Samsung Galaxy mini 2 vyspěl, už ale není tak levný

Samsung pokryl svými smartphony s operačním systémem od Googlu všechny cenové kategorie od těch nejjednodušších po ty špičkové. Začátkem loňského roku uvedením modelu Galaxy mini nabídl smartphone s androidem i v té nejnižší cenové kategorii. Výbava telefonu tomu odpovídala.

Začátkem letošního roku Samsung představil nástupce. Tento model je už schopen splnit náročnější požadavky. Nové provedení už totiž nemá pozici nejlevnějšího Samsungu s androidem. Firma mezitím uvedla ještě jednodušší model Galaxy Y a maximálně jednoduchý Galaxy Pocket.

Jestliže devizou původního Samsungu Galaxy mini byla velmi nízká cena, tak u nové verze už to neplatí. Telefon je sice pořád cenově dostupný, ale s cenou okolo 4 300 korun míří výš. Původní Samsung Galaxy mini se stále prodává za cenu o tisíc korun nižší. Základní Galaxy Pocket dokonce stojí pod tři tisíce korun. V této kategorii je každá stokoruna klíčová.

Za více peněz ale dostane zákazník s Galaxy mini 2 o něco více muziky. Procesor s taktem 800 MHz je oproti původnímu modelu výkonnější. Paměť RAM má kapacitu 512 MB. Nový Samsung používá operační systém Android ve starší verzi 2.3 Gingerbread. Update na novější android 4.0 Ice Cream Sandwich se u tak jednoduchého smartphonu nedá čekat, přestože HTC nebo Sony v této cenové hladině smartphone s Androidem Ice Cream Sandwich nabízí.

Zásadním vylepšením je větší displej s vyšším rozlišením. Původní displej s rozlišením 240 × 320 obrazových bodů a s úhlopříčkou 3,14 palce nahradil displej s rozlišením 320 × 480 obrazových bodů a úhlopříčkou 3,27 palce. Změna je to citelná. Oproti opravdu slabému displeji původního modelu je displej novinky o poznání kvalitnější. O něco větší rozměry zaručí pohodlnější ovládání, psaní ale stále příliš komfortní není. Hraní her si také moc neužijete.

Ostatní výbava se oproti předchůdci nijak výrazně nezměnila. Tedy až na přítomnost technologie NFC, která je u tak jednoduchého telefonu vítaným vylepšením. Zůstal fotoaparát s rozlišením 3 megapixely bez automatického ostření a blesku. Videonahrávky však mají vyšší rozlišení VGA v dostatečné kvalitě 25 snímků za sekundu.

V telefonu najdeme hudební přehrávač, který je schopen přehrávat i bezztrátový formát FLAC. Pro hudební soubory lze použít paměťové karty microSDHC s kapacitou až do 32 GB. Vestavěná uživatelská paměť má pro danou kategorii smartphonů dostatečnou kapacitu 4 GB. Hudbu lze poslouchat i pomocí vestavěného FM rádia s RDS.

Další výbava zahrnuje stejně jako u předchůdce datové přenosy HSDPA 7,2 Mbps. Na internet se lze připojit i přes wi-fi 802.11 b/g/n. Telefon nabízí i funkci DLNA, Bluetooth ve verzi 3.0 a připojení přes kabel USB 2.0. Výbavu doplňuje satelitní navigace.

Oproti původní verzi se příliš nezvětšila kapacita baterie. Nový Samsung má baterii s kapacitou 1 300 mAh, když předchůdce měl akumulátor s kapacitou 1 200 mAh.

Přestože má nový Samsung Galaxy mini 2 větší displej, jeho rozměry jsou oproti původnímu modelu ve všech směrech menší. S rozměry 109,4 × 58,6 × 11,9 mm se vejde do každé kapsy. A s hmotností 106,8 gramu ji ani příliš nezatíží.

Design telefonu je modernější a použité materiály jsou kvalitní. Pochvalu u tak levného telefonu zaslouží zpracování, které je na vyšší úrovni než u čínské konkurence.

Samsung Galaxy mini 2 to ale nebude mít na trhu lehké. Největší konkurenci má zejména v HTC Desire C. To je sice o málo dražší model, ale nabízí novější android 4.0 Ice Cream Sandwich. Má 5Mpix fotoaparát. Procesor má ale nižší takt 600 MHz.

Systém Ice Cream Sandwich nabízí i Sony Xperia tipo. Xperia tipo má obdobnou výbavu jako testovaný Samsung, přitom je levnější. Levné Sony má stejně výkonný procesor jako Samsung. Fotoaparát má rozlišení 3,2 Mpix.

Dalším velkým konkurentem ve stejné cenové hladině je slušně vybavený Huawei Ascend G300 s čtyřpalcovým displejem s rozlišením 480 × 800 obrazových bodů, 5Mpix fotoaparátem s autofokusem a výkonnějším procesorem.