popřít fakt, že Note 3 je tři roky prakticky bez konkurence, která by snad cenu snížila. Note 3 tak stále bude tím špičkovým a elegantním pracovním zařízením nejspíše i další rok.

Vzhled a konstrukce: plastová kůže

Plusy a mínusy Proč koupit? skvělý displej

multifunkční stylus

výtečný vzhled a provedení

neuvěřitelný výkon a 3GB RAM

bezpečný režim KNOX

podpora USB 3.0

svižný Android s propracovaným TouchWiz Proč nekoupit? obtížné vyndavání stylusu

vysoká cena

občas nevyužitý velký displej

větší rozměry Kdy? V prodeji Za kolik? 18 990 Kč s DPH

Samsung tentokrát zkusil trochu odlišnou strategii a místo imitace kartáčovaného kovu, která zůstala pouze na čelní straně, kryt baterie pokryl kůží. Tím telefon ještě více ozvláštnil a udělal z něj zajímavý designérský kousek. Kůže včetně prošívání po stranách je však velmi kvalitní plastová imitace a po sundání zadního krytu vám to bude hned jasné. Ale z dálky rozdíl prakticky nepoznáte. Podstatné je, že kryt je příjemný na omak, v ruce příliš neklouže a není ho potřeba leštit tak důkladně jako čelní stranu. Ta je prakticky stejně náchylná na nečistoty jako v minulém roce.

Note 3 je oproti staršímu bratříčkovi o něco hranatější a ostřejší linie nalezneme i při pohledu na bok. Naprosto zbytečný je však zvýšený okraj okolo čelní strany. Za něj se dostávají drobné nečistoty a jejichž odstranění je prakticky nadlidský úkol.

Stylus si našel svoje místo opět v pravém dolním rohu a nyní je zploštěn z obou stran. Je tudíž téměř jedno, jakým způsobem ho vracíte opět na místo. Bohužel jeho vyjmutí není snadné záležitostí a obáváme se, že ani po delším používání se na tomto faktu nic nezmění. Se snahou o to, abyste stylus neztratili, to Samsung tentokrát trochu přehnal.

Spodní stranu okupují ještě reproduktor, mikrofon a širší konektor USB 3.0 micro B. Ten je však plně kompatibilní se starším microUSB, a nemusíte se tak bát výměny příslušenství. Výhodou je mimo svižnějšího přenosu dat rovněž rychlejší dobíjení, které z nulového stavu trvá méně než dvě hodiny. Opět se však nedočkáte podpory USB Mass Storage, což není až tak vina Samsungu, ale spíše již starší technické rozhodnutí operačního systému Android, který využívá protokol MTP, což pro většinu běžných uživatelů znamená stejnou službu.

Infraport je na vrchní straně zařízení a společnost mu zde dělá 3,5mm jack. Tlačítka ovládání hlasitosti jsou na levé straně a vypínací tlačítko v trochu větší výšce na pravé straně. V obou případech si nemůžeme stěžovat na špatný zdvih či odezvu. Delší dobu nám však vadí lpění Samsungu na tlačítku Menu, což je už zhruba dva roky přežitý koncept. Toto tlačítko zde sousedí s klávesami Zpět a Domů. Pozitivní zprávou je fakt, že obě senzorová tlačítka reagují na dotyk stylusu a není potřeba používat gesta na displeji, jak tomu bylo u staršího modelu.

Rozměry zařízení jsou 151 × 79 × 8,3 mm, což oproti modelu Note 2 znamená snížení tloušťky o zhruba milimetr. Hmotnost se však podařilo snížit o dvacet gramů na 160 gramů. Vzhledem k velké ploše, na kterou se hmotnost rozkládá, se nemusíte tohoto vyššího čísla bát. Větší úhlopříčka displeje tak nezanechala žádné následky. Opět však zapomeňte na nošení v kapse u džínů, kde vás telefon může začít nepříjemně tlačit. Velký displej si zkrátka žádá svoje oběti.

Zadní kryt je velmi snadno odnímatelný a solidní. Přesně zapadne na svoje místo a nevydá ani hlásku. Kvalitou zpracování tak opět nenechal Samsung nikoho na pochybách. MicroSIM kartu vložíte do telefonu až po vyjmutí baterie. Přesně nad ní je slot pro microSD kartu, která může mít kapacitu až 64 GB.

Uživatelská paměť má kapacitu 32 GB, z nichž si však operační systém a další aplikace uzmou ihned po startu zhruba 6 GB. V základním balení naleznete pět náhradních hrotů pro stylus, nabíječku s odpojitelným microUSB kabelem a celkem kvalitní špuntová (gelová) sluchátka.

