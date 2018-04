Mega Samsungy na obzoru. Nová řada smartphonů bude mít obří displeje

Kříženci smartphonů a tabletů si získávají popularitu. Samsung by měl na tento trend reagovat uvedením nové modelové řady Galaxy Mega. Server SamMobile přinesl informace o dvou připravovaných modelech, které budou mít velmi velké displeje.

Nová řada by měla zahrnovat modely Galaxy Mega 5.8 (typové označení GT-I9152) a Galaxy Mega 6.3 (typové označení GT-I9200). Jak názvy napovídají, přístroje budou mít obří displeje s úhlopříčkou 5,8 palce, respektive 6,3 palce. Samsung s menším displejem bude dvousimkový.

Model Galaxy Note 5.8 by se měl začít prodávat v bílém provedení už koncem května. Galaxy Mega 6.3 pak půjde do prodeje v bílé a černé verzi koncem června.

Uvedení řady Galaxy Mega by nemělo znamenat konec už zavedené řady Galaxy Note, která rovněž patří křížencům smartphonů a tabletů. Modelová řada Galaxy Note by si měla zachovat určitá specifika, jako je třeba ovládání dotykovým perem. Připravovaný Galaxy Note III by měl také mít displej s úhlopříčkou 6,3 palce.