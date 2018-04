Samsung připravuje levný Galaxy Note 3 Lite s „očesanou“ výbavou

Ještě před představením nového Samsungu Galaxy Note 3 se spekulovalo o možných dalších variantách tohoto křížence. Nyní přichází potvrzení dřívějších zpráv serverem SamMobile, že Samsung řadu Galaxy Note rozšíří o další verzi. Nový levnější model s pravděpodobným názvem Galaxy Note 3 Lite má být představen na veletrhu MWC v únoru příštího roku.

Odlehčená verze s typovým označením SM-7505 má doplnit nabídku Samsungu o slušně vybavený přístroj, který by měl být o poznání levnější než "dospělý" Galaxy Note 3. Ten má oficiální cenu 19 tisíc korun, ale přesto se dobře prodává. Levnější verze by pak měla zaujmout další zákazníky, kteří by si jinak koupili levnější konkurenci.

Nižší cena se ovšem odrazí ve výbavě. Super AMOLED displej bude pravděpodobně nahrazen levnějším TFT panelem. Úhlopříčka se oproti dražšímu Galaxy Note 3 pravděpodobně nezmění. Není však vyloučeno, že bude displej menší. Samsung prý testuje verze jak s 5,7palcovým displejem, tak s 5,49palcovým. Fotoaparát bude pravděpodobně osmimegapixelový.

Zatím nejsou k dispozici žádné zprávy o jednom z klíčových prvků modelové řady Galaxy Note, tedy dotykovém peru. Samsung by ho měl u levnějšího modelu ponechat, protože smartphony s rozměrným displejem bez dotykového pera ve svém portfoliu už má. Dotykové pero by z Galaxy Note 3 Lite udělalo specifický přístroj, na který konkurence zatím nemá zcela adekvátní odpověď.