Operační systém: nekompromisní výkon

Srdcem celého telefonu je čtyřjádrový procesor Snapdragon 800 (Qualcomm MSM8974) s taktem 2,3 GHz, kterému pomáhají grafický čip Adreno 330 a úctyhodné 3 GB paměti RAM, které při běžném používání nejspíše nevyčerpáte nikdy. Tyto parametry zůstanou na špici ještě relativně hodně dlouho.

Model Note 3 dostal navíc hned při uvedení zatím nejnovější operační systém Android 4.3 (verze 4.4 klepe již na dveře) a tradiční nástavbu TouchWiz, která rozšiřuje funkčnost zařízení do neskutečných rozměrů. Spojení tak výkonného hardwaru a čím dál odladěnějšího operačního systému Android znamená okamžitou reakci na veškeré akce a možnost využívat bez kompromisů ty nejnáročnější aplikace.

TouchWiz má všechny funkce, o kterých jsme vám již říkali v rámci recenze vlajkového modelu Galaxy S4. Navíc je zde režim Deníku, kdy se při přejetí prstem nahoru na pohotovostní obrazovce dostanete ke sloučení osobních informací z nejrůznějších aplikací v rámci telefonu, sociálních sítí a zpráv, které jsou bohužel pouze v anglickém jazyce. Společnost vám opět bude dělat asistent S Voice, k němuž se dostane přes dvě kliknutí na domovské tlačítko a reaguje na vaše povely i při vypnutém displeji (opět pouze v angličtině).

Bohužel se však znovu nepodařilo využít obrovský displej skutečně na sto procent a je vidět, že TouchWiz někde až trestuhodně plýtvá místem. Nabízí příliš velké ikony a celé prostředí by šlo využít přece jen úsporněji, abych měl uživatel ihned ucelenější přehled.

Displej a výdrž baterie: znovu rekord

Note 3 disponuje Super AMOLED displejem s full HD rozlišením (1 080 × 1 920 pixelů) a obrovskou úhlopříčkou 5,7 palce. Chválíme čitelnost na přímém slunečním světle, jas displeje i věrnost podání barev. Toho všeho bylo dosaženo bez větších obětí, které by se týkaly baterie.

Výdrž zařízení se opět blíží k téměř třem dnům při průměrné zátěži. Při pracovním nasazení však budete nabíječku hledat každé dva dny. Při opravdu velké zátěži se můžete spolehnout, že telefon nevypoví službu dříve než za den. Samozřejmě extrémní situace jako neustálé přehrávání videa, nebo hraní náročných her znamenají pouze jednotky hodin. Dodejme, že baterie má kapacitu 3200 mAh.

Stylus: nejdůležitější maličkost

Malé pero S Pen je opět jednou z nejdůležitějších součástí zařízení. Na jeho těle je drobné tlačítko, které ještě rozšiřuje jeho funkčnost. Ihned po vytažení se buďto spustí vybraná aplikace, nebo se zobrazí malé kruhové menu s výběrem několika málo akcí jako spuštění poznámkového bloku v malém okně, psaní po displeji, vyhledávač, spuštění aplikace ve vybrané části displeje nebo vytvoření výřezku.

Právě výřezky jsou drobnou novinkou v celém konceptu, kdy pomocí pera vyznačíte určitou oblast a zařízení rozpozná daný obsah a nabídne k uložení. Lze takto vybrat například text, video v rámci galerie nebo YouTube a několik dalších druhů výstřižků.

Další funkce jsou již prakticky totožné s předchozí verzí, a odkazujeme tudíž na starší recenzi. Ve stručnosti však zopakujeme, že stylus opět zanechává drobný kurzor při pohybu zhruba centimetr nad displejem. Je možné pomocí něj vytvářet snímky obrazovky při zmáčknutí drobného tlačítka po straně a umožňuje po obrazovce kreslit nejrůznější gesta umožňující rychlejší navigaci v telefonu nebo spouštění aplikací.

Úpravou prošly rovněž poznámky S Note, které nabíhají o poznání rychleji, přesnější je zaznamenávání pohybů stylusu a v neposlední řadě vypadají daleko přehledněji. Synchronizace poznámek je možná buďto s účtem Samsung nebo EverNote. Všechny zmiňované funkce by se podle některých informací měly formou updatu dostat i na starší model Note II.

Po vzoru modelu Galaxy S4 jsou i v rámci Note 3 přítomny bezdotykové příkazy. Pomocí nich zjistíte pouze přejetím ruky nad displejem aktuální stav, sestávající z počtu nepřijatých hovorů, SMS zpráv a stavu baterie, nebo podobným pohybem můžete listovat v galerii. Jako klasiku už bereme snímání očí, aby nebyl uspán displej v případě, že z něj právě něco čtete. Pohybem celé dlaně vytvoříte snímek obrazovky a přikrytím displeje ztišíte veškeré zvuky. Funkcí usnadňujících ovládání je však celkově ještě více.

