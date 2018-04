Ideální švihák pro nenáročné. Recenze Samsung Galaxy mini 2

Druhá generace modelu mini přináší zlepšení především po stránce displeje a konektivity. Přitom se podařilo zachovat miniaturní rozměry, o čemž svědčí už jen displej s úhlopříčkou 3,14 palce a rozlišením 320 × 480 pixelů, u něhož si však budete stěžovat na trochu horší čitelnost na přímém slunečním světle. Konektivita zahrnuje kromě podpory všech hlavních sítí včetně režimu HSPA funkce jako wi-fi direct nebo NFC.

Telefon pohání procesor s taktem 800 MHz, a přestože se to v záplavě dvou- a čtyřjader může zdát málo, zařízení je dostatečně svižné a při běžné práci se nezadýchává. Některé náročnější operace mohou trvat déle, ale není to nic, s čím byste se denně potýkali. Naopak si musíme opět postesknout nad absencí automatického ostření u 3MPix fotoaparátu, což velmi degraduje výsledné snímky.

Plusy a mínusy Proč koupit? povedený vzhled a konstrukce

svižný chod telefonu

podpora NFC a wi-fi direkt

slušná výdrž baterie

malé rozměry Proč nekoupit? chybějící autofocus

horší čitelnost displeje Kdy? V prodeji Za kolik? 3 789 Kč s DPH

Model mini 2 vás zasáhne i povedeným designem a již zmiňovanými miniaturními rozměry, kdy se pohodlně schová do většiny dlaní. Není to však telefon, který by měl ve své třídě nejlepší poměr ceny a výkonu a už vůbec není bez chyb. Je to však důstojný nástupce modelu mini nebo Gio a konkurent podobných drobečků jako je LG Optimus L3, L5 nebo Huawei Ascend G300.

Vzhled a konstrukce: máte na výběr

Mini 2 se dodává ve dvou barevných provedeních. Buďto dáte přednost usedlé tmavé barvě zadního krytu, která bude ladit s chromovaným rámečkem kolem displeje, nebo se naopak odvážete a kryt se zbarví do bláznivějšího žlutého odstínu. V obou případech je telefon elegantní a musíme ho pochválit i po stránce zpracování, kdy nikde nic nevrže. Očekávejte však, že se na přední straně budete setkávat s otisky prstů a dalšími nečistotami.

Rozměry telefonu se podařilo opět udržet na velmi příznivých 109 × 59 × 11,9 mm. Hmotnost se i přes přidání některých funkcí prakticky nezměnila a stále se drží na příjemných 107 gramech. Za povšimnutí stojí drobný hrb v dolní části, který se vám bude velmi hodit při držení zařízení jednou rukou. Příjemnou odezvu a zdvih mají rovněž tlačítka pro regulaci hlasitosti a vypínání.

Slot pro paměťové microSD karty se tentokrát ukrývá pod drobnou záslepkou na levém boku zařízení a microUSB konektor a 3,5mm jack se opět nachází proti sobě. Jeden je v dolní a druhý horní části zařízení.

V základním balení nic kromě nabíječky a microUSB kabelu pro připojení k telefonu nenaleznete. Zařízení dokáže pracovat v režimu USB Mass Storage a uživateli je přístupno zhruba 2,6 GB místa.

Operační systém: snad potřetí

Samsung se tentokrát příliš nevytáhl, a přestože téměř nic nebránilo nasazení novějšího operačního systému, musíte se spokojit pouze s verzí 2.3.6, doplněnou o tradiční uživatelské prostředí TouchWiz. Verze 4.0 ICS a případně vyšší se tento drobek s největší pravděpodobností již nedočká a musíme doufat, že tuto čest přenechá příští rok třetí generaci, která se dozajista objeví.

Papírové parametry hovoří o 800MHz procesoru a 512MB paměti RAM, z níž je pro uživatele přístupná zhruba polovina. I to stačí na plynulý provoz telefonu, svižné procházení nabídkami a další podobné akce. Náročné tituly tento procesor bohužel nezvládne, ale klasické mainstreamové hry na něm rozhodně spustíte.

Displej a výdrž baterie: krásné tři dny

Změnou oproti první generaci je displej, který při stejné úhlopříčce 3,14 palce získal mnohem jemnější vzezření. Rozlišení se ustálilo na příjemných 320 × 480 pixelech, což je v této třídě již standard.

Celková jemnost však ani při takto malých rozměrech nedosahuje špičkových zařízení, která jsou v dnešní době na trhu. Na konkurenci ve stejné kategorii to však bude stačit. Škoda jen horší čitelnosti na přímém slunečním světle.

Za příjemnou se dá považovat výdrž baterie, která se zastavila na úrovni necelých tří dnů. To vše při patnácti minutách hovoru, několika odeslaných SMS a pár desítkách minut brouzdání po internetu. Celková výdrž se však může ještě zvýšit nebo snížit v závislosti na způsobu používání a mimo jiné také na nastavení úrovně podsvícení.

Funkce: vše potřebné

Z tradiční nabídky aplikací vás téměř nic nepřekvapí. Někoho možná potěší přítomnost Thinkfree Office nebo předinstalované čtečky Wooky. Zbytek základních aplikací jistě brzy obměníte za kvalitnější varianty stažené z Play Storu nebo Samsung Apps. Telefon kromě zmiňované podpory sítí třetí generace a NFC nepostrádá ani GPS a wi-fi. Kromě tradiční qwertz klávesnice je k dispozici i Swype režim psaní.

Velkým trápením tohoto modelu bude jistě fotoaparát s rozlišením 3 megapixely, který postrádá kromě přisvětlovací diody i automatické ostření. Výsledné snímky tak nejsou žádným zázrakem a konkurence je na tom často lépe. Obslužná aplikace navíc snímky často nepříjemně přepálí. Video lze nahrávat v rozlišení 640 × 480 pixelů.

Konkurence: sází na značku

Jak již bylo zmíněno, Samsung Galaxy mini 2 není hvězdou své třídy a někteří konkurenti jsou na tom o něco lépe. V hlavních kategoriích, jako je vzhled, displej, výdrž baterie a celková funkční výbava rozhodně nezklamal. Chyby se tu však najdou. Konkurence je veliká a točí se především okolo toho, kolik jste ochotni vytáhnout z peněženky. Zaměřte se na modely jako Galaxy Y, Sony Xperia miro, LG Optimus L3 nebo L5, Huawei Ascend G300, HTC Desire C a Motorola Defy mini.

LG Optimus L3 je určen pro méně náročnou klientelu. Jeho výbava zaujme 3,2" displejem, Androidem 2.3 Gingerbread a 1 500 mAh baterií. Fotoaparát dokáže pořídit snímky s rozlišením 3,15 megapixelů a nabídne i funkci automatického ostření. Cena: 2 000 Kč