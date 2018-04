Výbava připravovaných monster Galaxy Mega od Samsungu byla odhalena

Novinky dostojí svému jménu, budou to opravdoví obři. Jak informuje server SamMobile, menší z připravovaných přerostlých Samsungů bude o dost větší než současný model Galaxy Note II. Rozměry Galaxy Mega 5.8 by měly být 164 × 83,8 × 9,7 milimetru. Galaxy Note II má rozměry 151,1 × 80,5 × 9,4 milimetru.

Galaxy Mega 5.8 úhlopříčku displeje 5,8 palce, ale rozlišení bude nízké (960 × 540 obrazových bodů). Jemnost displeje tak bude podprůměrných 190 obrazových bodů na palec. Současné špičkové smartphony s pětipalcovými displeji a Full HD rozlišením (1 920 × 1 080 obrazových bodů) mají jemnost 440 obrazových bodů na palec.

Samsung Galaxy Mega 5.8 bude používat dvoujádrový procesor s taktem 1,4 GHz. Paměť RAM by měla mít kapacitu 1,5 GB. Přístroj poběží na operačním systému Android Jelly Bean buď ve verzi 4.1.2, nebo 4.2.2. Samozřejmostí je uživatelská nadstavba Nature UX.

Novinka bude podporovat provoz dvou SIM karet současně. Další výbava bude zahrnovat osmimegapixelový fotoaparát, druhý fotoaparát s rozlišením dva megapixely, satelitní navigaci, Bluetooth 4.0 nebo wi-fi 802.11 a/b/g/n. Baterie by měla mít kapacitu 2 600 mAh. Prodávat by se měl začít v červnu.

Server SamMobile odhalil i výbavu i druhého obřího Samsungu z nové řady. Model Galaxy Mega 6.3 má být doslova obří mobil, velikostí atakující nejmenší tablety. Displej typu PLS s úhlopříčkou 6,3 palce by měl mít HD rozlišení 1 280 × 720 obrazových bodů, a bude tak mít opět nízkou jemnost 233 obrazových bodů na palec.

Galaxy Mega 6.3 bude jedním z největších kříženců smartphonů s tablety na trhu. Jeho rozměry budou 167,6 × 88 × 7,9 milimetru. Měl by mít solidní výdrž, používat totiž bude baterii s vysokou kapacitou 3 200 mAh.

Android bude opět ve verzi 4.1.2, nebo 4.2.2. I největší Samsung bude používat uživatelské rozhraní Nature UX. Dvoujádrový procesor by měl být taktován na frekvenci 1,7 GHz a paměť RAM by měla mít opět kapacitu 1,5 GB. Fotoaparát by měl být opět osmimegapixelový a druhý fotoaparát bude mít opět rozlišení dva megapixely. Ve výbavě bude A-GPS navigace, wi-fi 802.11 a/b/g/n nebo Bluetooth 4.0.

Galaxy Mega 6.3 bude existovat ve dvou verzích. Typ GT-I9200 bude podporovat 3G sítě, provedení GT-9205 potom i sítě čtvrté generace LTE.

Telefon bude nabízen minimálně ve dvou barevných verzích: bílé a černé. Černé provedení by se mělo začít prodávat už v květnu. Bílá varianta přijde později.

Nová řada Galaxy Mega nebude znamenat konec už zavedené řady Galaxy Note, bude totiž zaměřena na nižší cenu. Naproti tomu připravovaný Galaxy Note třetí generace bude přístroj nejvyšší kategorie s podporou dotykového pera S Pen. Očekávaný Galaxy Note III také nebude žádný drobeček, i on by měl mít displej s úhlopříčkou 6,3 palce.