Samsung opět připravil pro telefon celou řadu předinstalovaných aplikací ze série S a najdete mezi nimi kromě poznámkového bloku (S Note), kalendáře (S plánovač), grafického editoru (SketchBook), sledování denního příjmu a výdaje kalorií (S Health) i řadu dalších, které se týkají sociálních sítí nebo multimédií.

Neubylo ani možností pro zadávání textu a kromě QWERTZ klávesnice (opět bez možností přepnutí do QWERTY) a Swype režimu je to samozřejmě rozpoznávání písma psaného stylusem. Jak jsme již zmínili dříve, zlepšila se přesnost stylusu při zapisování ručně psaných znaků. Dotykové pero je opět citlivé na tlak, kterému odpovídá síla kreslené čáry. Hodí se upozornit, že dotykové pero nepoužijete u jiného displeje než je řada Note.

Bezpečnost především

Novinkou je režim KNOX, který je jakousi náhradou za přepínání účtů (funkční pouze na tabletech) s daleko lepším zabezpečením. V rámci tohoto režimu, který je chráněn alfanumerickým heslem, se vytvoří prakticky druhé zařízení určené pro citlivé firemní údaje, které budou naprosto odříznuty od předchozí vrstvy operačního systému. Režim KNOX nabízí pouze několik "bezpečných" základních aplikací označených drobným trojúhelníčkem. Ostatních zhruba sedmdesát můžete stáhnout v rámci speciálního obchodu s aplikacemi.

Po stránce technických specifikací model Note 3 nic neopomenul a nabízí vše včetně Bluetooth 4.0, HSPA, GPS, NFC, infračerveného portu a dokonce LTE, které v našich končinách využijete pouze v několika málo oblastech. V rámci příjmu GPS signálu jsme vždy byli do několika málo desítek vteřin na příjmu.

Vynikající jsou rovněž služby fotoaparátu s automatickým ostřením, přisvětlovací diodou a rozlišením 13 Mpix. Snímky jsou v rámci možností velmi ostré a nepostrádají barevnou věrnost. Minimální je rovněž šum. Video lze nahrávat až v rozlišení 2160p, což sice zní sice naprosto skvěle, ale výsledná kvalita nijak nepřevyšuje ostatní konkurenty s pouze full HD rozlišením. Videa lze v režimu 1080p natáčet i při 60 snímcích za sekundu. Nechybí ani oblíbená zrychlená, či zpomalená videa.

Konkurence: stále prázdno

Přímá konkurence modelu Note 3 na našem trhu i po několika letech stále chybí. V zahraničí však můžete pořídit modely jako LG G Pro nebo čtvercový LG Vu, které po technické stránce modelu Note příliš nestačí. Dalšími variantami jsou zařízení Galaxy Mega 6.3, Galaxy Note 8.0 nebo ještě větší kousek Galaxy Note 10.1, s nímž jsme se dostali již do kategorie tabletů. Současná špička v podobě modelů jako Sony Xperia Z1, Samsung Galaxy S4 nebo LG G2 má menší displej a chybí jí onen pověstný klíčový detail v podobě stylusu.

Samozřejmě jsou tu ještě modely Note a Note II, kdy minimálně ve druhém případě nemá zatím cenu přecházet na novější model. Ten totiž bude ještě nějakou dobu ze strany Samsungu podporován po funkční stránce a Note 3 nepřináší tolik klíčových funkcí, kvůli nimž by bylo potřeba sáhnout do peněženky. To však neznamená, že by se Note 3 pohodlně neusadil na samotném vrcholu zařízení s Androidem a pouze nečekal na dalšího nástupce.

Kříženec smartphonu a tabletu Samsung Galaxy Mega 6.3 má displej s úhlopříčkou 6,3 palce. Fotoaparát má rozlišení osm megapixelů a doplňuje ho 1,9megapxelový přední fotoaparát. Přístroj používá dvoujádrový procesor s taktem 1,7 GHz. Kapacita paměti RAM je 1,5 GB. Cena: 13 000 Kč

"Tabletomobil" Samsung Galaxy Note 3 s ohebným displejem běží pod operačním systémem Android ve verzi 4.3 (Jelly Bean). Úhlopříčka přístroje dosahuje velikosti 5,7 palce, fotoaparát zachytí snímky v rozlišení 13 megapixelů. Cena: 18 990 Kč