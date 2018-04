Nejnovější smartphone od Samsungu se nedokáže připojit k internetu

Model Galaxy J2 Pro ve speciální verzi nedisponuje připojením k internetu. A to ani přes mobilní sítě, ani přes wi-fi. Důvod uvedení takového smartphonu je jednoduchý. V prodeji totiž bude jen v Jižní Koreji a to v době, kdy tam probíhají přijímací zkoušky na vysoké školy. Nový samsung bez internetu by tak měl zaručit, že se studenti nebudou ničím rozptylovat a budou se soustředit pouze na učení.

S tím je také spojena akce Samsungu, kdy po skončení přijímacích zkoušek bude možné bezinternetový samsung vyměnit za jakýkoliv samsung řady S, Note nebo A. Cena potom bude snížena o cenu vráceného přístroje.

Speciální Samsung Galaxy J2 Pro za v přepočtu zhruba 3 800 korun je low-endový smartphone s pětipalcovým Super AMOLED displejem. Ten má rozlišení qHD, tedy 960 x 540 obrazových bodů. Nechybí osmimegapixelový fotoaparát, přední je pětimegapixelový.

Použit je procesor Snapdragon 425 a systém Android 7.1 Nougat. Operační paměť má kapacitu 1,5 GHz, rozšířitelné úložiště má 16 GB. Baterie s kapacitou 2 600 mAh je vyměnitelná. Výbava zahrnuje offline anglický slovník, kalendář, kalkulačku a FM rádio.