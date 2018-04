Samsung potvrdil Galaxy Note 3 s ohebným displejem už na říjen

Firmy Samsung a LG celý rok ohlašovaly a vzápětí popíraly, že ještě letos představí mobil s ohebným displejem. Prvním výrobcem, který takový přístroj uvede, bude podle všeho nakonec Samsung. Listu Asian Daily to potvrdil mluvčí firmy. Informuje o tom server It.sohu.com.

Samsung by podle mluvčího měl příští měsíc uvést limitovanou edici modelu Galaxy Note 3 (více zde) vybaveného ohebným displejem. Zatím však není jasné, jaké benefity zde ohebný displej přinese. Dá se očekávat, že by měl být především odolný.

Samsung by tak mohl zopakovat strategii s uvedením modelu Galaxy S4 Active (více zde) krátce po uvedení modelu Galaxy S4. Limitovaná edice Samsungu Galaxy Note 3 by se tak měla vyznačovat zvýšenou odolností. Zatím by to dávalo větší smysl než různé divoké vize. Už před uvedením nového Samsungu Galaxy Note III se objevily informace o limitované edici s "nezlomitelným" displejem (více zde).

Podle informací agentury Reuters Samsung v říjnu pro jihokorejský trh představí smartphone se zaobleným displejem. Na akci konané při příležitosti uvedení modelu Galaxy Note 3 v Jižní Koreji to uvedl vrcholný představitel Samsungu D. J. Lee. Zatím není jasné, zda jde o stejný přístroj, nebo Samsung plánuje uvedení více revolučních modelů.

V každém případě by však měl samsung představit více variant modelu Galaxy Note 3. Server Android Community informuje o jednodušším provedení, o kterém se spekulovalo už dříve. To by by mělo být až o 30 procent levnější pro výrobu, a to nejen díky většímu použití plastů. Tabletomobil by také měl mít displej s pouze HD rozlišením nebo osmimegapixelový fotoaparát.

Vedle zvěstí o vylepšeném Samsungu Galaxy Note 3 se také objevily informace o připravovaném modelu Galaxy S5. Samsung je podle serveru Taipei Times blízko finálnímu rozhodnutí, že jej vybaví kovovým tělem. Údajně je tak blízko dohodě s tchajwanským výrobcem Catcher, který vyrábí kovové kryty pro iPhony, iPody nebo HTC One. Samsung má odebrat 10 až 30 milionů kusů krytů pro nový klíčový smartphone. Ale podle serveru ETNews firma připravuje ještě lépe zpracovaný nový smartphone, který bude patřit do nové prémiové řady F.