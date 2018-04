Asi nejzvláštnější mobil roku. Samsung K zoom to umí pořádně vytáhnout

V poslední době Samsung přivedl na svět novou třídu smartphonů křížených s tablety, dnes velmi populárních phabletů. Přišel na trh i s prvním smartphonem s integrovaným projektorem, ale komerční model Galaxy Beam velkou díru do světa neudělal (více zde). A již delší dobu to Samsung zkouší s mobily, jejichž fotoaparát má optický zoom.

Ani mobily s projektorem, ani mobily s optickým přiblížením konkurence neprodukuje. Samsung obě netradiční řešení nehodil přes palubu. O dalším smartphonu s projektorem se spekuluje a nový model s optickým zoomem již Samsung oficiálně představil.

Není to úplná novinka, prvním Samsungem s fotoaparátem, který měl optický zoom byl model SGH-G800 z roku 2008 (více zde). Prodával se i u nás a velký úspěch nezaznamenal. Tehdy měl fotoaparát trojnásobné optické přiblížení a snímač měl rozlišení pět megapixelů.

Loni na tento letitý mobil (nebyl to smartphone) navázal Samsung se smartphonem Galaxy S4 zoom (více zde), který však s loňským top modelem Galaxy S4 (celá loňská řada S4 zde) měl jen stejné označení, ale reálně to byl výrazně odlišný model, spíš příbuzný s variantou mini. Hardware byl slabší, jen fotoaparát měl onen optický zoom.

Letos jej nahrazuje model Galaxy K zoom, což znamená, že příbuznost s letošním top modelem S5 (více zde) již Samsung nepoužil a naopak novinku zařadil do zcela nové řady K. Ono K v názvu má znamenat něco mezi kamerou a kreativitou, vyberte si.

Galaxy K zoom jsme měli možnost krátce vyzkoušet. Zatím jen předprodukční prototyp, což je nutné brát v potaz při hodnocení kvality fotografií. Bohužel, právě v den, kdy jsme telefon zkoušeli, bylo venku velmi pošmourno, což u dlouhého zoomu není ideální varianta.

Testovací snímky:

Kliknutím na náhled se dostanete k originální fotografii. Snímky nejsou upravované.

Telefon sice má optickou stabilizaci obrazu, přesto je nutné při maximálním přiblížení extrémně dbát na klidné držení přístroje. Prostě jako u levnějšího kompaktu s průměrnou světelností objektivu (zde F3.1 až F6.3).

Na druhou stranu, s běžným mobilem nic takového nevytvoříte. Samozřejmě s lepším fotoaparátem, ideálně se zrcadlovkou se slušným objektivem, pořídíte technicky výrazně lepší fotografie, ale s onou zrcadlovkou si nezavoláte.

Prostě na Galaxy K zoom je potřeba nahlížet tak, že je to kompromis. Smartphone vyšší střední třídy a základní kompaktní fotoaparát s desetinásobným optickým zoomem. Smartphony koupíte lepší než je zoom K, fotoaparáty také, ale nic, co by umělo oboje. V tom je novinka Samsungu výjimečná a konkurenci prostě nemá.

Galaxy K zoom je docela velký přístroj, design to však docela dobře maskuje. Tělo je silnější, než je dnes obvyklé, musí se do něj schovat vyjížděcí objektiv. I v zavřeném stavu objektiv mírně vystupuje nad záda telefonu a navíc je docela mohutný. V tomto případě významnější zadní strana je vyvedena v podobném designu jako letošní top model S5, tedy s povrchem imitujícím perforovanou kůži. Přídavné nasazovací kryty opět imitují kůži, ale tentokrát se švy.

Tělo telefonu je poměrně zaoblené a přístroj se docela dobře drží v ruce. Displej je velký a HD rozlišení stačí, K zoom nemá ambice být špičkou na trhu. Hardware taktéž není nejsilnější, ale pro běžný provoz bohatě stačí. Fotoaparát startuje rychle a stejně tak poměrně hbité je zoomování a i ostření. Docela dobře jdou telefonu makro snímky. Celkově je kvalita fotek lepší než u loňského S4 zoom, a to i v případě testovaného předprodukčního vzorku.

Novinka se začne prodávat v červnu a cena by neměla překročit hranici 13 tisíc korun, což je akceptovatelná částka. Samsung doufá, že se tento koncept chytne. Když už pro něj připravil novou řadu, tak velmi pravděpodobně připravuje i další model či modely.