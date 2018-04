Samsung se dal na mýdlo, ukazuje jeho aktuální modelová řada

Řeč je o modelech Galaxy Fame, Galaxy Young, Galaxy Express, Galaxy Grand a Galaxy Xcover 2. Až na posledně jmenovaný vyznávají všechny kousky designový styl nastavený modelem Galaxy S III, tedy jakýchsi "mýdlových krabiček". Nám se líbí především levné modely Fame a Young, kterým kulaté plastové provedení opravdu sluší, a za pozornost stojí i odolný Xcover 2. Ten překvapí nízkou hmotností.

Malá vajíčka

Pokud byste seřadili modely Samsungu vedle sebe, dostanete podobnou řadu, jakou by složily fotografie člověka od jeho narození po dospělost. Od malých telefonků po obří statné smartphony, přístroje napříč řadou mají naprosto shodné rysy a základní tvary. Vše ještě umocňuje společná bílá barva vystavovaných kousků.

Nejmenší a nejlevnější jsou modely Galaxy Fame a Young. Benjamínkem je druhý jmenovaný s displejem s úhlopříčkou 3,27 palce a rozlišením 320 × 480 pixelů, 768 MB RAM a fotoaparátem s rozlišením 3 megapixely. Výbava vypovídá o tom, že ani základní smartphony už dnes nejsou chudými příbuznými.

Trochu vybavenější Fame pak působí ještě sympatičtěji. Má hezky zaoblené tvary a skvěle padne do ruky. Na dnešní poměry je to hodně malý smartphone. Jeho HVGA (320 × 480) displej má úhlopříčku 3,5 palce, což zase znamená, že pro informace je místa tak akorát. Potěší i pětimegapixelový fotoaparát s bleskem.

Oba levné modely pohání 1GHz procesor a operační systém Android 4.1.2 Jelly Bean, což je jistě skvělá zpráva. Aktuální Android v nejnižší třídě totiž není zdaleka samozřejmostí. Sympatie si získávají i displeje, které mají vcelku dobré barevné podání.

LTE a obří úhlopříčka

Samsung Galaxy Express, to už je vzrostlejší jedinec, který ví, co chce. Jeho displej o úhlopříčce 4,5 palce má sice jen WVGA (800 × 480) rozlišení, což svědčí o jeho spíše mladistvějším stavu, ale aktuální Android 4.1.2, dvoujádrový procesor a především podpora LTE ho posouvají výše. Na druhou stranu není tento model asi nijak jinak extrémně zajímavý a navíc se s ním u nás nejspíš nepotkáme.

Zato model Galaxy Grand se zřejmě k českým zákazníkům dostane. Je to pořádně vytáhlý čahoun, protože dostal pětipalcový displej. Jenže nikoli s kdovíjakým rozlišením, vystačit si musí s WVGA (800 × 480), což však znamená, že by měl být relativně levný. A navíc ještě může dostat podporu dvou SIM. Tento telefon by tak mohl přinést to, po čem může řada uživatelů toužit: veliký displej za dostupné peníze.

Displej telefonu opravdu moc nenadchne, byť alespoň barevné podání zůstává v mezích pro Samsung obvyklých. Ale než učiníme konečný soud, počkejme si na českou cenu. Ještě zmiňme, že pětipalcový kousek se už v ruce drží hůře. Vzhledem k rozměrům 143,7 × 77,1 × 9,6 milimetru však není divu.

Drsňák do nepohody

Posledním telefonem, který jsme si mohli premiérově u Samsungu osahat, je odolný Galaxy Xcover 2. Jak napovídá název, je to nástupce odolného typu Xcover.

Jeho drsná konstrukce tentokrát v ruce překvapí příjemně nízkou hmotností, ale na druhou stranu telefonu onu bytelnost tak trochu nevěříte. Nicméně snad není třeba se obávat, protože dílenské zpracování je opravdu precizní, a Xcover 2 tak jistě vydrží nejeden nechtěný pád.

Se svým obrněným vzhledem je v aktuální modelové řadě výrobce nečekaným zjevem, ovšem v porovnání s řadou jiných smartphonů působí stále vcelku civilně. Kromě elegance mu nechybí ani slušná výbava v čele s dvoujádrovým procesorem a fotoaparátem s rozlišením 5 megapixelů.

Na čtyřpalcovém displeji, bohužel opět s WVGA rozlišením (800 × 480), opět běží systém Android Jelly Bean 4.1.2, a to stejně jako v podání ostatních dvoujádrových modelů opravdu svižně. Kdo tedy hledá dostupný odolný smartphone, neměl by být v případě tohoto modelu zklamán.