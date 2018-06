Základní samsung s displejem přes celé čelo cenou ani výbavou neohromí

Samsung začal v poměrné tichosti i na našem trhu prodávat nový model Galaxy J6. Je to smartphone moderní konstrukce, kdy displej kryje téměř celou čelní plochu telefonu. Ovšem vhledem k ceně novinky nejde o příliš „nadupaný“ smartphone.

Na českém trhu chce Samsungu za nový základní smartphone moderní konstrukce 6 490 korun. A to je docela dost. Například obdobně vybavené Xiaomi Redmi S2 vyjde totiž jen na 4 399 korun. Levnější je třeba i Honor 9 Lite osazený displejem s vyšším rozlišením (1 080 x 2 160 pixelů), ten stojí 5 699 korun.

Nový Samsung Galaxy J6 má displej, který může těžit z vlastní oceňované technologie Super AMOLED. Jinak jde ovšem o podprůměrný panel, který má při úhlopříčce 5,6 palce pouze HD+ rozlišení (720 x 1 480 obrazových bodů). Poměr stran je typicky „samsungovský“, tedy 18,5:9.

Naopak jedním z taháků jihokorejské novinky by mohl být fotoaparát, slibuje totiž slušnou kvalitu snímků. Má rozlišení 13megapixelů při světelnosti f/1.9. To by byla ještě nedávno skvělá hodnota i v nejvyšší kategorii, v nižší střední třídě jde o nadprůměr. Stejné clonové číslo má i přední osmimegapixelová kamerka, která postrádá automatické ostření.

Smartphone s Androidem 8.0 Oreo používá osmijádrový procesor Exynos 7870 s taktem 1,6 GHz. I když bude existovat několik verzí Galaxy J6, tak na našem trhu se oficiálně prodává pouze provedení kombinující 3 GB operační paměti s 32GB úložištěm. Uživatelskou paměť lze nicméně prostřednictvím microSD karty zvětšit o dalších až 256 GB.

Výbava zahrnuje LTE Cat. 4, wi-fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 4.2 LE nebo satelitní navigace GPS a Glonass. Pozor při nákupu novinky z šedého dovozu, některé verze totiž nemají podporu NFC. Na českém trhu oficiálně prodávaná

J6 NFC má. Audio konektor 3,5 mm nechybí, dobíjecí konektor je pak ještě typu microUSB.

Nový samsung s plastovým tělem má rozměry 149,3 x 70,2 x 8,2 milimetru, jeho hmotnost jsou 154 gramy. Do těla novinky se vešla baterie s kapacitou

3 000 mAh. Čtečka otisků prstů je na zádech pod čočkou fotoaparátu. Ve volném prodeje se prodává dvousimkové provedení. Slot není hybridní, takže lze s dvěma SIM použít zároveň i paměťovou kartu.