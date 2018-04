Třetí generace praotce kříženců. Samsung Note 3 má umělou kůži

Když před dvěma roky Samsung v Berlíně ukázal první Galaxy Note, leckdo kroutil hlavou, co je to za monstrum. V roce 2011 byl smartphone s úhlopříčkou displeje 5,3 palce absolutním exotem. Na tehdejší dobu obří mobil se jako první pokusil propojit funkce smartphonu a tabletu a vrátil na scénu dávno mrtvé dotykové pero.

Už po pár měsících se ukázalo, že se Samsung trefil parádně. Galaxy Note sbíral jeden prodejní úspěch za druhým a důkazem, že zákazníci po takových přístrojích touží, je dnešní záplava obdobně koncipovaných přístrojů téměř od všech předních výrobců a asi od každé malé i velké čínské značky.

Jenže konkurenti se často předhánějí velikostí úhlopříčky, takže dnes jsme již až na hodnotě 6,5 palce. Naopak Samsung řadu Note příliš zvětšovat nechce, a tak má novinka displej s úhlopříčkou 5,7 palce a díky tenčím rámečkům zůstává zhruba na půdorysu předchůdce.

Ani design nekráčí neprobádanými cestami. Opět navazuje na aktuální top smartphone Samsungu, tedy Galaxy S 4. Letošní Note to však má těžší, protože design Galaxy S 4 v nejrůznějších obměnách nese mnoho modelů Samsungu, včetně příbuzného phabletu Galaxy Mega.

Aby nebyla novinka úplně fádním členem rodiny Galaxy, tak jí designéři naordinovali záda se strukturou kůže. Kdyby je opravdu udělali kožená, posunuli by Note na úroveň superluxusních mobilů. Kdyby je udělali z umělé kůže, stále by to bylo něco originálního. Jenže oni jen nechali vylisovat strukturu kůže včetně obšití švů z plastu. A výsledek je rozpačitý.

Na výběr bude černá, bílá a růžová verze. V rámci příslušenství pak desítky barevných variant flipových krytů s velkým průhledovým okénkem přes téměř polovinu displeje.

Hardware je výborný. LTE verze má čtyřjádrový procesor Snapdragon 800 s taktem 2,3 GHz, v případě čistě 3G varianty bude Note 3 pohánět osmijádrový procesor Exynos Octa s taktem 1,9 GHz. Operační paměť má 3 GB, vnitřní pak 32, nebo 64 GB. Špičkový Super Amoled displej má Full HD rozlišení (1 920 × 1 080 pixelů).

O výkon tedy nebude nouze. Ale jen o něm to není. Samsung podobně jako u modelu Galaxy S 4 vsadil především na sestavu vlastních aplikací. Ty pro Note 3 jsou postaveny především na využití tradičního dotykového pera. To je nové, delší, tenčí, lépe se drží a má jediné multifunkční tlačítko.

Samsung pro práci s perem připravil nové menu Air Gesture, které obsahuje pět funkcí. Aplikace pro psaní poznámek má upravené prostředí a je o poznání rychlejší než u předchůdce. Telefon umí automaticky rozpoznat jména a telefonní čísla, takže z poznámky lze pohodlně a rychle udělat kontakt v telefonním seznamu. Vylepšená je i funkce výstřižků (perem vybraná a následně zkopírovaná část obsahu na displeji), s kterými lze dále pracovat. Dobře funguje i rozdělení obrazovky na dvě okna a práce s nimi.

Jelikož je telefon namířen primárně na byznys klientelu, je možné rozdělení funkcí a obsahu na soukromou a firemní část včetně pokročilého zabezpečení dat pro firemní komunikaci programem Samsung Knox. Obě části jsou od sebe odděleny a bez zadání hesla mezi nimi není možné přesouvat obsah.

Samsung Galaxy Note 3 se začne prodávat již 25. září letošního roku, tedy stejně jako chytré hodinky Galaxy Gear. Ale ani u jednoho zařízení zatím neznáme cenu. U Notu 3 můžeme odhadovat, že se nebude výrazně lišit od předchůdce, zájemci tak musí počítat s částkou nad 15 tisíc korun za nedotovaný přístroj.